Priti Patel - Outil du lobby sioniste - Démissionne (Moon of Alabama)

Priti Patel - Outil du lobby sioniste - Démissionne

Article originel : Priti Patel - Tool Of The Zionist Lobby - Resigns

Moon of Alabama, 9.11.17





Traduction SLT

Une ministre britannique d'origine hindou a été congédiée après qu'elle eut secrètement rencontré des responsables israéliens en Israël et ailleurs, sans en informer le ministère des Affaires étrangères. De retour en Grande-Bretagne, elle a ensuite tenté d'organiser le financement du soutien d'Israël à Al-Qaïda sur les hauteurs du Golan. L'affaire met en lumière l'influence néfaste du lobby israélien sur la politique britannique.

Priti Patel était secrétaire au développement international, responsable de l'aide britannique à divers pays et organisations. Elle est une conservatrice Thatcheriste, une fervente partisane de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et du fascisme hindouiste en Inde : Elle a été une fervente supportrice du gouvernement de Narendra Modi, louant publiquement un certain nombre de ses politiques, y compris la démonétisation. En août, Patel est allée en Israël pour des "vacances en famille". Au lieu de profiter de la plage, elle a rencontré des douzaines de responsables israéliens, du Premier ministre Netanyahu jusqu'aux dirigeants des organisations d'aide sioniste. Elle a été dirigée par un Lord Polak, un lobbyiste israélien de longue date dans la politique britannique. Polak l'accompagnait à chaque réunion. Aucune de ces informations n'a été communiquée à l'ambassade britannique, au Foreign Office ou à Downing Street. Les règles du Cabinet exigent que toutes ces réunions soient coordonnées et informées par les voies officielles.

Stuart Polak est un personnage majeur du lobbying sioniste en Grande-Bretagne : Anobli par David Cameron il y a deux ans, Lord Polak est un vétéran des couloirs du pouvoir de Westminster. Il a amené littéralement des centaines de députés conservateurs en Israël au fil des ans, les éduquant sur le conflit israélo-palestinien et leur assurant leur appui dans les votes parlementaires et l'arène publique. Sous sa gouverne, la FCI est devenue le plus important groupe de lobbying de Westminster, organisant des déjeuners pour 700 invités, faisant d'innombrables visites à Downing Street et développant des contacts à travers Israël et le Moyen-Orient. Polak s'est enfui lorsque les médias ont tenté de l'interroger sur les dispositions prises par Israël pour rendre visite à Patel. L'une des réunions de Patel a eu lieu dans un hôpital militaire situé sur les hauteurs du Golan syrien occupé par Israël, où l'armée israélienne a soigné des djihadistes d'Al-Qaïda qui ont été blessés alors qu'ils combattaient le gouvernement syrien. La semaine dernière encore, l'armée israélienne dans le Golan occupé a soutenu une attaque meurtrière des djihadistes d'Al-Qaïda contre le village syrien de Hader, dans la région de Quneitra. Les Djihadistes du Golan sont entourés par les forces gouvernementales syriennes. Leur seule ligne de ravitaillement passe par les terres occupées par Israël. Les Druzes en Israël qui ont protesté contre l'attaque ont été arrêtés. De retour en Grande-Bretagne, Priti Patel a demandé à son ministère de transférer l'argent de l'aide britannique des causes palestiniennes à l'opération militaire israélienne dans le Golan occupé. (En marrant comment le Gardien, dans sa conclusion, omet de mentionner ce point...)

En plus de ses vacances bien remplies, Priti Patel a eu deux autres réunions avec des responsables israéliens qu'elle n'a pas non plus divulguées.

Lorsqu'il est devenu clair hier que le comportement de Priti Patel lui coûterait son emploi, le lobby sioniste britannique a lancé une tentative de sauvetage. Basé sur des sources anonymes, le Jewish Chronicle affirmait que la Première ministre May avait été informée de deux réunions et avait ordonné à Patel de ne pas les divulguer : Le numéro 10 a donné pour instruction à la Secrétaire au Développement Priti Patel de ne pas inclure sa rencontre avec le représentant du ministère israélien des Affaires étrangères Yuval Rotem à New York le 18 septembre dans sa liste de réunions non divulguées avec des Israéliens, publiée lundi, a appris le JC. Downing Street a immédiatement nié ces allégations et aucune autre source ne les a confirmées. The Jewish Chronicle a été à l'avant-garde de la campagne de calomnie qui a tenté de calomnier le dirigeant ouvrier britannique Corbyn comme antisémite.

The Independent déclare sur l'affaire Patel : Il y a un autre point au sujet de toutes ces réunions que Patel a utilement, si tardivement, détaillées dans sa déclaration d'excuses de lundi : leur remarquable unilatéralité. Patel dirige un département qui a une longue histoire de financement humanitaire et de développement pour les Palestiniens. En effet, elle s'est intéressée de près à ce financement, allant même jusqu'à annoncer une révision l'année dernière, qui a déjà abouti à des réductions notables de quelque 17 millions de livres sterling. Cela inclut, à la grande consternation des ONG, des coupes dans le financement de Gaza, où les conditions humanitaires et économiques sont généralement considérées comme les plus désastreuses de tous les temps. Réduire l'aide humanitaire à un Gaza dévasté tout en la remettant à l'armée d'occupation israélienne qui soutient les Takfiris combattant la Syrie va au-delà des luttes sionistes britanniques déjà extrêmes. Le Premier ministre May est elle-même une sioniste convaincue. Elle a récemment célébré la déclaration de Balfour dans laquelle, il y a cent ans, l'empire britannique promettait une terre à un peuple qu'il ne possédait pas aux dépens des propriétaires et des habitants de cette terre. Cette promesse, remise à un banquier juif très influent, ouvre de nouvelles lignes de crédit pour la guerre britannique contre l'Allemagne. Elle a également renforcé les efforts de lobbying aux États-Unis pour entrer en guerre du côté britannique. May a demandé au peuple britannique de se sentir "fier" de cette déclaration de trahison et a complètement ignoré la dévastation qu'elle a causée au peuple palestinien :

Les Israéliens vont la célébrer - et pourquoi pas, parce qu'ils ont scellé le sceau de la Grande-Bretagne sur le futur État israélien en Palestine. Peut-être qu'Israël n'aurait pas été créé sans lui. Mais les souffrances et la tragédie effrayantes des réfugiés palestiniens qui allaient suivre dans les années à venir suggèrent que la lettre de Balfour - par son libellé même - a certainement créé un terrible méfait qui, aujourd'hui encore, maudit l'endroit que nous appelions la Terre Sainte. Il y a quelque temps, AlJazeera a diffusé une enquête approfondie sur le lobby sioniste en Grande-Bretagne. Il a constaté qu'au moins une partie du lobby est dirigée par l'ambassade israélienne à Londres :

Les groupes des Amis d'Israël à la Chambre des communes se sont fermement établis dans les interstices de la vie politique britannique. Leur forte présence aux conférences des partis est considérée comme allant de soi, leurs déjeuners et dîners font partie intégrante de la scène sociale de Westminster, les dons font partie intégrante du financement politique. Il existe maintenant un environnement où les députés et les ministres se sentent prudents lorsqu'ils critiquent la politique étrangère de l'État israélien, hésitant à s'ouvrir aux critiques sur le front intérieur.

...

Bien que ce lobbying pro-israélien soit légal, il n'est absolument pas transparent. Nous avons montré dans ce dépliant que les journalistes déclarent très rarement leurs voyages en Israël financés par le [Britain Israel Communications & Research Centre]. Nous avons également montré comment les dons des membres des [Amis conservateurs d'Israël] aux candidats conservateurs sont parfois opaques. En effet, la structure financière de l'ensemble du TPI est obscure.

...

Une observation similaire s'applique à d'autres groupes de pression pro-Israël. Si le travail de BICOM est tout à fait légitime, il n'est en aucun cas transparent. Ils ne déclarent jamais, par exemple, quels journalistes font des voyages et qui ils rencontrent.