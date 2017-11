Le Livre de Thot: Un livre sacré égyptien ancien qui offre des connaissances illimitées (Le Savoir perdu des anciens)

On dit que le Livre de Thot contient un certain nombre de sorts, dont l’un permet au lecteur de comprendre la parole des animaux, et l’autre permet au lecteur de percevoir les dieux eux-mêmes.

La légende raconte que celui qui lirait le contenu du livre obtiendrait les moyens de déchiffrer les secrets et de maîtriser la terre, la mer, l’air et les corps célestes.

L’un des livres les plus mystérieux jamais mentionnés dans l’histoire de l’humanité est le Livre de Thoth, un livre sacré et mystérieux des anciens Égyptiens, écrit par un Dieu antique.

Selon les archives historiques, le Livre de Thot était une collection de textes égyptiens anciens qui ont été écrits par Thot, le dieu égyptien antique de l’écriture et de la connaissance.

Ils rassemblent de nombreux textes dont l’existence a été revendiquée par des auteurs anciens et un livre magique qui apparaît dans une œuvre égyptienne de fiction.

Le Livre de Thot apparaît fragmenté en divers papyrus, la majorité datant du deuxième siècle de la période ptolémaïque.

Le Livre de Thot est pour la première fois mentionné dans le papyrus de Turin, où est décrit un complot contre un pharaon à l’aide de la magie. Tous les participants ont été exécutés, et le livre maudit, qui a enseigné l’acte « illégal », a été brûlé.

Le Papyrus des Rois de Turin, également connu sous le nom de Canon de Turin, est un manuscrit hiératique de la 19e dynastie d’Egypte énumérant les rois d’Egypte des premiers temps jusqu’au règne de Ramsès II (1279-13 avant JC) sous lequel il a été écrit. Ainsi, non seulement les Turis ressemblent au Turin dans le nom, mais aussi dans la date d’origine

En outre, il existe différentes versions, bien que les collectes nous ont conduit à reconstruire une histoire commune et essentiellement un dialogue dans lequel il y a deux interlocuteurs, le dieu Thot et un disciple qui « aspire à savoir ». Bien qu’il y ait un autre dieu, probablement Osiris, parlant aussi avec disciple.

Le cadre littéraire pourrait être comparé aux textes hermétiques grecs qui montrent aussi des dialogues entre Hermès-Thot et ses disciples; cependant, la présence de certains textes antérieurs au premier siècle le place en avant des premiers textes philosophiques hermétiques grecs.

Le nom de « Livre de Thot » a été associé à de nombreux textes.

Manetho – un ancien prêtre égyptien – a affirmé que Thot avait écrit 36.525 livres, bien que certains chercheurs comme Seleukos affirment qu’ils étaient environ au nombre 20.000.

Le Livre fictif de Thot apparaît dans une histoire égyptienne ancienne datant du Ptolémaïque et qui raconte l’histoire d’un ancien prince égyptien courageux appelé Néferkaptah qui décide de récupérer le Livre de Thot, caché au fond du Nil.

Le livre, écrit par Thot, est dit contenir deux sorts dont l’un permet au lecteur de comprendre la parole des animaux, et l’autre permet au lecteur de percevoir les dieux eux-mêmes.

« Le Livre est à Koptos, au milieu du fleuve. Au milieu de la rivière se trouve une boîte en fer, Dans la boîte en fer se trouve une boîte en bronze, Dans la boîte en bronze se trouve une boîte en bois de keté, Dans la boîte en bois de keté se trouve une boîte en ivoire et ébène, Dans la boîte en ivoire et ébène se trouve une boîte en argent, Dans la boîte en argent se trouve une boîte en or, Et dans la boîte d’or se trouve le Livre de Thot. Autour de la grande boîte de fer sont serpents et scorpions et toutes sortes de choses rampantes, et surtout il ya un serpent qu’aucun homme ne peut tuer. Ils sont destinés à garder le Livre de Thot. »(source)

Le livre fictif de Thoth

La légende suggère que le livre était à l’origine caché au fond du Nil près de Coptos. Il était enfermé dans une série de boîtes gardées par des serpents qu’aucun homme ne pouvait tuer.

Le courageux prince égyptien Neferkaptah décida de le récupérer. Il combattit les serpents et réussit à le récupérer, mais en punition pour son vol, les dieux tuèrent sa femme Ahwere et son fils Merib.

Neferkaptah s’est finalement suicidé et aurait été enterré avec le livre.

Des générations plus tard, Setne Khamwas (un personnage basé sur le prince historique Khaemwaset), parvient à voler le livre de la tombe de Neferkaptah malgré une vive opposition du fantôme de Neferkaptah.

Setne finit par rencontrer une belle femme qui le séduit afin de tuer ses enfants et l’humilier devant le pharaon.

Il découvre que ce qu’il avait vu était en fait une illusion proposée par Néferkaptah, et dans la crainte d’autres représailles, Setne décide de rendre le livre à la tombe de Néferkaptah.

A la demande de Neferkaptah, Setne trouve les corps de la femme et du fils de Neferkaptah et les enterre dans la tombe de Neferkaptah, qui est alors scellée pour l’éternité.

L’histoire a pour but de refléter la croyance égyptienne ancienne selon laquelle la connaissance des dieux n’est pas destinée aux humains ordinaires.