Les craintes de peste en Afrique s'intensifient avec l'apparition d'un nouveau virus sans remède : "C'est pire que la peste noire" (Zero Hedge)

Les craintes de peste s'intensifient avec l'apparition d'un nouveau virus sans remède : "C'est pire que la peste noire".

Article originel : Plague Fears Grow As New Virus With No Cure Appears: "This Is Worse Than The 'Black Death'"

Par Tylen Durden

Zero Hedge Traduction SLT

Le Malawi se prépare à une épidémie de peste après que le Daily Mail ait rapporté que la maladie mortelle continue de se propager dans l'île de Madagascar. Au moins 143 personnes sont mortes et plus de 2 000 autres ont été infectées à Madagascar depuis une épidémie survenue au début du mois d'août de cette année, qui s'est propagée dans un 10e pays africain.

(c) AFP / Getty images

Le secrétaire à la santé du Malawi a confirmé que le pays est prêt à faire face à tous les cas signalés de la maladie, au milieu des inquiétudes croissantes suscitées par les "frontières poreuses" de l'Afrique. Il a dit :"Nous avons du matériel de prévention des infections prêt et les groupes et les équipes sont prêts à être activés s'il y a un déclencheur." L'Afrique du Sud, Maurice, les Seychelles, la Tanzanie, La Réunion, La Réunion, le Mozambique, le Kenya, l'Éthiopie et les Comores ont tous été avertis qu'ils pourraient également être menacés par une éventuelle flambée...

La souche peut être guérie avec des antibiotiques et l'argent de l'OMS servira à payer le personnel médical supplémentaire, la désinfection des bâtiments et le carburant pour les ambulances. Les cas ont augmenté de 8 % en une semaine et les scientifiques s'efforcent maintenant de faire en sorte que la maladie ne se propage pas de Madagascar à l'Afrique continentale. Le professeur Jimmy Whitworth, spécialiste de la santé, a qualifié l'éclosion actuelle de "la pire depuis 50 ans ou plus". Mais comme le note Mac Slavo de SHTFplan.com, un nouveau virus pour lequel les autorités médicales n'ont aucun remède se propage. La maladie infectieuse a également un taux de mortalité de près de 90%, ce qui la rend beaucoup plus mortelle que la peste noire qui sévit à Madagascar.

On pense que l'épidémie a commencé en septembre quand un homme d'une trentaine d'années, qui travaillait comme chasseur de gibier et vivait près d'une grotte avec une forte présence de chauves-souris, a été admis dans un centre de santé local avec une forte fièvre, des vomissements et de la diarrhée. L'état de l'homme s'est rapidement détérioré et il n'a pas répondu aux traitements antipaludéens. Il est mort après avoir été emmené dans un autre hôpital, et peu de temps après, sa sœur dans la cinquantaine est morte de la même maladie. Le dépistage d'urgence a commencé à la frontière entre le Kenya et l'Ouganda, à Turkana, après que les trois membres de la même famille sont décédés de la maladie en Ouganda. Les agents de santé ont été invités à travailler avec les communautés pour empêcher l'éclosion mortelle du virus de Marburg de dévaster les communautés dans la région rurale. Le Dr Zabulon Yoti, coordonnateur technique pour les situations d'urgence au Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, a déclaré : "L'engagement communautaire est la pierre angulaire de l'intervention d'urgence". Il a exhorté les responsables de la santé à "travailler avec les communautés pour renforcer leur capacité de réussite et de durabilité" et à développer une meilleure compréhension des coutumes et traditions locales.