Puissance et dangers de la désinformation (Blog Mediapart)

Qu'est ce que la désinformation?

La notion de désinformation est passée dans le vocabulaire courant. Cependant, ce concept est encore mal compris voir inconnu du grand public. Malgré son importance dans les société modernes, aucun cours fouillé sur le traitement de l'information et les techniques de désinformation n'a jamais figuré dans les programmes scolaires. On peut proposer pour la désinformation la définition suivante [1]:

La désinformation est une manipulation de l'opinion publique, à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés.

Il est important de distinguer la désinformation de deux pratiques voisines, l'intoxication et la publicité. L'intoxication vise un groupe restreint de décideurs, l'état-major ennemi par exemple lorsqu'il s'agit d'intoxication militaire. La publicité vise à séduire le public, elle peut être fallacieuse, mais elle va droit au but et n'emploie pas de moyens détournés.

Cet article a donc pour but de donner les principes généraux de la désinformation afin d'avertir le public du danger qu'elle représente pour la liberté de pensée. Il n'a pas pour but de faire un cours complet sur la notion de désinformation. Chacun pourra, s'il le souhaite, approfondir tel ou tel aspect dans des ouvrages plus spécialisés.

Nous donnerons tout d'abord brièvement le contexte historique dans lequel est née la désinformation (1). Puis nous analyserons de façon théorique comment est conçue une opération de désinformation (2) et sa mise en oeuvre concrète (3). L'analyse sera illustrée par deux exemples concrets (2-4). Enfin nous verrons comment agit la désinformation sur la population et comment s'en protéger (5).

1-Contexte historique

L'idée d'utiliser la désinformation à des fins militaires est très ancienne. L'art de la guerre ( V I è ou I V è siècle av. J.C.) [5] du général chinois Sun Tzu est le premier ouvrage connu à donner les principes fondamentaux de la désinformation. Le général Sun Tzu voyait dans la désinformation une technique de guerre efficace: “L'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre”. Celui-ci résume sa théorie en quelques grands principes qui eurent une influence considérable et servirent de références aux stratèges futurs qui voulurent pratiquer la désinformation (voir le tableau ci dessous). Nous voyons donc que la désinformation fut dès l'origine une technique de guerre, destinée à détruire l'adversaire avec un minimum de forces.

Quelques bons principes du général Sun Tzu

Discréditez tout ce qu'il y a de bien dans le pays adverse.

Impliquez les représentants des couches dirigeantes du pays adverse dans des entreprises illégales. Ebranlez leur réputation et livrez les le moment venu au dédain de leurs concitoyens.

Répandez la discorde et les querelles entre les citoyens du pays adverse.

Excitez les jeunes contre les vieux. Ridiculisez les traditions de vos adversaires.

La pratique de la désinformation est restée balbutiante dans les siècles qui suivirent par manque de moyens techniques. La situation devait changer substantiellement à l'époque moderne avec l'arrivée des médias de masse, l'invention de l'imprimerie, de la TSF et l'apparition de journaux quotidiens. L'opinion publique prit aussi un rôle croissant dans la vie politique, d'où la tentation bien naturelle pour certains individus ou groupes de s'en emparer et de s'en servir à leurs propres fins.

Lors de la seconde guerre mondiale, la guerre de l'information fut un élément essentiel du conflit. Elle fut pratiquée sous la forme d'opérations d'intoxication et de propagande, qui ne sont pas à proprement parler de la désinformation mais qui utilisent des techniques très similaires. Citons en particulier deux virtuoses des opérations d'intoxication, Sefton Delmer chez les Britanniques et le tristement célèbre Goebbels chez les nazis. Goebbels avait d'ailleurs coutume de se vanter de " jouer de l'âme populaire comme on joue du piano".

On peut penser que la désinformation dans sa forme la plus moderne et la plus raffinée apparaît en URSS. Lénine a beaucoup pratiqué la propagande et la désinformation et on lui doit quelques citations remarquables de sincérité: " Dites-leur ce qu'ils veulent entendre", ce qui est la devise même de toute espèce de désinformation, ou encore "dire la vérité est un préjugé bourgeois mesquin". Sous Staline, la désinformation prend une ampleur mondiale. Elle est confiée à une élite de spécialistes regroupés dans le département A du KGB qu'on appelait en russe les chapeaux-cachettes. Le but clairement affiché de l'URSS était de faire triompher le communisme partout dans le monde. Le département A a donc organisé entre 1950 et 1989 plusieurs opérations de désinformation maintenant reconnues comme telles.[2] L'opération Tanzanie en 1964 qui avait pour but de monter l'opinion publique en Afrique contre les Etats-Unis, fut un succès total. En France, un agent d'influence travaillant pour le compte du KGB fut pris et condamné en 1979. Une grande opération de désinformation eut lieu qui aboutit à sa grâce en 1981.

Bien qu'ayant pris du retard dans la guerre de l'information et la maîtrise de l'opinion publique, les puissances occidentales ont rapidement pris conscience de la puissance de la désinformation et ont su en faire aussi leur profit, et la désinformation n'a pas été bien longtemps le seul privilège de l'URSS. Un exemple historique sera traité plus en détail dans la section (5).

Notons simplement pour conclure cette section que la désinformation a acquis de plus en plus d'efficacité grâce à l'apparition d'internet et des réseaux sociaux. Elle n'est plus du tout le privilège d'états puissants et de leur services spéciaux. Les opérations de désinformation - aussi appelés montages- sont parfois menées par des agences privées contre rétribution d'un client qui préfère rester dans l'ombre.

2-Schéma type d'une opération de désinformation

Une opération de désinformation n'a pas de schéma fixe puisqu'elle doit impérativement s'adapter au contexte social et politique et aux possibilités techniques. Nous allons cependant essayer de décrire la conception d'une opération dans ses grandes lignes.

Elle commence sous l'impulsion d'un client qui est le financeur et le bénéficiaire de l'opération. Ce client peut être aussi bien une compagnie privée qu'un état ou un homme politique. Comme le client reste généralement dans l'ombre, il est toujours très difficile de savoir qui a lancé une campagne de désinformation.

Le client s'adresse alors à un agent, c'est un professionnel qui est responsable de l'ensemble de l'opération de désinformation. Les agents furent souvent les services secrets lorsque l'opération était lancée par un état, mais aujourd'hui des agences de communication spécialisées peuvent parfaitement assurer ce rôle.

S'il souhaite réussir, l'agent doit obligatoirement faire une bonne étude de marché pour concevoir une campagne qui a des chances d'être bien acceptée par le public. Ceci l'amènera à bien choisir le support et le thème de la désinformation. Le but est toujours d'amener le public à croire à la désinformation, il faut donc que les supports aient l'air aussi vrais que possible. Toutefois la désinformation ne s'adresse qu'en surface à l'intelligence du public qu'elle prétend induire en erreur; en profondeur elle s'adresse à sa sensibilité: ”visez les tripes “ disait Goebbels. Aussi si le thème n'est pas entièrement rationnel, il a des chances d'être mieux accepté, car -ne l'oublions pas- les passions sont toujours plus fortes en l'Homme que les convictions.

Enfin, l'opération de désinformation utilise plusieurs relais pour diffuser le thème choisi. Le message est ensuite amplifié par les caisses de résonances. Les caisses de résonances sont en général de bonne foi, elles croient vraiment au message qu'elles relaient et sont de ce fait d'autant plus convaincantes. On peut comparer la situation à un instrument de musique: le thème de la désinformation, s'il est choisi avec une bonne fréquence, va entrer en résonance et s'amplifier grâce au soutien des médias et du public, jusqu'à devenir une véritable symphonie désinformante.

L'exemple du cheval de Troie

L'épisode du cheval de Troie est décrit dans Virgile comme une astucieuse ruse de guerre, mais l'épisode peut se voir aussi comme l'allégorie d'une opération de désinformation réussie.

Les Grecs abandonnent sans explications un cheval de bois sur la rive, c'est le support de la désinformation. Le Grec Sinon qui s'est intentionnellement constitué prisonnier sert d'agent pour lancer le thème de la désinformation: ”Les Grecs ne veulent à aucun pris que le cheval rentre dans Troie, sinon les Troyens bénéficieraient à nouveau de la protection de Pallas Athéna “. Le hasard ou les dieux contribuent alors au succès de l'opération car Laocoon et ses fils sont engloutis par des serpents, eux qui avaient conseillé aux Troyens de détruire le cheval. En quelque sorte, on peut dire que le ”vent historique “ soufflait dans la bonne direction pour les Grecs à ce moment.

Sur quoi les Troyens convaincus détruisent eux-mêmes leur protection militaire la plus sûre, ils font une une brèche dans leurs remparts pour faire entrer le cheval qui va précipiter leur perte! ”Tous s'attellent à l'ouvrage “ et ”alentour, jeunes garçons et jeunes filles de chanter des hymnes sacrés, joyeux de toucher au câble... “. L'opération de désinformation s'amplifie, entre en résonance, par l'action des Troyens: plus personne ne se méfie du cheval, tous œuvrent de concert à leur propre destruction. A ce moment, l'opération a parfaitement réussi car elle a abouti à l'autodésinformation. Il n'est plus besoin d'aucune influence extérieure pour entretenir le thème, il est alimenté directement par l'opinion publique.

3-Mise en oeuvre d'une opération

Comment concrètement concevoir une opération de désinformation? Les possibilités sont infinies, elles s'adaptent au contexte et à la mentalité du temps. Cependant, on peut déterminer quelques grandes manières ”classiques “ de désinformer, que nous présentons ici sans prétendre être exhaustifs. (lire [3] pour approfondir)

Il est en général difficile de nier totalement une réalité, surtout lorsqu'elle est déjà connue du public. Il est donc judicieux de présenter des affirmations en mélangeant le vrai et le faux. Comme une partie des affirmations est vraie et reconnue publiquement, cela donnera confiance à l'auditoire et celui-ci pensera naturellement que l'ensemble des affirmations est vrai. Dans un conflit faisant des victimes par exemple, il est très facile de grossir ou de diminuer abusivement le nombre de victimes selon l'impression que le désinformateur veut créer. Le désinformateur peut aussi modifier les circonstances de l'évènement ou passer sous silence une partie des informations. Il dira qu'une armée A forte d'un million d'hommes a attaqué une armée B de seulement dix mille hommes en oubliant sciemment de préciser que l'armée B a des chars lourds et pas l'armée A.

Nous laissons au lecteur le plaisir de compléter cette liste de techniques à loisir, interprétation sous-jacente des faits, modification ou suppression des motifs, donner des parts inégales aux adversaires, etc... Aucune affirmation n'est abusive en désinformation, il suffit qu'elle soit adaptée à l'auditoire. On observe même des occasions où il est judicieux d'inverser totalement la réalité ( voir l'exemple de la section 2): ”plus c'est gros, plus ça passe “ est également un principe fondamental de la désinformation.

Les médias comme caisses de résonance

Dans notre société, il est très facile de trouver les caisses de résonance pour diffuser de la désinformation, ce sont les médias, internet, les réseaux sociaux. Plusieurs facteurs contribuent à en faire des instruments très puissants de désinformation. Il y a d'abord le fait que le public est très réceptif à une information écrite ou visuelle. ”c'est vrai puisque je l'ai vu “ est souvent notre premier réflexe face à une information visuelle. Or une image se manipule à volonté aussi bien qu'un texte écrit, en jouant sur le cadrage, en la sélectionnant soigneusement, ou tout simplement en la fabriquant par un montage. Si l'opérateur sait s'y prendre, elle peut contenir une charge émotive très forte ce qui en fait un objet idéal pour s'adresser aux passions de l'Homme. N'oublions pas que les buts du désinformateur et ceux du journaliste se recoupent en un point: ils sont l'un et l'autre amenés à créer une émotion. Pour le désinformateur, c'est l'émotion qui entraînera les actions qu'il veut provoquer, et pour le journaliste, l'émotion se vend toujours mieux que le renseignement.

Un autre aspect des médias favorise grandement le désinformateur. Les médias ont une forte tendance à se copier les uns les autres, à parler de ”ce dont on parle “ et à créer ainsi des bouffées éphémères d'informations. Il y a bien sûr des émissions ou des journaux considérés comme les plus importants et au pas de qui les autres ont tendance à se mettre. Lorsqu'un nouveau sujet sort, on observe souvent que l'ensemble des médias s'y concentre rapidement, tel un orchestre qui brode à l'unisson sur le même thème, lequel est ensuite relégué dans l'oubli lorsque le public commence à se lasser. Ce phénomène d'amplification rapide d'un sujet est à l'avantage du désinformateur qui pourra ainsi facilement créer dans le public une sorte de psychose collective.

Il pourrait alors être tentant de ne lire que des journaux ”sérieux “ qui affichent une volonté d'objectivité. En réalité, rien n'est plus favorable à la désinformation que l'objectivité d'apparence [7] . Il faut absolument prendre conscience qu'une information est nécessairement biaisée. Un fait n'est pas une information. Les médias ne donnent jamais des faits, ils donnent des informations. Lorsque le biais n'est pas ouvertement déclaré, il intervient de façon bien plus subtile dans les détails de l'information: mise en page, choix de l'information délivrée, utilisation d'adjectifs valorisants ou dépréciatifs, dessin humoristique, avis de la rédaction... Tous ces petits détails sont des techniques d'influence d'autant plus efficaces qu'elles amènent l'auditeur à croire à ce qu'il lit. L'objectivité d'apparence amène donc à interpréter l'information, non directement, mais par des moyens détournés, exactement ce que recherche le désinformateur lui-même (cf la définition en introduction). Un organe médiatique affichant clairement sa ligne politique et les idées qu'il défend fait parfois de la propagande, mais pas de la désinformation, il est donc plus aisé de s'en protéger.

La logomachie et la langue de bois

La logomachie, i.e bataille à coup de mots, et la langue de bois [6] sont deux procédés distincts de désinformation, mais tous deux ont pour objectif d'attaquer le vocabulaire et la façon de parler pour mieux désinformer. Ces procédés se fondent sur le principe que la pensée est impuissante sans parole et qu'un certain vocabulaire condamne non seulement au mensonge exprimé mais aussi au raisonnement tordu. Le but consiste à créer au sens propre une nouvelle langue, en choisissant avec soin un nouveau vocabulaire, afin que tout discours devienne désinformant, même sans mauvaises intentions de la part de celui qui le prononce. La langue de bois appauvrit le vocabulaire en ne retenant que les mots et expressions qui servent la cause choisie. Un appauvrissement du vocabulaire a comme répercussion immédiate un appauvrissement de la pensée. Aussi, lorsque la langue de bois est solidement installée, même un individu voulant penser autrement que la pensée dominante sera automatiquement limité et recadré par l'usage du vocabulaire. La langue de bois fait sien l'aveu de Goebbels: ”Nous ne parlons pas pour dire quelque chose, mais pour obtenir un certain effet “.

La logomachie, elle, va créer de nouvelles expressions pour porter un jugement de valeur sur l'adversaire. Sous la Révolution française par exemple, on avait forgé avec beaucoup de bonheur des expressions telles que ”ennemi du peuple “ ou mieux encore ”ennemi de la liberté “. Le lecteur n'aura aucun mal à décrypter la charge émotionnelle de ces deux expressions.

D'ANOUVILE un peu triste -Votre Majesté compte faire une épuration?

NAPOLÉON frappé - Épurer! Voilà un mot auquel je n'aurais pas pensé. (il considère d'Anouvile.) Vous ne manquez pas de talent mon petit. C'est dommage que vous soyez dans la lune, je vous aurais employé! Jusqu'ici on avait toujours parlé de répression. C'était trop franc. (Il se met le mot dans la bouche avec ravissement.) “L'épuration.” Cela a un petit air hygiénique. C'est une trouvaille! Vous avez des tablettes? (D'Anouvile lui en tend.) Je note le mot. (Il répète, ravi.) “L'épuration.” (Il a une idée.) Et purge, peut-être? Non, ça fait sale, ça fait colique. (Il répète, satisfait. “L'épuration”.)

...

NAPOLÉON - Je fais ma liste pour l'épuration. J'ai besoin de vous.

LE MARÉCHAL surpris - L'épuration?

NAPOLÉON ravi - Oui. C'est un nouveau mot que j'ai trouvé! Répression n'est plus dans ma nouvelle ligne.



Jean Anouilh, La Foire d'empoigne

4-Un exemple de désinformation moderne: la guerre serbo-croate

Les guerres en ex-Yougoslavie furent l'occasion à partir d'août 1991 d'une magnifique opération de désinformation couronnée de succès, que nous allons présenter en détails dans cette section. L'opération ”Bosnie “, ainsi qu'elle fut appelée, contient tous les éléments d'une opération de désinformation moderne telle que nous l'avons évoquée dans les sections précédentes, un véritable cas d'école.

L'opération avait pour but de flétrir la réputation des Serbes dans l'opinion publique mondiale. Les clients de cette opération, du moins ceux que nous connaissons, furent donc successivement entre 1991 et 1992 la Croatie, puis la république de Bosnie-Herzegovine, et enfin le Kosovo. Il est probable qu'un client bien plus puissant pilotait cette opération, tant les enjeux politiques des Balkans sont importants, mais nous n'en aurons jamais connaissance.

L'opération ”Bosnie “ fut confiée à une agence privée américaine dont nous tairons le nom, puisqu'elle existe toujours. Nous connaissons actuellement les coulisses de cette opération grâce à des confidences de son directeur M.H. [4] L'agence commença par l'étude de marché, c'est-à-dire par jauger l'état de l'opinion mondiale au sujet de la Serbie. La situation se présentait très mal, du fait de plusieurs facteurs:

Les Serbes s'étaient battus héroïquement au côtés des Alliés pendant les deux guerres mondiales; Les nazis avaient fondé un État croate dont les Croates se réclamaient alors sans pudeur; Certains chefs des fractions croates et de la fraction musulmane en Bosnie avaient déjà fait des déclarations antisémites.

Le génie de l'agence de désinformation fut, comme nous allons le voir, d'inverser les faits et de faire passer les Serbes pour des nazis auprès de l'opinion mondiale. Le support fut la publication par le New-York Newsday d'articles sur des camps de prisonniers où étaient enfermés des musulmans. L'agence choisit ensuite avec intelligence trois grandes organisations juives américaines. Le simple terme de ”camps “, était suffisant pour émouvoir cette communauté, et faire coïncider dans leurs esprits Serbes et nazis. C'était un coup de maître. Le directeur de l'agence explique: ”Aussitôt, il y eut un très net changement de langage dans la presse avec l'emploi de termes à très forte valeur émotive, tels que purification ethnique, camps de concentration, etc..., le tout évoquant l'Allemagne nazie, les chambres à gaz et Auschwitz. La charge émotive était si forte que plus personne ne pouvait aller contre, sous peine d'être accusé de révisionnisme. “

En temps de guerre, il n'est pas difficile de trouver des supports à la désinformation. Chacun des adversaires commet le lot d'atrocités qui sont caractéristiques des situations de guerres. Pour flétrir irrémédiablement les Serbes, il suffisait donc de montrer les atrocités commises par eux, éventuellement de les grossir démesurément ou d'en inventer de nouvelles si elles venaient à manquer. D'autre part, on passait totalement sous silence les crimes commis par le parti opposé, ce qui devait signifier implicitement que seuls les Serbes étaient responsables. L'équation Serbe=nazi était ancrée tellement fortement dans l'opinion publique que n'importe quelle opération de guerre de la part de Serbes passait immédiatement pour un crime contre l'humanité similaire à ceux perpétrés par les nazis.

Principalement sept supports ont servi à l'opération de désinformation: les destructions, la purification ethnique, les camps, les viols, les gaz, les charniers, les massacres de Sarajevo. La presse s'empressa de grossir les destructions faites par les Serbes, allant jusqu'à affirmer que certaines villes, qui sont encore debout à l'heure actuelle, avaient été rasées. Les camps n'étaient pas des camps de concentration mais des camps de prisonniers, mais la presse influença l'opinion publique en allant jusqu'à publier une fausse image d' un homme émacié derrière des barbelés, image qui n'était absolument pas celle d'un camp Serbe. L'idée que les Serbes avaient un ”plan systématique “ de viol n'avait aucun fondement réel, de même que celle affirmant qu'ils utilisaient des armes chimiques. Enfin, les observateurs militaires de l'ONU, ont montré que les prétendus massacres de Sarajevo, qui ont tant ému la communauté internationale, étaient probablement l'œuvre des musulmans attaquant leur propre population pour faire accroire ensuite l'idée d'une provocation serbe.

Durant toute l'opération, un vocabulaire particulier à été soigneusement employé. Les mots de camp, charnier, purification ethnique ont servi de supports. En parlant des Serbes, on disait qu'ils avaient occupé des villes ou des régions, et assassiné leurs adversaires, tandis que les Croates libéraient les villes, et tuaient les Serbes. Une expression fut employée avec succès, celle de république autoproclamée pour parler de la république Serbe, dans le but de contester sa légitimité, alors qu'il est clair qu'une république indépendante est toujours et par définition autoproclamée.

Ainsi, l'opération ”Bosnie “ fut menée de main de maître. Quelques observateurs vigilants prirent bien conscience qu'une opération de désinformation était en cours et publièrent des articles d'avertissement, mais leurs voix comptaient bien peu au regard de la grande symphonie désinformante en cours. Ironie du sort, toute information qui allait dans le sens de la défense des Serbes était aussitôt appelée ”désinformation Serbe “.

5-La cible: l'opinion publique

La cible de la désinformation est, par définition, l'opinion publique. La désinformation joue de la paresse intellectuelle de l'Homme, et utilise le fait que la cible se laisse désinformer. Elle ne peut aboutir sans l'acquiescement de ceux qu'on vise. Nous l'avons vu dans la section 2, les Grecs ont bâti le cheval de Troie, mais la ruse aurait été vaine si les Troyens ne l'avaient eux-mêmes introduit dans la ville. Pour obtenir facilement cet acquiescement, la désinformation s'adresse aux passions de l'Homme, et particulièrement à la haine ou à la peur. Une opération de désinformation consiste souvent à donner d'abord à la cible des préjugés qui seront favorables à la future campagne de désinformation, puis à lancer cette campagne. Par exemple, on créera ou on accroîtra l'hostilité que telle population peut éprouver pour l'ennemi qu'on veut lui donner. Une opération de désinformation crée presque toujours deux camps, les bons et les mauvais. Elle vise à dire le plus de mal possible de l'ennemi, à le noircir de sorte qu'il apparaît comme totalement mauvais: c'est le procédé de diabolisation. C'est un procédé extrêmement vicieux, car nous le savons bien, aucun groupe d'humains, aucun individu n'est totalement bon ou mauvais, la réalité est toujours plus subtile que cette vision manichéenne. Mais il est tellement plus confortable d'avoir un ennemi clairement défini, qui joue le rôle de bouc émissaire, et que l'on peut haïr et mépriser sans retenue. Retenons que l'information ne va jamais sans une déformation, hélas toujours dans le sens d'une simplification moralisatrice.

L'opération de désinformation est réussie lorsqu'elle crée dans le public une quasi-unanimité de caractère psychotique. Le public est alors dans un état irrationnel qui le pousse à ne plus voir que ce qui va dans le sens de la désinformation, à en rajouter en se désinformant lui-même. Lorsque cette psychose est atteinte, le désinformateur n'a plus besoin d'agir car le désinformé devient lui-aussi désinformateur et amplifie l'opération. L'Homme possède en lui un instinct grégaire qui le conduit à penser avec la masse, à créer une sorte de pensée unique rassurante parce qu'elle est partagée par tous. Ce type de terrain favorise la désinformation puisqu'il a tendance à éliminer ceux qui pensent autrement. Le ”Dites-leur ce qu'ils veulent entendre. “ de Lénine résume en peu de mots l'essence même de la désinformation.

Vigilance vis à vis de l'image

A titre d'exercice, et afin de montrer au lecteur que la désinformation est un procédé parfaitement actuel, voici deux images du président Vladimir Poutine tirées d'un calendrier paru en Russie en janvier 2017. Que vous soyez partisan fervent ou adversaire acharné de ce personnage ne vous empêche pas de vous interroger sur l'utilisation de ce genre d'information. Quelle représentation de Vladimir Poutine ces photos visent-elles à créer? A quel sentiments font elles appel? Sont-elles réelles ou est ce un montage?...etc

http://www.20minutes.fr/insolite/diaporama-7854-photo-870066-vladimir-poutine-president-comme-autres

Ces photographies constituent un magnifique support de désinformation. Ce qui est intéressant pour notre étude, c'est de constater qu'elles peuvent être utilisées à loisir pour glorifier ou pour ridiculiser le président Poutine. En Russie, ce calendrier est diffusé avec la claire intention de donner une bonne image du Président. Il fait en quelque sorte la publicité du président, par un moyen direct et non détourné, c'est donc de la propagande. En Europe occidentale au contraire, les médias sont très méprisants. Pour eux, la diffusion de ce calendrier relève d'une pratique dictatoriale (puisque c'est de la propagande) et ils s'en servent donc pour donner de Poutine l'image d'un dictateur essayant de redorer son blason. Les médias occidentaux n'accusent pas directement le président Poutine d'être un tyran, ils s'en prennent à lui par un moyen détourné, c'est de la désinformation.

Que faire?

Il faut d'abord prendre conscience d'une chose: il n'existe pas d'information vraie, objective, décrivant parfaitement la réalité. C'est pourquoi il est inutile de tomber dans la paranoïa en voyant des opérations de désinformation dès qu'une information est biaisée ou mensongère. La prudence et la réserve bien légitime que l'on doit avoir vis-à-vis de l'information ne doit pas nous conduire à une théorie du complot, ce serait de la désinformation au second degré. De même, les médias ne sont pas nécessairement désinformants, ils jouent leur rôle de relais de l'information et ne portent pas à eux seuls la responsabilité des opérations de désinformation. Ne l'oublions pas, c'est l'acquiescement et la paresse intellectuelle de la cible qui fait aboutir l'opération de désinformation.

Cependant une opération de désinformation se repère assez facilement lorsqu'on est sur ses gardes: il y a anguille sous roche quand des journaux, même de bords opposés, se trouvent d'accord jusqu'aux détails près, quand plus personne n'ose soutenir publiquement une thèse contraire à la thèse dominante. On observe alors que les médias peuvent diffuser des informations grossièrement fausses ou absurdes avec le plus grand sérieux, sans même se rendre compte du ridicule de la situation. Et lorsqu'une désinformation flagrante est en cours, il faut la combattre farouchement et intelligemment. Vladimir Volkoff donne pour ce faire quelques conseils pratiques:

N'avoir une opinion que sur les sujets sur lesquels nous pouvons avoir accès à des sources distinctes d'information (en France, presque toutes les informations proviennent de la même agence de presse, l'AFP).

Lire des journaux extrémistes opposés, ou lire la presse étrangère, sont de bonnes techniques pour obtenir des informations bien distinctes.

d'information (en France, presque toutes les informations proviennent de la même agence de presse, l'AFP). Lire des journaux extrémistes opposés, ou lire la presse étrangère, sont de bonnes techniques pour obtenir des informations bien distinctes. S'informer via des médias annonçant ouvertement leur appartenance politique et leur ligne éditoriale, afin de n'être pas dupe de l'objectivité d'apparence.

Essayer de se faire une opinion plutôt que de les acheter toutes faites.

Refuser par-dessus tout de censurer ses propres idées. Le refuser systématiquement, farouchement, intelligemment.

En fin de compte, la désinformation doit questionner notre honnêteté intellectuelle. Il est tentant dans un conflit d'idées de vouloir faire triompher les siennes, en utilisant tous les moyens possibles, y compris le mensonge. Et d'un autre côté, refuser de considérer avec attention les arguments adverses de peur d'être mis en tort, car il est tout aussi difficile de reconnaitre et d'accepter ses erreurs lorsque la vérité apparaît clairement. La désinformation impose à chacun d'entre nous de faire ce choix crucial: ”Est-il plus important de faire triompher mes idées ou de chercher la vérité? “

