Les dirigeants de la Chambre des Représentants jouent un tour de passe passe pour Al Qaïda (The Libertarian Institute)

Les dirigeants de la Chambre jouent un tour de passe passe pour Al Qaïda Article originel : House Leadership Pulls a Fast One for al Qaed a The Libertarian Institute Traduction SLT

Les dirigeants de la Chambre mentent au peuple étatsunien, appuient la poursuite de la pire crise humanitaire du monde, violent la Loi sur les pouvoirs de guerre et tentent d'empêcher le Congrès d'arrêter une autre guerre illégale et inconstitutionnelle.

Les Saoudiens bombardent impitoyablement les Yéménites et leur infrastructure civile. La coalition veut paralyser le peuple yéménite jusqu' à la soumission. Leur but ultime est de forcer les civils yéménites à cesser de soutenir les tribus du nord, ne serait-ce que pour soulager leurs souffrances.

Les avions de la coalition saoudienne qui bombardent les sites rebelles de Houthi au Yémen se tournent de plus en plus vers les ravitailleurs de l'armée de l'air étatsunienne pour se ravitailler en carburant près de deux ans après le début du conflit. Depuis avril 2015, la Force aérienne a enregistré 1 778 sorties de pétroliers pour l'opération, a déclaré mardi la porte-parole du Commandement central des forces aériennes, le capitaine Kathleen Atanasoff, à Military. com. Cela comprend 1 069 au cours de la dernière année, soit une augmentation de 360 sortie, ou 50%, par rapport aux 709 de la période précédente . Ces opérations sont en cours, avec le ravitaillement en carburant des avions intervenant tous les jours ", a déclaré M. Atanasoff dans un courriel. Les pétroliers du service tels que KC-135 Stratotankers et KC-10 Extenders ont participé à 7 564 " événements "de ravitaillement en carburant avec des avions de la coalition, dont 54 millions de litres de carburant ont été déchargées pour soutenir les opérations saoudiennes au Yémen", a déclaré Atanasoff.

Dans un article publié dans The Hill , Gareth Porter et le colonel à la retraite Lawrence Wilkerson (ancien secrétaire d'État Colin Powell, chef de cabinet du secrétaire d'État) ont déclaré :

En plus de la campagne aérienne sadique de la coalition, les civils yéménites sont menacés et attaqués jour après jour sur le terrain par des mercenaires soudanais, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP) et un État islamique local affilié. Tous ceux qui soutiennent la coalition.

Donald Trump, faisant de son mieux à la Barack Obama, a été plus que heureux de vendre aux Saoudiens des centaines de milliards de dollars d'armes pour poursuivre leur génocide. Les entrepreneurs étatsuniens de la défense, en particulier Lockheed Martin et Boeing, sont tout aussi heureux de tirer profit des profits qu'ils tirent de la destruction du Yémen. Avec Jared Kushner jouant le rôle de marieur entre Mohammed bin Salman et Marillyn A. Hewson (PDG de Lockheed), les profits vont certainement s'accroître.

“Les responsables étatsuniens du renseignement et de la lutte antiterroriste considèrent AQPA comme une menace terroriste étrangère pour les États-Unis, encore plus que l'Etat islamique (EI). Il a redoublé d'efforts pour faire tomber les compagnies aériennes étatsuniennes à trois reprises entre 2009 et 2012, et a presque réussi deux fois. Mais la guerre entre les Saoudiens et les Émirats arabes unis au Yémen a fait d'eux le groupe armé indigène le plus puissant du sud du Yémen, avec plus d'argent, d'armes et de contrôle territorial que jamais. La coalition dirigée par les Saoudiens et les forces de l'ancien régime saoudien se sont ouvertement alliées à l'AQPA et ont même combattu à leurs côtés. Suite à la guerre, l'AQPA est maintenant prête pour la première fois à se battre pour le pouvoir national au Yémen."

En effet, Asher Orkaby a fait remarquer dans le ministère des Affaires étrangères que,"loin d'être aligné sur les extrémistes, le mouvement Houthi s'est heurté à maintes reprises à l'État islamique et à l'AQPA". Ainsi, en plus du fait que cette guerre n'a jamais été autorisée en vertu de la Loi sur les puissances de guerre, elle n'est manifestement pas couverte par l'AUFM actuelle.

Cela prouve une fois de plus que l'implication des États-Unis dans la guerre saoudienne est illégale. Lorsqu'on leur a demandé de justifier la participation des États-Unis à la guerre avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les administrations de Barrack Obama et de Donald Trump ont toutes deux cité l'Autorisation de 2001 pour le recours à la force militaire (AUFM). Alors que l'AUFM n'autorise une action militaire que contre les entités qui ont perpétré les attaques du 11 septembre. En d'autres termes, l'action militaire n'est autorisée que contre Al-Qaïda. Pourtant, cette guerre est menée au nom d'Al-Qaïda contre ses ennemis, les Houthis.

Les néoconservateurs demandent maintenant à la nouvelle AUFM de définir explicitement "l'ennemi" plus largement comme les partisans de l'"islam dit" radical ". La poignée "islam radical" est un faux-fuyant impitoyablement promu par le faux journal télévisé. Il vise à étouffer et à occulter les réalités de ces conflits pour les publics nationaux. Les néoconservateurs cyniques sont heureux que les Etatsuniens considèrent tous les Arabes et les musulmans comme un groupe homogène et terrifiant. La plupart des Etatsuniens sont délibérément inconscients des différences entre les Sunnites, les Chiites et les autres branches de l'Islam. Il est dans l'intérêt du Parti de la guerre que les électeurs étatsuniens voient des groupes aussi radicalement opposés que l'EI et le Hezbollah coupés du même tissu. Cela est évidemment fait pour empêcher toute discussion rationnelle de ces conflits. Car si le peuple étatsunien était bien informé des conséquences de la politique étatsunienne à l'étranger, en particulier au Moyen-Orient, il ne soutiendrait probablement même pas passivement les politiques de son régime.

En 2013, le sentiment populaire des gens de toutes allégeances politiques a contribué à empêcher Obama d'organiser l'invasion de la Syrie à l'irakienne. Je crois que l'une des principales raisons en est l'efficacité de la fameuse campagne de médias sociaux "Je ne me battrai pas pour Al-Qaïda en Syrie" menée par des militaires actifs. Les Etatsuniens ne veulent pas soutenir et subventionner Al-Qaïda en Syrie, en Libye, au Yémen ou ailleurs. La raison pour laquelle ces politiques horribles persistent n'est pas l'apathie des peuples, c'est leur ignorance.

C'est une guerre particulièrement indéfendable, même par rapport aux normes étatsuniennes. S'ils le décident, c'est une guerre auquelle le peuple étatsunien peut mettre fin. L'establishment n'est certainement pas à l'aise pour débattre et défendre publiquement sa politique au Yémen. Exposer les réalités de ce conflit et mettre fin à la guerre au Yémen pourrait déclencher un effet domino anti-guerre. Depuis la guerre du Vietnam, il n'y a jamais eu de terrain plus fertile pour un mouvement anti-guerre étatsunien.