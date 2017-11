Le Russiagate s'étend à l'Europe (Consortium News)

Le Russiagate s'étend à l'Europe Article originel : Russia-gate Spreads to Europe Par Robert Parry Consortium News Traduction SLT

L'hystérie du Russiagate a sauté l'Atlantique, à présent les Européens accusent la Russie du Brexit et du mécontentement catalan. Mais qu'en est-il des opérations d'influence israélienne ou étatsunienne ?

Depuis que le gouvernement étatsunien a débloqué 160 millions de dollars en décembre dernier pour lutter contre la propagande et la désinformation russes, des universitaires obscurs et des groupes de réflexion impatients se sont mis à la recherche d'un coup rapportant gros, une ruée vers un profit inconvenant qui propage l'hystérie du Russiagate au-delà des États-Unis vers l'Europe.

Maintenant, il semble que chaque évènement, qui n'est pas apprécié par l'establishment - du Brexit au référendum pour l'indépendance de la Catalogne - soit imputé à la Russie ! Russie ! Russie !

La méthodologie de ces "études" consiste à trouver des comptes Twitter ou des pages Facebook en quelque sorte "liés" à la Russie (bien qu'on ne sache jamais exactement comment cela est déterminé) et à se plaindre des commentaires "liés à la Russie" sur les développements politiques en Occident. On suppose que des gens crédules aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Catalogne attendaient des conseils secrets du Kremlin pour décider comment voter...



Lire la suite