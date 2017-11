Le racisme au Brésil source d'homicides contre les femmes noires (TeleSUR)

Le racisme au Brésil source d'homicides contre les femmes noires

Article originel : Racism in Brazil Spells Homicides Against Black Women

TeleSUR



Traduction SLT

En 2003, les femmes noires ont été tuées 23% plus souvent que les femmes blanches en 2003, et 67% de plus en 2013. "Nous reconnaissons que la violence au Brésil n'est pas un phénomène qui frappe tous les secteurs de la même manière, au contraire, elle est construite comme un phénomène social basé sur le genre et la race, c'est-à-dire du racisme et du patriarcat", a déclaré Bruna Cristina Jaquetto Pereira, chercheuse invitée de l'Université de Berkeley en Californie.

Mme Pereira a toutefois souligné que l'absence de données décrivant les inégalités fondamentales fondées sur la race, le sexe et la classe sociale, et la façon dont ces inégalités sont prises en compte dans ces décès, fait qu'il existe une société qui nie ces problèmes. Pendant ce temps, Paula Sant'Anna Machado de Souza, coordonnatrice adjointe du Nucleus de Sao Paulo pour le développement et la défense des droits des femmes, a décrit plusieurs aspects qui déterminent l'accès au mécanisme de justice en fonction de la couleur de la peau." Une série d'obstacles empêche les femmes noires d'accéder à la justice, plus que les femmes blanches. Toute la politique dont nous discutons depuis la création de la Loi Maria da Penha a toujours une couleur, une classe sociale à laquelle elle est destinée."

Une autre circonstance aggravante, selon Machado de Souza, est la réalité de la violence policière et d'autres formes de mauvais traitements physiques et mentaux subis par la communauté noire et les personnes qui vivent dans des quartiers pauvres et périphériques. Elle a conclu que de tels actes quotidiens constituent un acte d'accusation contre les échecs de la politique publique. Le rapport fait suite aux chiffres de 2016 qui indiquent que 4 657 femmes ont été assassinées au Brésil l'année dernière, une toutes les deux heures.