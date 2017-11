Les Etats-Unis prêts à "se battre pour la justice" en Syrie sans l'approbation de l'ONU - Haley (Russia Today)

Les Etats-Unis prêts à "se battre pour la justice" en Syrie sans l'approbation de l'ONU - Haley Article originel : US ready to ‘fight for justice’ in Syria without UN approval – Haley Russia Today

La Russie a opposé son veto au projet étatsunien jeudi, Nebenzya le qualifiant de "déséquilibré" et visant uniquement à discréditer la Russie et son rôle dans le règlement syrien. Haley a ensuite accusé la mission russe d'ignorer les tentatives de la délégation étatsunienne de prendre contact avec elle avant le vote.

Le projet rival était coparrainé par la Russie et la Chine, et "visait l'extension et l'amélioration qualitative" de la mission d'enquête, selon Nebenzya. Toutefois, elle a également échoué, n'ayant obtenu l'appui que de quatre membres du Conseil de sécurité.

Alors que la Russie et les Etats-Unis ont tous deux utilisé leur droit de veto sur les résolutions respectives, Haley a accusé Moscou d'entraver les travaux du Conseil de sécurité des Nations unies et ses efforts pour trouver "la vérité".

La Russie a critiqué à maintes reprises le rapport du Mécanisme commun d'enquête (JIM) de l'ONU-OPCW sur l'incident chimique de Khan Shaykhun, qui est rempli d'"omissions, d'incohérences et de contradictions", et affirme qu'elle ne suit pas les procédures habituelles d'une enquête impartiale, car elle s'appuie sur des témoignages douteux fournis par des rebelles et des ONG, dont certains sont soupçonnés d'avoir des liens avec des terroristes. Elle a notamment souligné le refus des experts de se rendre sur le site de l'attentat malgré les garanties de sécurité.

En 2011, les Etats-Unis sont intervenus dans la région pour endiguer la violence de la guerre civile en Libye. Sous le prétexte d'un mandat des Nations Unies visant à établir une zone d'exclusion aérienne dans le pays et à sauver des vies civiles, la coalition de l'OTAN dirigée par les Etats-Unis a mené une campagne à part entière qui a finalement abouti au massacre de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et à de multiples morts civiles, dont le nombre varie de 72, selon Human Rights Watch, à plus de 1 000 selon des rapports non confirmés. Le pays est toujours en lambeaux et la guerre entre tribus et militants se poursuit.

Bien que l'ONU n'ait pas donné le feu vert pour une campagne à part entière en Syrie, le secrétaire étatsunien à la Défense James Mattis a affirmé que l'organisation avait sanctionné l'action en Syrie, la justifiant par la lutte contre les terroristes de l'Etat islamique (EI). Damas a à plusieurs reprises fustigé les Etats-Unis pour avoir opéré sur le territoire syrien sans leur consentement et en violation du droit international, et considère la présence étatsunienne comme une invasion.