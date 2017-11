Plus de 400 000 Somaliens, dont les deux tiers étaient des enfants, sont morts de faim en six mois, selon les Nations Unies (American Herald Tribune)

Plus de 400 000 Somaliens, dont les deux tiers étaient des enfants, sont morts de faim en six mois, selon les Nations Unies Article originel : More than 400,000 Somali’s, Two Thirds of Whom Were Children, Have Died of Starvation in Six Months, UN Reports American Herald Tribune

En février 2017, la Deutsche Welle a informé ses lecteurs que "les organisations d'aide humanitaire ont prévenu que des sonneries d'alarme retentissent en Somalie à cause de la sécheresse" sous le titre de "Hunger Alarm in Somalia".

"Le Sud-Soudan, le Nigéria et le Yémen, pays ravagé par la guerre, souffrent également de la faim. "Plus de 20 millions de personnes dans le sud du Soudan, en Somalie, au Yémen et au Nigeria sont confrontées à la menace de la faim", a écrit Euronews, poursuivant : "La famine dans quatre pays africains est la plus grande crise humanitaire à laquelle l'ONU est confrontée".

Toutefois, la situation en Somalie est préoccupante. Comme on le sait, plus de 250 000 personnes ont perdu la vie à cause de la sécheresse en Somalie en 2001. Une situation similaire se produit aujourd'hui. Le manque de pluie a transformé de vastes prairies en terres dénudées avec seulement quelques plantes maigres et épineuses. Les personnes déjà pauvres parcourent des kilomètres de terres à la recherche de quelques brins d'herbe pour nourrir leurs animaux afin que ces derniers puissent survivre. Cependant, cette recherche aboutit trop souvent à un échec. L'ONU prévient que les chèvres et les chameaux meurent rapidement et que le peuple somalien sera bientôt confronté à une nouvelle crise alimentaire.

Selon des informations publiées récemment par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'ANRFN entre octobre 2015 et avril 2016, soit une période de six mois seulement, plus de 400 000 Somaliens sont morts de faim, dont les deux tiers étaient des enfants.