Le Venezuela est-il en défaut de paiement ? Les clés d'une nouvelle mise en scène (Mision Verdad)

Étant donné que le paiement de PDVSA n'a pas de délai de grâce, les médias et les responsables des risques ont émis l'hypothèse qu'un éventuel retard dans ce paiement conduirait éventuellement le pays à une cessation de paiement. A tel point que vendredi dernier, avant la fuite du faux non-paiement de Corpoelec, une déclaration était attendue sur le sujet de l'Association Internationale des Swaps et Dérivés, l'organisme commercial chargé du paiement de l'assurance en cas de défaillance d'une dette.

La communication émise par Wilmington Trust ne semble pas innocente, puisqu'elle coïncide avec le retard dans l'annulation de l'obligation PDVSA 2017, en raison des difficultés causées par les sanctions financières de l'Administration Trump à l'encontre de la société et de l'État vénézuélien. PDVSA et la République ont dû rechercher des mécanismes de triangulation pour payer les paiements à temps et d'autres alternatives d'annulation, en raison du retard programmé imposé par le Département du Trésor pour inspecter les fonds vénézuéliens.

Le ministre des Finances du Venezuela, Simón Zerpa, a même dénoncé la semaine dernière que le groupe Euroclear, qui était chargé du traitement des paiements obligataires, avait illégalement bloqué les paiements du Venezuela. Cela s'inscrit dans un quart de la dette publique et du PDVSA, qui s'élèvent à trois milliards de dollars. C'est pourquoi l'agitation d'un défaut supposé de Corpoelec prend beaucoup plus de pertinence.

La différence réside maintenant dans le fait que la simulation par défaut de Corpoelec et de PDVSA s'inscrit dans une campagne délibérée visant à empêcher la plupart des détenteurs de dette vénézuélienne de s'entendre sur une restructuration de la dette vénézuélienne. C'est pourquoi une conjoncture particulière du cautionnement Eclear18, produit des sanctions qui aggravent les retards et les limitations dans l'annulation des paiements, est faussée afin d'imposer un discours "généralisé de défaut de paiement".

Pour atteindre cet objectif, l'Office du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a publié un communiqué soulignant que toute renégociation vénézuélienne serait permise si elle était acceptée par l'Assemblée nationale de l'opposition, et non signée par le vice-président Tareck El Aissami et le ministre Ivan Zerpa, tous deux sanctionnés par l'Administration Trump. Manœuvre qui vise à empêcher les porteurs de participer à cette opération car elle est conduite par la Commission présidentielle pour la Restructuration de la Dette vénézuélienne, formée par El Aissami et Zerpa.