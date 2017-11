Le retour du pouvoir politique noir : comment l'histoire des années 1970 peut guider les nouveaux maires noirs vers une ville radicale (Truthout)

Le retour du pouvoir politique noir : comment l'histoire des années 1970 peut guider les nouveaux maires noirs vers une ville radicale Article originel : The Return of Black Political Power: How 1970s History Can Guide New Black Mayors Toward a Radical City Par Nishani Frazier Truthout

Si l'analogie semble exagérée, il convient de noter que trois de ces maires noirs élus ou à venir ont des liens directs avec le pouvoir noir des années 1960. Ras J. Baraka, le maire de Newark, est le fils bien connu du célèbre poète et activiste Amiri Baraka. Baraka s'est fait connaître comme l'un des principaux auteurs du Black Arts Movement des années 1960 et comme coprésident de la Conférence Black Power de 1967 et de la Convention Gary. Chokwe Antar Lumumba, le maire " radical " de Jackson, Mississippi, a été élu pour occuper le poste que son père occupait pendant huit mois, tragiquement courts, avant son décès prématuré. L'aîné Lumumba avait une longue histoire d'activisme en tant que membre de la République de Nouvelle-Afrika. Et bien sûr, il y a Coleman Young II, le fils de Coleman Young II, le premier maire noir élu de Detroit, Coleman Young, qui a connu une première vague de succès électoral noir dans les années 1960 et 1970.

Il ne s'agit pas de cas isolés, mais plutôt le signal d'un plus grand mouvement à venir. Un corps grandissant - y compris le candidat à la mairie Farad Ali de Durham, en Caroline du Nord; le maire nouvellement élu Randall Woofin de Birmingham, en Alabama; le candidat à la mairie Charles Francis de Raleigh, en Caroline du Nord; le maire Sylvester Turner de Houston, au Texas; Stockton, en Californie, âgé de 27 ans, le maire Michael Tubbs; et plus encore - se retrouvent pris dans une bataille similaire qui a envahi les politiciens noirs locaux dans les années 1970. Et il n' y a pas que les hommes. Les femmes noires se joignent également à la lutte, y compris Compton, la plus jeune maire élue de Californie, Aja Brown; Keisha Bottoms, candidate d'Atlanta; ma collègue Yvette Simpson, ancienne collègue de l'Université de Miami qui se présente à Cincinnati; le révérend Nekima Levy-Pounds, présidente de la NAACP de Minneapolis; et bien d'autres.

Ces personnes sont confrontées à l'impossible : sauver des communautés en déclin dans un paysage marqué par la pauvreté, la baisse des budgets et des services municipaux, le sous-financement et un phénomène de nouvelle ségrégation dans les écoles, le chômage persistant et la baisse de l'offre de logements abordables. Bien que de nombreux décideurs politiques et professionnels du développement économique se réjouissent de la résurgence des centre-ville comme solution à la crise urbaine, la vérité est que les communautés noires pauvres sont à la traîne dans les décennies de "renouveau" marquées par le retour des jeunes, des riches et des blancs au centre urbain.

Le remède de Chokwe Antar Lumumba pour apporter la justice économique à la classe ouvrière permanente de sa ville est de transformer Jackson, Mississippi, en "la ville la plus radicale de la planète". Ce n'est pas rien. Comment créez-vous exactement une ville radicale ? À quoi ressemble une ville radicale au milieu de l'embourgeoisement, des déserts alimentaires, des transports publics médiocres, du changement climatique et des dilemmes tenaces et insolubles du déclin urbain des années 1970 ?