Les dirigeants israéliens discutent d'une nouvelle guerre contre le Hezbollah au Liban (The Guardian)

Les dirigeants israéliens discutent d'une nouvelle guerre avec le Hezbollah au Liban

Article originel : Israel's leadership talks up another war with Hezbollah in Lebanon

The Guardian

Traduction SLT

(c) Atef Safadi/EPA

La rhétorique israélienne, saoudienne et étatsunienne contre Téhéran donne un nouvel élan au risque de conflit avec un groupe soutenu par l'Iran

La direction politique et militaire d'Israël semble avoir conclu qu'un conflit avec le Hezbollah libanais est de plus en plus probable, malgré des mois d'avertissements croissants selon lesquels une troisième guerre libanaise serait plus dangereuse et mortelle que la dernière en 2006. La montée des tensions à la frontière nord avec la Syrie et le Liban s'est intensifiée ces derniers mois alors qu'Israël a reconnu son hypothèse selon laquelle le Hezbollah - un allié clé du régime d'Assad - serait rongé par un conflit syrien prolongé, ce qui est une grave erreur, car la guerre a rapidement tourné en faveur de Bachar al-Assad. Au lieu de cela, le groupe soutenu par l'Iran semble émerger de la guerre syrienne en tant que force militaire endurcie et largement conventionnelle, dont les missiles ont été fournis par Téhéran malgré des dizaines d'attaques aériennes israéliennes contre des convois et des dépôts.

Alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu menace d'intervenir plutôt que de permettre à l'Iran ou à des groupes soutenus par l'Iran de s'établir à la frontière israélienne, le sentiment d'un risque croissant de conflit a été renforcé par la récente convergence de la rhétorique israélienne, saoudienne et étatsunienne contre l'Iran.

En Israël, cependant, les discussions sur la guerre avec le Hezbollah se sont intensifiées. Le chef de l'armée israélienne, qui était alors chef de l'armée de l'air, a suggéré que le Liban pourrait être soumis à un énorme bombardement aérien dans les premiers jours d'une campagne avec des pertes civiles hautement probables. "Si une guerre éclate dans l'arène nord, nous devons agir avec toute la force dès le début", a déclaré le commandant de l'armée de l'air sortant d'Israël, le général de division Amir Eshel, à la conférence d'Herzliya en juin, peu de temps avant de démissionner. Ce que nous avons pu faire en 34 jours pendant la deuxième guerre du Liban, nous pouvons maintenant le faire en 48 à 60 heures. La croissance de notre force n' a pas été linéaire.

"C'est un pouvoir potentiel inimaginable de par sa portée, bien différent de ce que nous avons vu dans le passé et bien plus grand que les gens ne l'estiment." S'exprimant lors d'une cérémonie en octobre, le ministre de la défense israélien de la défense, Avigdor Lieberman, a suggéré que l'armée libanaise pourrait également être considérée comme un combattant ennemi aux côtés du Hezbollah. Nous parlons du Hezbollah et de l'armée libanaise et, malheureusement, c'est la réalité ", a-t-il déclaré aux soldats du quartier général militaire israélien, suggérant que l'armée libanaise avait perdu son indépendance et était devenue partie intégrante du réseau du Hezbollah. "Si la guerre éclate dans le nord, nous devons utiliser toutes nos forces dès le début ", a déclaré Lieberman. La réalité, cependant, c'est que malgré les remarques de Netanyahu en parlant de la coïncidence de l'opposition sunnite dirigée par les Saoudiens à l'Iran et de ses mandataires au Moyen-Orient, les récents mouvements bellicistes des Saoudiens compliquent les choses pour Israël. Les commentateurs israéliens - ainsi que l'ancien ambassadeur étatsunien en Israël, Dan Shapiro - ont également averti qu'Israël risquait d'être plongé dans un conflit devant tenir compte des conditions saoudiennes. "Il est plausible que les Saoudiens tentent de créer le contexte d'un autre moyen de contester l'Iran au Liban - une guerre israélienne contre le Hézbollah", a déclaré M. Shapiro dans un éditorial.

Il a ajouté : "Les dirigeants israéliens voudront veiller à ne pas se retrouver dans une confrontation prématurée par les manœuvres de leurs alliés qui siègent à Riyad."

Shapiro n' a pas été le seul à mettre en garde contre ce risque. Le commentateur militaire du journal israélien Haaretz, Amos Harel, a lancé un avertissement similaire, notamment au sujet d'une escalade imprévue d'un "incident local devenu incontrôlable". "Si l'Arabie saoudite allume délibérément les flammes entre les deux camps[Israël et Hezbollah], cela devient un danger tangible." D'autres commentateurs ont souligné la politique saoudienne en Syrie, au Yémen et au Qatar, qui a été aussi imprudente qu'inefficace, avertir une intervention au Liban aurait pour effet de renforcer l'influence iranienne dans ce pays. La réalité, comme l'a clairement montré le chef de la direction du renseignement de l'armée israélienne, Herzl Halevi, dans un discours prononcé l'année dernière, est que tout conflit avec le Hezbollah dans le nord du pays "ne serait ni simple ni facile". Depuis la guerre de 2006, le Hezbollah est devenu l'acteur militaire non étatique le plus compétent et le plus résilient, avec 20 000 combattants à plein temps et hautement entraînés, 25 000 réservistes et plus de 100 000 missiles, selon les estimations. Les récents jeux de guerre israéliens à grande échelle suggèrent également que tout conflit pourrait se dérouler d'une manière totalement différente de la dernière guerre, avec 1 500 à 2 000 roquettes tirées chaque jour et même des efforts pour infiltrer les communautés israéliennes par des combattants traversant la frontière.