Macron s'entretient avec Trump, Sissi, Salmane et Guterres du Moyen-Orient (AFP)

Le président Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec plusieurs dirigeants, dont Donald Trump, des "moyens de stabiliser le Moyen-Orient et de construire la paix", après avoir reçu le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri, selon l'Elysée.



Pour sa part, la Maison Blanche a affirmé que MM. Trump et Macron s'étaient "mis d'accord sur la nécessité de travailler avec les alliés pour contrer les activités déstabilisatrices du Hezbollah et de l'Iran dans la région".



Selon l'Elysée, M. Macron a tour à tour discuté au téléphone avec les présidents libanais Michel Aoun, américain Donald Trump et égyptien Abdel Fatah al-Sissi, puis avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed ben Salmane, et avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres...



