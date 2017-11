Les Etats-Unis vont installer une nouvelle base permanente dans le sud d'Israël (Southfront)

Les Etats-Unis vont installer une nouvelle base permanente dans le sud d'Israël Article originel : US Broke Ground For New Permanent Base In Southern Israel South Front

Des officiers étatsuniens et israéliens ont fait irruption en Israël le 13 septembre pour une base permanente de l'armée étatsunienne qui abritera des dizaines de soldats étatsuniens, a rapporté Defense News.

Selon les responsables israéliens, la base étatsunienne sera une installation indépendante installée dans les locaux de l'école de défense aérienne des Forces de défense israéliennes dans le sud d'Israël, près de Beersheba. Une fois terminée, la base abritera des systèmes opérationnels étatsuniens pour identifier et intercepter un éventail de menaces aériennes, ainsi que des casernes, des installations de loisirs et d'autres installations.

"Quelques dizaines de soldats de nos alliés étatsuniens seront stationnés ici en permanence. Ils font partie d'une force opérationnelle étatsunienne qui sera stationnée ici ", a déclaré le général de brigade Zvika Haimovich, commandant de la défense aérienne des FDI.

Selon Haimovich, la présence permanente des États-Unis, qui se trouve dans les mêmes locaux, est là pour renforcer la capacité d'Israël à détecter et à se défendre contre les menaces liées aux roquettes et aux missiles. "Leur présence n'a pas pour but de s'entraîner ou de faire des exercices, mais plutôt dans le cadre d'un effort conjoint israélien et étatsunien visant à soutenir et à renforcer nos capacités défensives."

"Cette zone représente le tout premier stationnement d'une unité de l'armée étatsunienne sur le sol israélien", a déclaré le général de division John Gronski, commandant adjoint de la garde nationale de l'armée étatsunienne en Europe. Les États-Unis et Israël ont longtemps oeuvré ensemble,organisé des exercices et s'entraînent ensemble. Et maintenant, avec l'ouverture de ce site, ces interactions cruciales se produiront tous les jours. Des aviateurs israéliens, des soldats étatsuniens vivront et travailleront côte à côte."

À mesure que la situation s'aggrave dans la région, la base devrait aider Israël à se défendre contre les menaces de roquettes et de missiles émanant du Hezbollah. Cette initiative témoigne également de l'engagement des États-Unis à soutenir Israël en cas de nouveau conflit dans la région.