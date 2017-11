[Photos] Nouveaux détails sur le plus grand exercice aérien en Israël (Southfront)

Nouveaux détails sur le plus grand exercice aérien en Israël (Vidéo, Photos) Article originel : New Details About Ongoing ‘Largest Ever’ Aerial Exercise In Israel (Video, Photos) South Front

De plus, une unité des Forces spéciales indiennes et une unité de commando israélienne non spécifiée ont entraîné une mission de débarquement commando à basse altitude. Les unités indiennes et israéliennes ont été transportées par des avions de transport indiens et israéliens selon Haaretz.

"Nous aimerions apprendre et partager avec eux les procédures suivies dans l'interopérabilité mutuelle, les opérations antiterroristes, la méthode d'initiation et de formation des gens et essayer de comparer si une correction de cap est nécessaire à notre fin... Les Israéliens sont plus endurcis face à la bataille car ils ont plus d'expérience dans les opérations transfrontalières et nous pouvons apprendre de leurs expériences", a déclaré à Press Trust of India (PTI), un officier indien qui dirige l'unité des Forces spéciales indiennes.

C'est la première fois que l'Inde participe à l'exercice aérien du Blue Flag en Israël. C'est aussi la première fois que des avions de guerre français et allemands participent à l'exercice aérien.

Il ne fait aucun doute que l'exercice aérien Blue Flag 2017 véhicule non seulement des messages militaires, mais aussi des messages politiques aux amis et aux ennemis d'Israël.