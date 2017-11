Encore plus de troupes étatsuniennes en Amérique latine : les signes d'une invasion annoncée ? (Dawn News)

Plus de troupes étatsuniennes en Amérique latine : les signes d'une invasion annoncée ?

Article originel : More US Troops in Latin America: Signs of an Invasion Foretold?

Dawn News Traduction SLT

"Le prochain exercice militaire n'est qu'un autre élément de cette stratégie croissante de militarisation et de menace régionale." L'armée étatsunienne va accroître sa présence militaire en Amazonie en Amérique latine. Dans le cadre de l'initiative "Amazon Log", votée en 2017 par le gouvernement putschiste de Michel Temer au Brésil, l'opération "Amérique Unie" regroupera les armées des Etats-Unis, du Brésil, du Pérou et de la Colombie du 6 au 13 novembre 2017, dans la ville tri-frontière de Tabatinga. Cet exercice est le signe d'une militarisation étrangère accrue de la région. L'initiative est dirigée par le Commandement logistique de l'armée brésilienne et s'inspire de l'exercice logistique militaire mené par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en Hongrie, en 2015, qui a déployé environ 1 700 militaires. Dans cette version latino-américaine, les objectifs, selon la page officielle de l'armée brésilienne, sont la création d'une base logistique multinationale pour mener des opérations de contrôle des migrations clandestines, d'aide humanitaire, d'opérations de paix, de lutte contre le trafic de drogue et de protection de l'environnement. (Source , Source )

Cependant, comme le soulignait le journal brésilien Gauchazh, autoriser une armée étrangère à combattre sur le territoire national devrait être considéré comme une "haute trahison". Mais le ministère brésilien de la Défense ne partage pas cette appréciation, car il considère qu'il s'agit d'une occasion de réunir les armées des deux pays. Le problème avec cet exercice est l'ampleur et l'ouverture qui ont été accordées aux États-Unis pour entrer dans la jungle latino-américaine. Car l'un des risques que cela comporte est qu'une station "temporaire" devienne permanente, comme cela s'est produit en Hongrie, après les exercices de l'OTAN. Les autorités brésiliennes nient cette possibilité. (Source )

"Derrière l'action militaire étatsunienne, il y a toujours l'objectif de prendre le contrôle des ressources." L'intérêt des Etats-Unis pour la région doit être mesuré par rapport à l'histoire de l'empire d'Amérique du Nord. L'altruisme, la protection de la nature et la lutte contre le trafic de drogue utilisés comme slogans pour leur présence dans la région font écho à d'autres interventions dans d'autres parties du monde, en particulier au Moyen-Orient, et nous savons que là, leurs objectifs étaient loin d'être ceux-là. Derrière l'action militaire étatsunienne, il y a toujours l'objectif de prendre le contrôle des ressources pour atteindre leurs objectifs nationaux. Dans le cas de l'Amérique latine, l'abondance environnementale justifie la présence nord-américaine. Selon la Banque mondiale, la région joue un rôle mondial dans le problème du changement climatique parce qu'elle possède "les plus grandes réserves d'eau douce du monde". (Source )

C'est une nouvelle amère pour les latino-américains, car plusieurs analystes, dont l'ancien candidat à la présidence Bernie Sanders, affirment que les guerres de l'avenir se dérouleront pour l'eau. Le Brésil, la Colombie et le Pérou, les trois pays latino-américains participant à l'opération "Amérique unie", figurent parmi les dix pays disposant des plus grandes réserves d'eau au monde (1er, 6ème et 8ème respectivement). Dans le cadre de l'Office of Net Assessment of the Defense Department des États-Unis, qui analyse l'avenir de l'armée et ses menaces, l'ancien directeur Andrew Marshall a commandé en 2004 un rapport confidentiel à Peter Schwartz, conseiller de la CIA et ancien directeur de la planification du groupe Royal Dutch/Shell, et à Doug Randall, du Global Business Network. (Source , Source ).

"L'Amazonie contient 95% des réserves de niobium, essentiel pour l'acier des engins spatiaux et des missiles intercontinentaux." Dans leurs conclusions finales, les auteurs du rapport ont fait valoir que le changement climatique et la pénurie d'eau sont une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis et les raisons des futurs conflits militaires. Treize ans après ce rapport, les États-Unis s'apprêtent à ajouter une autre base sur le fleuve de l'Amazonie. Mais l'eau n'est pas la seule raison pour laquelle la superpuissance mondiale s'intéresse à la région. Telma Luzzani, journaliste argentine, explique dans son livre "Territorios Vigilados" que "l'Amazonie contient 95% des réserves de niobium, essentiel pour l'acier des engins spatiaux et des missiles intercontinentaux, et 96% des réserves de titane et de tungstène, utilisés dans l'aéronautique spatiale et militaire; en plus d'être riche en pétrole, gaz, uranium, or et diamants".

C'est pourquoi l'exercice militaire à venir n'est qu'un autre élément de cette stratégie croissante de militarisation et de menace régionale. Jusqu' à présent, en 2017, deux autres exercices militaires ont été menés dans le Pacifique et les Caraïbes: Teamwork Southcon Chile et Tradewinds hors des côtes du Venezuela avec 18 pays et plus de 2 500 militaires. (Source , Source ). La liberté d'action de cette opération prouve la résurgence de la présence étatsunienne dans la région, qui avait été réduite au cours du cycle des dirigeants progressistes et néodéveloppementistes d'Amérique latine. Bien que la création de bases en Amérique latine et dans les Caraïbes ait connu différentes étapes depuis l'après-guerre, leurs caractéristiques actuelles ont commencé à se manifester à la fin du XXe siècle. En 1999, dans le cadre de l'accord Torrijos-Carter, la base militaire d'Howard au Panama, qui abritait le Commandement Sud, branche de l'armée chargée des opérations pour la région, a été démantelée. Cela a conduit le Département de la Défense étatsunien à réévaluer sa stratégie de défense et sa politique étrangère. Sous la bannière du Plan Colombie, de la "guerre contre la drogue" et des opérations humanitaires, deux modèles de bases militaires ont été appliqués en Amérique latine.

"L'exercice se déroule sous prétexte de contrôle des migrations, d'aide humanitaire et de lutte contre le trafic de drogue." La première était la base opérationnelle principale (MOB), une base militaire dotée d'infrastructures et d'accords approuvés par les gouvernements des pays cibles: Guantánamo (Cuba), Soto Cano (Honduras) et plusieurs autres à Porto Rico. Bien qu'ils soient toujours actifs, le modèle a été rejeté parce qu'il cause une exaspération parmi les populations locales et qu'il a des coûts élevés d'infrastructure et de logistique. Cela a mené à un deuxième modèle, appelé Lieux d'opérations avancées (PLO), qui compte peu de personnel militaire permanent, mais qui est conçu pour s'intensifier facilement si besoin. Les quatre bases officiellement reconnues ont commencé leurs activités en 1999 et sont : Aruba, Curaçao, El Salvador et Manta (qui n'ont pas renouvelé leur contrat depuis 2009). Les emplacements de sécurité coopératifs (LSC) sont également de petite taille, mais ils n'ont pas de personnel permanent ni d'entrepreneurs. (Source , Source ).

Comme l'explique Robert Kaplan, ancien conseiller du Pentagone de 2009 à 2011,"souvent le rôle clé dans la gestion d'un ASC est joué par un entrepreneur privé. (...) Il loue ses installations à la base auprès de l'armée du pays hôte, puis il facture des frais aux pilotes de l'US Air Force qui transitent par la base. Officiellement, il est en affaires pour lui-même, ce que le pays hôte aime bien parce qu'il peut alors prétendre qu'il ne travaille pas vraiment avec l'armée étatsunienne. Bien sûr, personne, y compris les médias locaux, ne le croit. Mais le simple fait qu'une relation avec les forces armées étatsuniennes soit indirecte plutôt que directe évite les tensions ". (Source ) Bien qu'il n' y ait pas de chiffres officiels, nous connaissons actuellement environ 75 bases, y compris des MOB, FOL, CSL et d'autres avec des noms comme le Complexe régional de préparation aux catastrophes au Pérou. Les pays ayant le plus grand nombre de bases sont le Panama (12), Porto Rico (12), la Colombie (9) et le Pérou (8). (Source )

"Le président argentin a annoncé qu'il autoriserait l'installation de bases militaires permanentes en Argentine." En outre, la Colombie a signé un accord de coopération avec l'OTAN en 2016 pour échanger des informations, des stratégies et des protocoles de l'armée colombienne avec des membres de cette organisation, dont les États-Unis. Mauricio Macri, président de l'Argentine, a annoncé qu'il allait permettre à nouveau l'installation de bases militaires permanentes en Argentine : une à la triple Frontière avec le Paraguay et le Brésil et une autre dans la province la plus méridionale, Ushuaia. Au Brésil, le gouvernement Temer a augmenté le budget militaire de 36%, quelques mois après l'adoption de l'amendement constitutionnel 55, qui a gelé le budget de la santé et de l'éducation pendant 20 ans. (Source , Source , Source , Source ). Ces actions légitiment la présence de militaires étrangers au niveau gouvernemental. Par ailleurs, cette nouvelle approche de la défense renforcera les alliances militaires avec les Etats-Unis, ce qui ouvrira la porte à une nouvelle phase d'endoctrinement des forces latino-américaines, le Brésil jouant un rôle de premier plan. (Source )

Selon Héctor Luis Saint Pierre, coordinateur de la Sécurité Internationale, Défense et Stratégie de l'Association Brésilienne des Relations Internationales,"en Amérique du Sud, il y a un respect pour l'école militaire brésilienne. Cela fait du Brésil un partenaire stratégique dans la formation doctrinale des militaires du continent. Si les Etats-Unis établissent de bonnes relations avec l'armée brésilienne, il est plus facile de diffuser leur message auprès des militaires de la région " (Source ). Cela nous ramène à nous rappeler l'histoire terrible de l'École des Amériques, une institution d'instruction militaire et idéologique des années 70,80 et 90. Revenir aux modèles de défense coloniale ne signifie que danger et récession pour le projet d'intégration régionale et de paix. (Source ). "Même des initiatives comme le Council of South American Defense - créé par l'UNASUR en 2008 pour mettre en œuvre des politiques de coopération militaire, d'actions humanitaires et d'opérations pour promouvoir la paix et les technologies de défense - seront impliquées dans l'Opération Amérique unie en tant qu'observateur officiel. Cela légitime les zones dans lesquels le Pentagone dilue les espaces propres à l'Amérique du Sud ", analyse le journaliste uruguayen Raúl Zibechi. (Source , Source ).