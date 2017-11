Résumé sur la Syrie - L'EI perd le contrôle de son dernier refuge urbain (Moon of Alabama)

Résumé sur la Syrie - L'EI perd le contrôle de son dernier refuge urbain Article originel : Syria Summary - ISIS Loses Control Of Its Last Urban Refuge Moon of Alabama, 3.11.17

Pendant cinq ans, un contingent d'environ 5 000 à 7 000 soldats et policiers syriens avait tenu une partie de la ville de Deir Ezzor, d'abord contre Jabhat al-Nosra, puis contre l'EI. Ils ont protégé la vie de quelque 100 000 civils. De nombreux soldats et civils sont morts. Malgré d'intenses tentatives et le soutien aérien étatsunien , l'EI n' a pas réussi à déloger les forces du gouvernement syrien. Il y a seulement deux mois, une tentative majeure de l'Armée arabe syrienne (AAS) visant à aider la ville de l'extérieur a été lancée. Cela s'est remarquablement bien passé. La défense de Deir Ezzor et l'aide qu'elle a reçue méritent un roman épique.

Aujourd'hui, l'armée arabe syrienne a libéré la ville de Deir Ezzor de l'Etat islamique (EI). La dernière résistance s'est terminée pendant la nuit. Les autres combattants de l'EI ont tenté de fuir vers le nord à travers l'Euphrate en direction de la zone détenue par les forces supplétives étatsuniennes. La plupart d'entre eux n'ont pas réussi dans leurs tentatives. Il faudra encore quelques jours pour enlever les mines improvisées qui subsistent dans la ville et sécuriser les munitions et les armes que l'EI a abandonnées.

Les villes jumelles d'Abu Kamal (al-Bukamal) en Syrie et d'Al-Qaim en Irak sont le dernier refuge urbain de l'EI. Les villes se trouvent sur le site sud de l'Euphrate, avec un important passage frontalier entre elles. Venant de l'est, les troupes du gouvernement irakien ont repris le passage d'Al-Qaïm aujourd'hui. Ils contrôlent maintenant la frontière et pénètrent dans la ville. Les forces gouvernementales syriennes s'approchent d'Abu Kamal par le nord-ouest et le sud-est. Ces forces doivent encore traverser une trentaine de kilomètres de désert. L'EI avait préparé des lignes de défense renforcées et les progrès de l'AAS étaient plus lents que prévu. Au cours des trois derniers jours, l'armée de l'air russe a mené une campagne de bombardement contre les lignes de l'EI. Le Hezbollah libanais a réinjecté plusieurs milliers de combattants en Syrie pour soutenir la campagne. Les forces irakiennes et syriennes sont étroitement coordonnées et se concerteront pour prendre Abu Kamal au cours des deux ou trois prochains jours.

Les forces supplétives étatsuniennes au nord de l'Euphrate ont annoncé qu'elles avaient pris plusieurs champs pétrolifères au nord du fleuve et qu'elles progressaient également vers Abu Kamal. Mais il n'y a eu que peu ou pas de combats. Au lieu de cela, les États-Unis soudoient les tribus locales de la région avec de l'argent saoudien. Ces tribus avaient précédemment prêté serment d'allégeance à l'EI et faisaient partie de ses forces. Lorsqu'ils changent de camp, les États-Unis prétendent contrôler les terres qu'ils détiennent. Le gouvernement syrien et ses alliés craignent que les États-Unis ne tentent actuellement un coup similaire avec toute la ville de Bukamal elle-même. Ils pourraient alors prétendre avoir le contrôle du passage de la frontière vers l'Irak et de cette importante voie de communication. Une course est lancée pour empêcher cela.