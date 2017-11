Recolonisation militaire de l'Afrique. L'armée française va durablement s'installer dans la région sahélienne

Alors qu'une grande majorité des médias français ont passé sous silence la bavure de l'armée française qui a bombardé un camp des terroristes au Mali tuant 11 soldats maliens captifs, le Canard enchaîné révèle que l'armée française entend s'installer longtemps au Sahel. C'est en effet, le nouveau chef d'Etat-major choisi par Macron, François Lecointre, qui l'a annoncé le 2 novembre : "Une opération comme Barkhane (mobilisant 4500 Français) ne peut être que très longue". Car selon lui : "pour reconstruire une armée, telle que (celle) du Mali, par exemple, dix ans au moins sont nécessaires, et peut-être quinze": (Canard enchaîné, 8.11.17. L'armée devra camper longtemps au Sahel).



Les affaires de la françafrique militarisées suivent leur cours. Après avoir détruit la Libye en collaboration avec l'OTAN et par là même essaimé le terrorisme dans la région sahélienne et sub saharienne, l'armée française va s'installer durablement dans ses néocolonies françaises sahéliennes au prétexte de la lutte contre le terrorisme pendant que l'armée étatsunienne en fait de même sur tout le continent. Concurrence oblige !