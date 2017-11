Les Black Panthers de New York, un héritage (Counterpunch)

L'acte d'accusation et le procès des "Panther 21" de New York ont été une tentative de plusieurs éléments de l'appareil de police de l'État US de détruire le Black Panther Party. Malgré le fait qu'aucune des accusations n'ait été retenue, on pourrait soutenir que la tentative a été couronnée de succès. Au moment où le procès fut terminé, il n' y avait pas de bureau des Black Panther à New York et l'organisation nationale était dans une spirale descendante. Bien sûr, le procès des New York 21 n'était qu'un aspect de l'attaque contre le Parti; d'autres incluaient des meurtres de membres du Parti par la police, de nombreux autres procès sur des accusations fabriquées de toutes pièces, l'infiltration policière du Parti et d'autres formes d'activités trop nombreuses pour qu'on s'en souvienne. Toutes ces mesures d'application de la loi faisaient partie de l'opération nationale coordonnée par le FBI connue sous le nom de COINTELPRO. Les premiers actes d'accusation ont été prononcés le 2 avril 1969. Des descentes policières ont eu lieu à Manhattan et Brooklyn. La plupart des accusés ont été arrêtés ce jour-là et le lendemain. Certains membres ont pu disparaître. Le procès a pris fin le 12 mai 1971. Tous les accusés ont été acquittés des 156 chefs d'accusation. Le jury n'a mis que quelques heures à rejeter les accusations de l'accusation.

Une biographie collective des défendeurs dans l'affaire intitulée Look for Me in the Whirlwind a été publiée en 1971. Empruntant son titre à un discours du nationaliste panafricain Marcus Garvey, il a été disponible pour une courte période durant cette période. Je me souviens l'avoir vu pour la première fois dans une librairie du centre-ville de Francfort-sur-le-Main. Un ami qui a récemment été libéré de l'armée et des Panthers m'a prêté son exemplaire pour que nous puissions en discuter lors des sessions d'étude que nous avons eues dans un parc de la ville. Lisez le avec le livre de Huey Newton' Revolutonary Suicid e et de Bobby Seale Seize the Time , le texte complétait une liste de lecture qui reprenait des livres comme Manchild in the Promised Land de Claude Brown et Native Son de Richard Wright et les emmenait dans un espace hyperpolitique.

Récemment, PM Press a repris le texte original de Look for Me in the Whirlwind et y a ajouté des articles, des poèmes et des réflexions plus récents écrits par quelques uns des accusés originaux et leurs partisans. Intitulé Look for Me in the Whirlwind: From the Panther 21 to 21st-Century Revolutions , ce livre est à la fois un morceau essentiel de l'histoire et un appel à revigorer le mouvement de libération des Noirs et à libérer ceux qui sont encore emprisonnés dans le cadre de l'opération COINTELPRO il y a quatre décennies. L'aspect le plus frappant (et le plus angoissant) des ajouts au texte original est peut-être le fait que les luttes de la fin des années 1960 et du début des années 1970 sont si semblables aux luttes d'aujourd'hui. Mais encore une fois, compte tenu de l'histoire des États-Unis, ce n'est peut-être pas si frappant après tout.

Transmis essentiellement par voie oral initialement, le texte original raconte l'histoire d'un groupe de femmes et d'hommes noirs aux États-Unis et leur lutte pour la liberté et la justice pour eux-mêmes et leur peuple. Au fur et à mesure que les histoires progressent, le lecteur est confronté à la brutalité policière, à la pauvreté urbaine, à la vie de lutte et à la vie des arnaqueurs. Mais ce qui est plus important encore, c'est le flot d'une conscience politique grandissante ressentie par tous les Panthers concernés. Ce récit témoigne de l'époque, du travail du Black Panther Party et d'autres révolutionnaires et de la détermination audacieuse des individus à se libérer de leur oppression économique et politique.

Pendant que je lisais ce numéro de Look For Me in the Whirlwind, un ami et moi avons eu une discussion sur Frederick Douglass, William Lloyd Garrison et la question que certains historiens considèrent comme étant ce qui les plaçait en désaccord. Cette question était de savoir si la Constitution était un document esclavagiste et devait donc être remplacée, étant donné que la fin de l'esclavage n'était pas possible tant que la Constitution était rédigée de la façon dont elle était rédigée. D'une manière assez synchronisée, Look For Me in the Whirlwind se termine par une lettre adressée au juge qui a présidé le procès des 21, dans laquelle il explique que la Constitution n'était pas seulement un document qui maintenait l'esclavage, mais qu'elle visait à défendre la réalité raciste des États-Unis.