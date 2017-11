Les JTs de France 2 font-ils de la propagande pour le régime criminel saoudien ?

Le traitement de l'information prend des tours parfois très surprenants sur France Télévision, chaîne d'Etat. Ainsi le JT du 5 novembre de 13h de France 2 a pondu un reportage quasi apologétique sur le régime de Bin Salman suite à une purge violente des princes et ministres du régime appartenant à l'opposition.

Si l'on résume le contenu des infos diffusées sur le JT de13h de France 2, le dimanche 5.11.17, cette "purge" est présentée comme une volonté de l'actuel dirigeant saoudien, le prince Bin Salman, de lutter contre la corruption en Arabie saoudite et de favoriser la restauration d'un Islam modéré en favorisant le droit des femmes pour un Islam réformé.

Visualiser le reportage Arabie saoudite : grande purge dans le royaume Une purge sans précédent a eu lieu en Arabie saoudite. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, onze princes, quatre ministres en exercice et plus d'une trentaine d'anciens hauts responsables ont été arrêtés. Que cherche le prince héritier Mohammed bin Salman, nouvel homme fort du royaume ? Onze princes ont été arrêtés ce samedi 4 novembre en Arabie saoudite, en même temps que des dizaines de ministres anciennement ou actuellement en fonction. L'annonce a été faite en direct à la télévision saoudienne. Une purge sans précédent orchestrée par le nouvel homme fort du royaume : le prince héritier Mohammed bin Salman. Vers une transformation politique et économique À travers ces arrestations, Mohammed bin Salman dit vouloir lutter contre la corruption dans le pays. L'homme de 32 ans qui succèdera à son père veut changer l'image du pays. Le prince héritier s'est engagé dans un grand plan national de transformation politique et économique. Fin octobre, dans un discours historique, il a annoncé vouloir débarrasser le pays de l'islam rigoriste. Parallèlement, le prince veut en finir avec la dépendance au pétrole de son pays. L'or noir représente aujourd'hui 50% des richesses du royaume.

Durant la déquence diffusée dans le JT de 13h (visualiser le reportage), des propos exclusivement favorables au prince Bin Salman sont diffusés. La seule interview est celle d'une journaliste qui encense le mérite du régime pour favoriser les réformes en Arabie saoudite :



"Il veut procéder à une purge en fait. Vous savez en plus cela intervient le jour où il créé cette commission anti-corruption donc il n'a pas perdu de temps. En fait il veut aller très vite pour nettoyer en fait ce pays qui est accusé de corruption".



Lire la transcription intégrale de la séquence du JT de 13h : Médias. La purge saoudienne effectuée par le prince Bin Salman telle que traitée par le journal de France 2 au JT de 13h

Le JT de 20h, le même jour, a du apporter quelques éléments plus critiques sur le régime actuel de Bin Salman et les a présentés dans son bref résumé sur le site de France 2 en ajoutant ce passage là (en rouge ci-dessous) : "L'homme de 32 ans veut également étouffer toute contestation éventuelle avant de succéder à son père à la tête du pays". En clair après la présentation acritique du JT de 13h, à 20h, le JT de France 2 évoque enfin le musèlement de l'opposition tout en soulignant la volonté de réforme.

Arabie Saoudite : grande purge au palais Le royaume est entré dans une nouvelle ère : le prince héritier, Mohammed bin Salman, un homme de 32 ans adoubé par son père, souhaite réformer profondément son pays. 11 princes, des ministres et des hommes d'affaires ont ainsi été interpellés ces dernières 24 heures.



Habitué aux vacances de milliardaire, ce prince saoudien est désormais en prison. Al-Walid ben Talal avait pour habitude de voyager autour du monde à bord de son yacht et de son jet privé. L'homme est propriétaire entre autres de l'hôtel Georges V à Paris, et actionnaire de grands groupes, comme Apple ou Twitter. Al-Walid ben Talal est le plus connu des 11 princes arrêtés hier soir en même temps que des dizaines de ministres saoudiens actuels et anciens. Débarrasser le pays de l'islam rigoriste Une annonce faite à la télévision nationale. Une purge sans précédent, orchestrée par le nouvel homme fort du royaume : Mohammed bin Salman. À travers ces arrestations, Mohammed bin Salman dit vouloir lutter contre la corruption dans le pays. L'homme de 32 ans veut également étouffer toute contestation éventuelle avant de succéder à son père à la tête du pays. Le prince affirme vouloir changer économiquement et politiquement le royaume. Fin septembre, Riyad a annoncé que les femmes allaient enfin avoir le droit de conduire des voitures. Une révolution dans ce pays ultraconservateur. Fin octobre, dans un discours historique, il a annoncé vouloir débarrasser le pays de l'islam rigoriste.

Mais rien sur le JT de France 2 sur les crimes saoudiens au Yémen pourtant bien étayés et qui sont le fait du régime criminel actuel. Au lieu d'une mise en perspective des crimes commis par le régime Salman sur le peuple yéménite, ces informations sont shuntés pour donner une vision quasi apologétique du nouveau régime qui vient de liquider son opposition. Incroyable !?

Le New York Times dans un article intitulé : "L'Arabie saoudite accuse l'Iran "d'acte de guerre", soulevant la menace d'un affrontement militaire" en donne une toute autre version beaucoup moins sélective et apologétique tout en replaçant cette purge dans son contexte :



"Les arrestations consolident la domination du prince héritier Mohammed bin Salman, 32 ans, sur les affaires militaires, étrangères, de sécurité intérieure, économiques et sociales à l'intérieur du royaume. Dans les deux ans et demi qui ont suivi le couronnement de son père, le roi Salman, 81 ans, le prince Mohammed a considérablement intensifié la guerre froide avec l'Iran, intensifiant les efforts de l'Arabie saoudite pour repousser l'influence iranienne dans la guerre civile syrienne, plongeant le royaume dans un conflit militaire prolongé contre les forces alliées iraniennes au Yémen, et isolant le Qatar voisin en partie parce qu'il était trop proche de l'Iran. Sa position de faucon envers l'Iran et les islamistes de la région semble également avoir jeté les bases d'un lien étroit avec le président Trump, qui s'est rendu à Riyad cette année et a gardé un silence flagrant au cours du week-end sur la campagne d'arrestations extrajudiciaires du prince Mohammed. Le lien entre les arrestations en Arabie saoudite et les accusations portées contre l'Iran n'était pas clair, ce qui a soulevé des questions lundi sur la question de savoir si le prince héritier était encouragé à affronter l'Iran en raison de son succès à contrôler ses rivaux internes, ou s'il s'était empressé de verrouiller toute contestation potentielle afin de se préparer à une confrontation régionale".