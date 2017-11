Le rapporteur de l'ONU demande instamment des sanctions contre Israël pour avoir "ramené les Palestiniens à l'âge des ténèbres" (Mondoweiss)

Le rapporteur de l'ONU demande instamment des sanctions contre Israël pour avoir "ramené les Palestiniens à l'âge des ténèbres ". Article : UN rapporteur urges sanctions on Israel for driving Palestinians ‘back to the dark ages’ Par Philipp Weiss Mondoweiss

La semaine dernière, la réponse internationale à l'occupation israélienne a connu un développement significatif lorsque le rapporteur des Nations unies pour les droits de l'homme dans les territoires occupés a publié un rapport sévère disant que le monde était trop passif à propos de l'occupation.

La "durée de cette occupation est sans précédent ni parallèle dans le monde d'aujourd'hui", a déclaré le rapport. Israël a "ramené Gaza à l'âge des ténèbres" en raison de la privation d'eau, d'électricité et de liberté de mouvement. Il y a une "tache sombre" sur le cadre juridique mondial parce que d'autres pays ont traité l'occupation comme normale et n'ont rien fait pour résister à "l'ambition coloniale par excellence" d'Israël, qui comprend deux séries de lois pour les Israéliens et les Palestiniens.

Lors d'une conférence de presse sur son rapport, S. Michael Lynk, professeur canadien de droit et spécialiste des droits de la personne, a déclaré qu'il était temps que la communauté internationale mette en place ses mécanismes d'application de la loi, afin "d'élever les enjeux " contre l'occupation et de changer l'"opinion" internationale sur Israël. Le pays s'est inquiété du rapport Goldstone en 2009 et s'inquiète aujourd'hui du Boycott, du désinvestissement et du mouvement de sanctions à l'encontre d'Israël (BDS), a déclaré M. Lynk. Si la communauté internationale prenait des "mesures unifiées sur une base croissante" pour déclarer l'occupation illégale et exiger le retrait d'Israël, Israël répondrait.

Cela signifie des sanctions.

Israël est très dépendante des échanges commerciaux avec le monde extérieur, elle est très dépendante de son marché avec les Etats-Unis, elle est très dépendante de son marché avec l'Europe. S'il y avait un accord sur le fait que les Israéliens soudainement désireux de voyager à l'étranger avaient besoin de visas, si tout à coup Israël n'allait pas obtenir des accords commerciaux préférentiels avec l'UE. Si tout d'un coup, les nombreuses et multiples formes de coopération militaire, économique ou universitaire avec Israël venaient à prendre fin tant qu'Israël poursuivrait dans cette voie, je pense que vous commenceriez à voir un changement radical dans l'attitude des Israéliens ordinaires et dans l'attitude du gouvernement israélien...