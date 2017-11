Révélation - Les Saoudiens prévoient d'abandonner la Palestine - Pour la guerre contre l'Iran (Moon of Alabama)

Révélation - Les Saoudiens prévoient d'abandonner la Palestine - Pour la guerre contre l Iran Article originel : Revealed - Saudis Plan To Give Up Palestine - For War On Iran Moon of Alabama

Selon le mémo, les Saoudiens sont prêts à renoncer au droit de retour palestinien. Ils renoncent à la souveraineté palestinienne sur Jérusalem et n'insistent plus sur le statut d'un État à part entière pour les Palestiniens. En retour, ils demandent une alliance étatsuno-saoudienne contre leur ennemi du côté oriental du golfe Persique.

Les opérations saoudiennes du mois dernier, contre l'opposition interne au clan Salman et contre le Hezbollah au Liban, doivent être considérées dans ce contexte et comme l'expression de la préparation d'un plan plus vaste . Pour récapituler :

Des négociations sur la question ont eu lieu entre les Saoudiens et les Sionistes sous l'égide des États-Unis. L'"assistant personnel commun de Netanyahu et Trump, l'enfant prodige Jared Kushner", est le point central de ces négociations. Il a fait au moins trois voyages en Arabie Saoudite cette année, le dernier très récemment.

Pour faire face à l'Iran en augmentant les sanctions sur les missiles balistiques et en reconsidérant l'accord nucléaire, le Royaume s'est engagé dans l'accord de partenariat stratégique avec le président étatsunien Donald Trump que tout effort étatsuno-saoudien est la clé du succès. ... Le rapprochement de l'Arabie saoudite avec Israël comporte un risque pour les peuples musulmans du Royaume, car la cause palestinienne représente un patrimoine spirituel, historique et religieux. Le Royaume ne prendra pas ce risque s'il ne ressent pas la sincérité de l'approche étatsunienne envers l'Iran, qui déstabilise la région en soutenant le terrorisme, sa politique sectaire et en s'ingérant dans les affaires des autres.

Le document révèle l'ampleur des concessions que Riyad entend présenter dans le contexte de la liquidation de la question palestinienne, et son souci d'obtenir en retour les éléments de pouvoir contre l'Iran et la résistance, menée par le Hezbollah.

Ce document, qui est dévoilé pour la première fois, prouve tout ce qui a été divulgué depuis la visite du président Trump en Arabie Saoudite en mai dernier, lors du lancement des efforts des Etats-Unis pour signer un traité de paix entre l'Arabie Saoudite et Israël. Elle a été suivie par des informations sur l'échange de visites entre Riyad et Tel-Aviv, la plus importante étant la visite du prince héritier saoudien à l'entité sioniste.

Deuxièmement : En échange, l'Arabie saoudite utilisera sa puissance diplomatique et économique pour faire adopter un "plan de paix" entre Israël, les Palestiniens et les pays arabes dans la ligne tracée par les États-Unis. Dans le cadre d'un tel plan de paix, les Saoudiens sont disposés à faire des concessions extraordinaires, selon le mémorandum :

1. Contribuer à contrer toute activité au service des politiques agressives de l'Iran au Moyen-Orient. L'affinité de l'Arabie saoudite avec Israël doit être compensée par une approche étatsunienne sincère contre l'Iran. 2. Augmenter les sanctions étatsuniennes et internationales relatives aux missiles balistiques iraniens. 3. Accroître les sanctions à l'encontre du parrainage iranien du terrorisme dans le monde entier. 4. Réexamen du groupe (cinq + 1) dans l'accord nucléaire avec l'Iran pour assurer la mise en œuvre de ses termes littéralement et strictement. 5. Limiter l'accès de l'Iran à ses avoirs gelés et exploiter la détérioration de la situation économique de l'Iran et l'exploiter pour accroître la pression sur le régime iranien de l'intérieur. 6. Une coopération intensive en matière de renseignement dans la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue, soutenue par l'Iran et le Hezbollah."

Le plan étatsunien pour la paix en Palestine est de faire pression sur les Palestiniens et les Arabes pour qu'ils fassent pression sur tout ce qu'Israël exige. Les Saoudiens accepteront cela, à des conditions mineures, si seulement les États-Unis et Israël les aident à se débarrasser de leur ennemi juré, l'Iran. Mais c'est impossible. Ni Israël ni les Etats-Unis ne s'accorderont sur une "parité des relations" pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie saoudite n' a pas tous les éléments pour devenir un État suprême au Moyen-Orient arabe. L'Iran ne peut pas être vaincu.



"L'Iran est au cœur de la circonscription chiite et de la résistance à l'impérialisme occidental". Les populations chiites et sunnites alignées au Moyen-Orient (ex-Égypte) sont à peu près de la même taille. L'Iran compte environ quatre fois plus de citoyens que les Saoudiens. Elle est beaucoup plus ancienne et cultivée que l'Arabie Saoudite. Elle a une population instruite et des capacités industrielles bien développées. L'Iran est une nation, pas un conglomérat de tribus désertiques comme la péninsule désertique de l'Arabie saoudite. Sa position géographique et ses ressources la rendent insaisissable.



Pour vaincre l'Iran, les Saoudiens ont commencé à faire la guerre par procuration en Irak, en Syrie, au Yémen et maintenant au Liban. Ils avaient besoin de fantassins pour gagner ces guerres. Les Saoudiens embauchèrent et envoyèrent la seule infanterie importante dont ils disposaient. Leurs hordes de fanatiques d'Al-Qaïda et de l'Etat islamique ont été vaincus. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été tués sur les champs de bataille en Irak, en Syrie et au Yémen. Malgré une campagne de mobilisation mondiale, presque toutes les forces potentiellement disponibles ont été vaincues par les résistances locales sur le terrain. Ni l'État colonisateur ni les États-Unis ne veulent envoyer leurs soldats au combat pour la suprématie saoudienne.