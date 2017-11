Les JTs de France TV continuent d'ignorer les crimes de guerre saoudien au Yemen et semblent adopter le point de vue saoudien

Delahousse reprend la parole pour interroger un spécialiste : "Alors on a découvert les raisons de ce détour diplomatique du président de la République. Rarement la région avait connu une telle tension. Bonsoir Alban Micosi. Alban, l'affrontement, la lutte d'influence entre l'Arabie saoudite et l'Iran sont indirects mais déjà clairement visibles. (Alban Micosi qui lit également sur son prompteur) : Oui, trois séquences cette semaine illustrent la lutte d'influence que se livrent Iran et Arabie saoudite. Cette première c'est la libération d'Abou Kamal en Syrie, on y voit le drapeau jaune du Hezbollah libanais l'allié des Iraniens. Et c'est en Syrie, en grande partie eux qui ont gagné la guerre contre Daesh avec un prix à payer, aujourd'hui le régime syrien est sous la tutelle des Iraniens. La deuxième vidéo, elle date d'une semaine. La semaine dernière, l'étrange démission de Saad Hariri, le Premier ministre libanais. Démission rendue public depuis l'Arabie saoudite. Son texte est une violente charge contre la déstabilisation de son pays par le Hezbollah et l'Iran dont on peut se demander s'il n'a pas directement été écrit par les Saoudiens eux-mêmes. Le même jour, un missile a été intercepté par les Saoudiens alors qu'il visait l'aéroport de Riyad leur capitale. Un missile qui a franchit 800 kilomètres puisque tiré depuis le Yemen des zones rebelles conseillées et armées par l'Iran. Alors oui Laurent, la lutte pour l'hégémonie régionale est en cours entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Cette guerre est en train de se transformer en une guerre ouverte sur plusieurs fronts.

Visualiser le JT de France 2 de 20h du 10.11.17 . Voici la transcription intégrale du JT de 20h du 10.11.17 sur le sujet (fin de JT) : "Dans l'actualité également, cette étape inattendue dans l'agenda diplomatique d'Emmanuel MAcron, le président français aux termes de sa visite aux Emirats Arabes Unis a pris hier soir de la direction de l'Arabie saoudite, une visite surprise dans un contexte de tension particulière dans la région au cours de laquelle il a rencontré le nouvel homme fort Mohamed Ben Salman. Anne Claire Poignard": Suit le reportage : "La rencontre n'était pas prévue, elle s'est faite en pleine nuit. (Images de Macron tout sourire) : "Je suis heureux que vouy ayez accepté de prendre un peu de votre temps pour que l'on se voie." En escale expresse à Ryad, Emmanuel Macron rencontre Mohamed Ben Salman, le nouvel homme fort de l'Arabie saoudite. Tout s'est joué la veille sur le dôme du Louvre d'Abu Dhabi. Emmanuel Macron rêve d'un coup diplomatique, c'est le prince héritier des Emirats Arabes Unis ici à gauche qui va jouer les entremetteurs (images de Macron défilant avec sa femme sur un tapis rouge en train de parler au prince héritier des EAU). Il contacte son voisin saoudien pour concrétiser le rendez-vous, Macron quitte les EAU direction Riyad. A l'aéroport, la visite n'est pas protocolaire. Poignée de main à l'Occidentale du Saoudien à la Première dame. Au coeur des discussions qui ont duré deux heures : les tensions croissantes entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui menacent d'embraser la région. Ménager le partenaire saoudien avant une visite sensible en Iran début 2018, Emmanuel Macron veut faire savoir qu'il compte parler é tout le monde.

Comme les médias du PAF, l'équipe du JT de France 2 a présenté la crise au Yémen comme étant la résultante d'une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite au Yémen. L'Iran étant derrière les Houtis et l'Arabie saoudite derrière le gouvernement loyal du Yémen. Mais rien sur cette chaîne d'Etat, dans ce journal de 20h ce soir là, sur les bombardements incessants de la coalition saoudienne (USA, Israël, France, Grande-Bretagne et autres pays du Golfe), rien sur les effets monstrueux de ces bombardements aggravant la famine et le choléra.

Rien non plus sur la dizaine de milliers de morts yéménites, les 7 millions souffrant de famines ni sur les millions de personnes déplacées liées à la guerre de la coalition saoudienne au Yémen, rien non plus sur le soutien des régimes saoudien et émirati en faveur du groupe Al-Qaïda au Yémen alors que la rédaction de France 2 évoquait en début du même journal les attentats du 13 novembre 2015 par les extrémistes islamistes au Bataclan.

Rien sur le blocus scandaleux imposé par l'Arabie saoudite à ce pays à l'agonie.

Au lieu de cela, la rédaction de France 2 a trouvé bon de parler du missile des rebelles Houthi soutenus par l'Iran au Yémen. Pourtant le soutien de l'Iran aux Houthi est source de controverse et pour certains révèlent de la fausse information.

En occultant les crimes de guerre saoudiens au Yémen, en ne questionnant pas les allégations ciblant l'Iran au Yémen au côté des Houti, en occultant la violente répression et l'utilisation de la torture contre les opposants au régime, en masquant le soutien du régime saoudien envers Al Quaïda au Yémen et en Syrie, la rédaction de France 2 semble s'aligner sur le point de vue saoudien.

Le JT de France 2 semble avoir choisi son camp, avec dans ces précédents reportages une apologie scandaleuse du "réformateur" Bin Salman.



Il semble qu'en matière d'affaires de politique étrangère, l'information sélective soit devenue la norme de la chaîne d'Etat; Les JTs sont-ils alignés dans leur traitement des Affaires extérieures sur la ligne dictée par le Château ? Une Pravda française ?