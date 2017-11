Mediapart établit un lien direct entre la démission de Hariri et la purge anti-corruption en Arabie saoudite (OLJ)

Dans un long article publié vendredi par Mediapart et intitulé "Comment Hariri s'est retrouvé piégé en Arabie saoudite", le journaliste Jean-Pierre Perrin établit un lien direct entre la démission surprise de Saad Hariri, annoncée samedi par l'intéressé depuis Riyad, et la purge anti-corruption sans précédent lancée le même jour par une commission créée quelques heures plus tôt sur décret royal et présidée par le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.

Selon les informations recueillies par M. Perrin, avec cette purge, MBS "espère remettre la main sur une centaine de milliards de dollars détournés par le clan Abdallah" avant la mort du roi. Selon lui, une partie de cette argent aurait été blanchie par la société Saudi Oger, détenue par Saad Hariri, et qui a fermé ses portes fin juillet.

Cette semaine, le procureur général saoudien a indiqué que plus de 200 personnes ont été arrêtées en Arabie saoudite dans le cadre de la purge anti-corruption, et que les sommes concernées par les malversations relevant de la corruption atteignent 100 milliards de dollars "sur quelques dizaines d'années". Il a également souligné que cette purge est le résultat de trois ans d'enquête.

Dans ce contexte, cette opération de lutte contre la corruption permettrait, selon un interlocuteur de Mediapart, de "liquider l'héritage des rois Abdallah, Fahd, Khaled... ".

