Le prêt secret de Glencore à un milliardaire israélien pour sécuriser les droits miniers du Congo (Russia Today)

Le prêt secret de Glencore à un milliardaire israélien pour sécuriser les droits miniers du Congo a été révélé Article originel : Glencore’s secret loan for Israeli billionaire to secure Congo mining rights revealed Russia Today Traduction SLT

Dimanche dernier, plus de 13 millions de documents provenant des plus grands cabinets d'avocats étrangers, dont Appleby, ont été publiés par l'intermédiaire du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Les documents révèlent les transactions multijuridictionnelles secrètes et scandaleuses de Glencore, une multinationale anglo-suisse aux intérêts miniers dans le monde entier.

Selon The Guardian, les Paradise Papers confirment que plusieurs fois en 2008 et 2009, Gertler a été appelé à négocier avec les autorités de la RDC au sujet de la mine de cuivre du Katanga dans le sud-est du pays, qui a été entravée par des négociations bloquées pour obtenir un accord de joint-venture avec l'entreprise minière d'Etat de la RDC, Gécamines.

Daniel Balint-Kurti du groupe de campagne de Global Witness a déclaré au Times que : "Glencore doit expliquer au monde pourquoi il a utilisé une société offshore secrète pour pomper des millions de dollars à un ami controversé du président congolais lié aux scandales de corruption".

Dans une déclaration écrite, les avocats de Gertler ont déclaré au Guardian que ni lui, ni aucune entreprise ou personne liée à lui n'avait reçu de fonds d'emprunt directement, et que toute allégation selon laquelle le prêt de 45 millions de dollars était inapproprié "démontre une mauvaise compréhension des transactions financières internationales".

"M. Dan Gertler est un homme d'affaires respectable qui consacre la plus grande partie de ses richesses et de son temps aux nécessiteux et aux différentes communautés, ce qui représente d'énormes sommes d'argent. Il traite les affaires de façon juste et honnête, et de manière strictement conforme à la loi ", a déclaré le communiqué.

Les avocats de Gertler ont déclaré que l'allégation selon laquelle le Katanga aurait bénéficié de "conditions préférentielles" dans son accord avec la RDC du fait de sa participation n'était pas fondée.

Glencore a rejeté toute allégation d'irrégularité concernant le prêt. Le prêt a été consenti à des conditions commerciales et "négocié sans lien de dépendance", a déclaré Bloomberg.