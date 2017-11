Le Marine des Navy SEAL mis en cause suite à la mort d'un béret vert est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes (The Intercept)

Le Marine des Navy SEAL sous enquête suite à la mort d'un béret vert est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes

Par Matthew Cole

L'un des soldats de l'équipe 6 des Navy SEAL en cours d'investigation pour l'étranglement d'un Béret Vert de l'Armée de terre au Mali est un ancien combattant professionnel d'arts martiaux mixtes, selon deux responsables militaires qui n'ont pas été autorisés à parler publiquement sur ce sujet. Le quartier-maître Anthony E. DeDolph ainsi qu'un coéquipier de l'équipe 6 du SEAL toujours non identifié, font l'objet d'une enquête pour le décès du sergent major Logan, J. Melgar, un béret vert du 3e Groupe des forces spéciales, survenu en juin.

Melgar est décédé le 4 juin à Bamako, au Mali, où il a été affecté à l'ambassade des États-Unis. DeDolph et son coéquipier ont été déployés au Mali dans le cadre d'une mission clandestine de lutte contre le terrorisme. La mort de Melgar et l'enquête sur les SEALs a été rapportée par le New York Times la semaine dernière. Les circonstances entourant la mort de Melgar ne sont pas encore claires, mais les enquêteurs du Service d'enquête criminelle de la Marine (NCIS) tentent de déterminer si son étranglement était accidentel ou intentionnel. DeDolph et son coéquipier ont d'abord affirmé qu'ils avaient trouvé un Melgar inanimé dans l'appartement qu'ils partageaient tôt le matin du 4 juin, qu'ils avaient tenté de le ranimer et qu'ils l'avaient finalement emmené dans une clinique d'urgence à Bamako, où Melgar avait été déclaré mort, selon un responsable militaire et une personne familière de l'affaire. Les deux SEALs ont été démis de leurs fonctions au Mali et mis en congé administratif. À cette époque, les enquêteurs criminels de l'Armée de terre les considéraient comme des témoins.

Trois mois plus tard, un médecin légiste a conclu que Melgar était mort d'un "homicide par asphyxie" ou étranglement, selon trois responsables militaires familiers du rapport d'autopsie. Ce n'est qu'après l'autopsie que DeDolph et son coéquipier ont affirmé que les trois colocataires s'étaient "empoignés" à environ 5 heures du matin dans leur appartement, quand Melgar a été asphyxié. Prises et étranglement sont des techniques souvent utilisées dans les arts martiaux mixtes. DeDolph et son coéquipier ont finalement dit aux enquêteurs que Melgar s'était évanoui pendant qu'ils se battaient et qu'ils essayaient de le ranimer avant de l'emmener au centre médical, selon les responsables militaires. "Le NCIS (Naval Criminal Investigative Service : Service d'enquête criminelle de la Marine) peut confirmer que nous enquêtons sur la mort du sergent major Melgar le 4 juin et que l'affaire a été transférée au NCIS du CID (Criminal Investigation Division) de l'Armée de terre le 25 septembre", a déclaré Ed Buice, un porte-parole du service d'enquête criminelle des Marine. "En dehors de ça, le NCIS ne discute pas des détails des enquêtes en cours."

Le transfert de l'affaire au NCIS indique que l'enquête se porte maintenant sur les deux SEALs alors que les enquêteurs tentent de déterminer pourquoi le sergent Melgar a été tué, selon les responsables militaires. DeDolph n'a pas pu être joint pour un commentaire. Le U. S. Special Operations Command et le Navy Special Warfare Command n'ont fait aucun commentaire.

Ce n'est pas la première fois que les Navy SEALs ont recours aux arts martiaux mixtes, qui est devenu un élément intégral du programme d'entraînement du commandement, pouvant entraîner des blessures et la mort. En 2012, quatre opérateurs de l'équipe 2 des SEAL ont été accusés par des soldats de l'armée d'avoir battu plusieurs détenus afghans, dont l'un est finalement mort. Dans ce cas, des coups de pied d'Arts martiaux mixtes (AMM), y compris des coup de pied par saut, ont été utilisés pour battre les détenus, selon les dossiers du NCIS publiés en vertu de la loi sur la liberté d'information. L'un des quatre SEAL mis en cause était un passionné d'AMM. Personne n' a été inculpé dans l'affaire en 2012, mais une enquête du NCIS est en cours. Les arts martiaux mixtes ont suscité des critiques au sein de l'équipe 6 des SEAL pour son manque d'utilité sur le champ de bataille. "Les AMM sont totalement distincts de ce que nous faisons sur le plan opérationnel", a déclaré un commandant des SEAL. Mais certains SEALs l'utilisent pour faire de l'exercice, comme passe-temps ou pour faire de l'argent, a-t-il déclaré. "L'AMM n' a aucun sens dans une fusillade"