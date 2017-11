Les regrets de Gordon Brown sur la guerre "illégale" en Irak (Eastern Eye)

Les regrets de Brown sur la guerre "illégale" en Irak Article originel : Brown’s Regrets Over ‘Illegal’ Iraq War Eastern Eye

À Londres, on estime que deux millions de manifestants anti-guerre ont été ignorés par le gouvernement Blair, qui a insisté sur le fait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive (ADM) prêtes à être tirées dans les 45 minutes.

Brown, un personnage "principal", aurait pu mettre le parti travailliste de son côté s'il avait choisi de s'opposer à la guerre, mais il était plutôt très agressif en soutenant Blair. Il prétend maintenant que les Etatsuniens disposaient d'informations qui ont jeté le doute sur la possession d'ADM par Saddam Hussein, mais que cette information n' a pas été communiquée à la Grande-Bretagne, qui a été "induite en erreur" par son plus proche allié.



Même sans cette intelligence, beaucoup de gens se rendaient compte à l'époque que Saddam Hussein, bien que dicta­teur brutal, ne représentait pas une menace stratégique pour la Grande-Bretagne. La guerre a tué des milliers de personnes, déstabilisé une région déjà instable, attiré des groupes islamistes militants en Irak où il n' y en avait pas auparavant, et donné à certains musulmans britanniques d'origine une excuse pour se livrer au terrorisme et même à des attentats suicides.

Pour Brown de dire maintenant que son travail était simplement de fournir des fonds pour la guerre est l'équivalent de dire:"Je ne faisais que suivre les ordres".

Pas étonnant qu'il ait une conscience troublée:"Je me demande encore et encore comment j'aurais être plus perspicace avant que cette décision fatale ne soit prise".

Oui, Gordon, tu aurais pu.

Pour lui, d'admettre que la guerre en Irak était illégale doit compter pour des larmes de crocodile.

"Nous savons maintenant, d'après des documents étatsuniens classifiés, qu'au cours des premiers jours de septembre 2002, un rapport préparé par le directeur du renseignement des chefs d'état-major interarmées des États-Unis a atterri sur le bureau du secrétaire à la défense des États-Unis, Donald Rumsfeld, écrit-il dans My Life, Our Times.