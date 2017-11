Qui a tué le président Kennedy et pourquoi ? (Oriental Review)

Fin octobre, le président Trump a ordonné que « le voile soit levé » dans l’enquête sur l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963. Plus de 3 000 nouveaux documents du FBI, de la CIA et du Congrès ont été divulgués au public. Un bref aperçu du matériel montre que la majeure partie de ces opérations concerne les opérations secrètes de la CIA contre Cuba (l’une des théories les plus populaires sur l’assassinat de JFK se concentre sur les liens entre Lee Harvey Oswald et les groupes paramilitaires anti-Castro mécontents de la politique « douce « de Kennedy envers l’île), ou la recherche de la CIA d’une » empreinte soviétique « dans le crime – comme on peut le voir dans les tentatives infructueuses mais déterminées de Langley pour transformer le transfuge Yuri Nosenko en une source d’information clé (bien qu’il ait catégoriquement refusé de donner le « témoignage » attendu et ait été pour cette raison longtemps soupçonné d’être un agent double du KGB). Nous ne pouvons pas nous défaire de l’impression que cet énorme déballage de documents – avec les dizaines d ‘«enquêtes» menées au cours des 54 dernières années, en plus des livres et des films sur ce mystérieux meurtre – poursuit un but: éviter la traduction en justice de celui qui a vraiment ordonné l’assassinat de JFK. Tous ces documents se concentrent d’une manière ou d’une autre sur la figure du malheureux «psychopathe», connu sous le nom de Lee Harvey Oswald, le seul tireur qui a abattu le 35ème président américain le 22 novembre 1963, du sixième étage de la Texas School Book Depository à Dallas, en utilisant un fusil italien de Sniper Mannlicher-Carcano de 6,5 mm. Chaque nouvelle série de documents publiés (et il y en a eu trois cette année: le 24 juillet , le 26 Octobre et le 3 novembre) déclenche une nouvelle série de débats furieux, partout dans le monde, au sujet de ses motivations, de ses liens et des faits du crime. Le récit du meurtre semblerait assez simple. Quelques minutes après les coups de feu fatals, les services de sécurité se précipitaient déjà dans le bâtiment de dépôt. Au 6ème étage, ils ont découvert une fenêtre ouverte, trois douilles et un fusil portant les empreintes digitales de Oswald. Quarante minutes après la mort de Kennedy, les flics avaient déjà un nom, une description physique et une adresse pour son assassin présumé. Le crime du siècle a été facilement résolu. La police a encerclé le bâtiment du Texas Theatre dans lequel se cachait M. Oswald et il a été arrêté à peine une heure après l’assassinat du président. Mais tout n’était pas si simple. Un film de 26 secondes, réalisé ce jour-là par Abraham Zapruder, montre le moment exact du meurtre, ce qui a permis de disséquer l’instant de la mort de Kennedy, image par image

ATTENTION IMAGES CHOQUANTES !!!

Selon l’histoire officielle, trois coups de feu ont été tirés (le premier manqué, le second a traversé le cou du président et ricoché dans la poitrine, le poignet et la cuisse du gouverneur du Texas John Connally, et la troisième balle a frappé Kennedy dans la tête). Mais le film montre clairement que la deuxième balle (à 225) et la troisième balle (à 313) sont de types complètement différents: la seconde traversait le cou du président sans dommage tissulaire grave, tandis que la troisième était manifestement une balle explosive dont l’impact a fait éclater le crâne du président américain! Plusieurs types de balles différentes dans un seul clip provenant d’un pistolet semi-automatique, ce serait un exploit pour des tireurs. Mais l’explication la plus probable est qu’il y avait au moins deux tireurs d’élite impliqués. Un certain nombre d’incohérences connues dans l’enquête (balles manquantes, procédure d’autopsie incorrecte, fausses photos et notes d’autopsie, pour en citer quelques-unes) qui ont conduit à plusieurs tentatives officielles et officieuses de reconsidérer le cas au cours des dernières décennies ont fini par aboutir aujourd’hui. Seulement 24% des Américains croient que LHO a agi seul. Une analyse du film de Zapruder soulève des questions encore plus embarrassantes. Il s’avère que le tueur a mis environ cinq secondes pour tirer tous les coups. Cela semble assez improbable pour ce modèle de fusil à visée télescopique, car la culasse doit être réarmée après chaque tir. Si vous regardez la vidéo ci-dessous, un professionnel est en train de tirer en utilisant le même type de fusil, mais sans le viseur télescopique.