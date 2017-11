Regarder des membres du Congrès US tenter d'expliquer pourquoi ils ne voteront pas sur la guerre au Yémen (The Intercept)

Regarder des membres du Congrès US tenter d'expliquer pourquoi ils ne voteront pas sur la guerre au Yémen

Article originel : Watch Members of Congress Attempt to Explain Why They Won’t Vote on War in Yemen

The Intercept



Traduction SLT

Des enfants sont assis dans les décombres d'une maison frappée deux jours plus tôt par les attaques aériennes de la coalition dirigée par les Saoudiens, à la périphérie de Sanaa, la capitale du Yémen, le 14 novembre 2016.

La guerre brutale au Yémen s'est intensifiée ces derniers jours, la coalition dirigée par les Saoudiens et appuyée par les États-Unis a intensifié sa campagne de bombardement et son blocus des ports. Pendant ce temps, l'architecte de la guerre, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, a lancé une purge généralisée du gouvernement, tout en se servant d'un missile lancé du Yémen comme prétexte pour menacer la guerre contre l'Iran. Pourtant, les législateurs étatsuniens évitent toujours de voter sur l'autorisation de la participation étatsunienne au conflit. L'Arabie saoudite compte énormément sur l'armée étatsunienne pour le partage de renseignements, le ravitaillement en carburant des avions de la coalition et le transfert de bombes à sous-munitions, de roquettes et d'autres munitions fabriquées par les Etatsuniens et utilisées contre des cibles au Yémen. Toutefois, le Congrès n'a jamais autorisé le soutien des États-Unis à la guerre, qui a fait 10 000 morts parmi la population civile et s'est transformée ces derniers mois en une des pires crises humanitaires du siècle. Depuis deux ans, l'Arabie saoudite et ses alliés imposent un blocus maritime et aérien autour du Yémen. Aujourd'hui, plus de 7 millions de Yéménites sont affamés et des milliers de personnes, pour la plupart des enfants, meurent du choléra. Les avions de guerre de la coalition ont frappé à maintes reprises des marchés bondés, des hôpitaux, des centrales électriques et d'autres cibles civiles.

L'utilisation de l'Autorisation de l'Usage de la Force Militaire (UAFM) dans le contexte yéménite est d'autant plus étrange que la résolution vise Al-Qaïda et que le groupe AQPA - Al-Qaïda dans la péninsule arabique - se bat aux côtés de la coalition étatsuno-saoudienne contre les rebelles Houthi.

The Intercept s'est récemment rendu au Capitole pour expliquer aux législateurs pourquoi il n'y a jamais eu de vote officiel pour autoriser la guerre. Regardez la vidéo, produite avec NowThis, ici:

Plusieurs membres du Congrès ont manifesté un intérêt pour cette question, notant que le recours des administrations Obama et Trump à l'autorisation de 2001 pour le recours à la force militaire pour justifier l'implication des États-Unis dans le conflit est absurde. Après tout, cette autorisation visait à combattre les groupes terroristes responsables des attentats du 11 septembre et non à intervenir dans la guerre civile au Yémen. Depuis 16 ans, le pouvoir exécutif a pointé du doigt l'AUFM comme justification légale de son implication dans les conflits au Moyen-Orient et en Afrique, une stratégie juridiquement discutable. Mais l'utilisation de l'AUFM dans le contexte yéménite est d'autant plus étrange que la cible de l'AUFM est Al-Qaïda, et que le groupe AQPA - Al-Qaïda dans la péninsule arabique - se bat aux côtés de la coalition étatsuno-saoudienne contre les rebelles Houthi. D'autres députés ont rapidement rejeté les questions de The Intercept sur la question. Dave Reichert, représentant de R-Wash, a par exemple déclaré qu'il était plus préoccupé par la réforme fiscale que par le vote sur la guerre au Yémen.

Une tentative législative bipartite visant à imposer un vote sur l'autorisation de la guerre, H. Con. Res. 81, a subi un revers majeur la semaine dernière après avoir semblé gagner de l'élan politique. Le 1er novembre, les députés ont retiré au projet de loi son statut privilégié, ce qui signifie qu'il n'est plus soumis à un vote par appel nominal accéléré. La loi a été conçue pour invoquer la War Powers Act de 1973 pour mettre fin à l'implication des États-Unis dans la guerre du Yémen. Comme le projet de loi n'est plus privilégié, il sera renvoyé à la Commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, qui est dirigée par le député Ed Royce, R-Califor, un législateur qui a exprimé son appui profond à la campagne militaire dirigée par les Saoudiens. Peu de gens s'attendent à ce que la mesure législative aille de l'avant maintenant qu'elle est de retour dans le domaine de Royce. En avril, le représentant a lu une déclaration de soutien à la campagne menée par les Saoudiens au Yémen et a inscrit au registre du Congrès une tribune d'opinion rédigée par un général saoudien. La décision d'affaiblir la Rés. 81 de H. Con. a apparemment été négociée par les dirigeants démocrates et républicains. Dans le cadre d'un compromis, il y aura un débat au Congrès sur la guerre, bien qu'aucun vote n'ait été enregistré pour l'autorisation. Comme The Intercept l'a déjà rapporté, le D-Md Steny Hoyer, le whip démocrate, faisait partie des dirigeants démocrates qui s'opposaient à l'idée d'invoquer la War Powers Act pour mettre fin à l'engagement des États-Unis dans la guerre. Néanmoins, les promoteurs du projet de loi espèrent toujours provoquer un débat et un vote officiel sur la guerre.

"Nos intérêts en matière de sécurité nationale au Yémen ne sont pas clairs, mais nous donnons de l'argent et une assistance militaire à l'Arabie Saoudite pour qu'elle puisse continuer à faire la guerre au Yémen", a déclaré le Représentant Thomas Massie, R-Ky., l'un des 43 co-sponsors. "Cette action militaire n'a jamais été autorisée par le Congrès et le peuple étatsunien mérite un débat ouvert par ses élus." Le représentant Walter Jones, du R. -N. C., également co-parrain de la résolution, s'est dit frustré que le président de la Chambre, Paul Ryan, ait refusé de permettre un vote sur la guerre et déçu que la solution de compromis négociée par les dirigeants du Congrès n'inclue pas un vote contraignant. "Cela fait partie de ma frustration face au fait que le Congrès n'assume pas sa responsabilité constitutionnelle lorsqu'il envoie des jeunes hommes et des jeunes femmes mourir pour ce pays, et nous avons le devoir constitutionnel de débattre de la guerre ", a déclaré M. Jones. "Le vote pour la guerre au Yémen, nous ne pouvons même pas voter sur cette résolution. Pour moi, c'est ainsi que le Congrès ne fonctionne pas. On ne travaille pas parce qu'on ne respecte pas la Constitution." "Le représentant a ajouté qu'il craignait que les forces étatsuniennes dans la région ne soient tuées à mesure que le conflit s'intensifie. Je ne veux pas qu'un Etatsunien meure au Yémen", a déclaré Jones.