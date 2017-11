Révélation . Accord secret à Raqqa pour l'exfiltration de l'Etat islamique (BBC)

Révélation . Accord secret à Raqqa pour l'exfiltration de l'Etat islamique

Article originel : Exposed: Secret Raqqa ISIS Withdrawal Deal

BBC, 13.11.17 Traduction SLT

Un accord secret a permis à des centaines de combattants de l'Etat islamique et leurs familles d'échapper de Raqqa sous le regard des Etats-Unis et de la coalition dirigée par les Britanniques.

Le chauffeur Abu Fawzi pensait que ce ne serait qu'un autre boulot. Il conduit un 18-roues à travers certains des territoires les plus dangereux du nord de la Syrie. Les ponts bombardés, le sable profond du désert, même les forces gouvernementales et les soi-disant combattants de l'Etat islamique (EI) ne font pas obstacle à une livraison. Mais cette fois, sa cargaison devait être humaine. Les forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes opposés à l'EI, voulaient qu'il dirige un convoi qui emmènerait des centaines de familles déplacées par les combats depuis la ville de Tabqa, sur l'Euphrate, vers un camp plus au nord.

Le travail devait prendre six heures, maximum - ou du moins c'est ce qu'on lui a dit. Mais lorsque lui et ses compagnons de route ont rassemblé leur convoi au début du 12 octobre, ils se sont rendu compte qu'on leur avait menti. Au lieu de cela, il fallait trois jours de conduite, pour transporter une cargaison d'humains - des centaines de combattants de l'EI, leurs familles et des tonnes d'armes et de munitions.

Abou Fawzi et des dizaines d'autres pilotes se sont vus promettre des milliers de dollars pour cette tâche, mais elle devait rester secrète. L'accord pour permettre aux combattants l'EI d'échapper de Raqqa - capitale de facto de leur califat autoproclamé - avait été conclu par les autorités locales. Il est survenueaprès quatre mois de combats qui ont laissé la ville anéantie et presque dépourvue de population. Il épargnerait des vies et mettrait fin aux combats. La vie des combattants arabes, kurdes et autres opposants de l'EI serait épargnée.

Mais cela a aussi permis à des centaines de combattants de l'EI de s'échapper de la ville. À l'époque, ni la coalition dirigée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ni les FDS soutenus par les premiers, ne voulaient admettre leur contribution. Le pacte, qui était le sale secret de Raqqa, a-t-il libéré une menace pour le monde extérieur - une menace qui a permis aux militants de se propager partout en Syrie et bien au-delà ? De grands efforts ont été faits pour le cacher au monde. Mais la BBC a parlé à des dizaines de personnes qui se trouvaient dans le convoi ou qui l'ont observé, ainsi qu'aux hommes qui ont négocié l'entente.

Hors la ville

Dans une cour graisseuse de Tabqa, sous un dattier, trois garçons sont occupés à reconstruire un moteur de camion. Ils sont couverts d'huile de moteur. Leurs cheveux, noirs et gras, se dressent. Près d'eux se trouve un groupe de conducteurs. Abu Fawzi est au centre, visible dans sa veste rouge vif. Il est assorti à la couleur de son adorable 18-roues. C'est clairement le leader, il offre rapidement du thé et des cigarettes. Au début, il dit qu'il ne veut pas parler mais change d'avis. Lui et les autres conducteurs sont en colère. Cela fait des semaines qu'ils ont risqué leur vie pour un voyage qui a ruiné les moteurs et brisé les essieux, mais ils n'ont toujours pas été payés. C'était un voyage de retour en enfer, dit-il.



Nous avons eu peur dès notre entrée à Raqqa, dit-il. "Nous devions y aller avec les FDS, mais nous y sommes allés seuls. Dès que nous sommes entrés, nous avons vu des combattants de l'EI avec leurs armes et leurs ceintures de suicide. Ils ont piégé nos camions. Si quelque chose se passait mal, ils faisaient exploser tout le convoi. Même leurs enfants et leurs femmes portaient des ceintures de suicide." Les FDS dirigées par les Kurdes a expurgé Raqqa des médias. L'évasion de l'État islamique (EI) de sa base ne serait pas télévisée.

Les FDS ont déclaré publiquement que seuls quelques dizaines de combattants avaient pu partir, tous locaux. Mais un chauffeur de camion nous a dit que ce n'était pas vrai. Nous avons emmené près de 4 000 personnes, y compris des femmes et des enfants - notre véhicule et leurs véhicules combinés. Quand nous sommes entrés à Raqqa, nous pensions qu'il y avait 200 personnes à collecter. Dans mon véhicule, j'ai pris 112 personnes." Un autre conducteur dit que le convoi avait six à sept kilomètres de long. Il comprenait près de 50 camions, 13 autobus et plus de 100 véhicules du groupe de l'État islamique (EI). Des combattants de l'EI, les visages couverts, étaient assis sur le dessus de certains véhicules. Des images filmées secrètement et qui nous ont été transmises montrent des camions tractant des remorques pleins d'hommes armés. Malgré l'accord de ne prendre que des armes personnelles, les combattants de l'EI ont pris tout ce qu'ils pouvaient emporter. Dix camions étaient chargés d'armes et de munitions. "Les chauffeurs indiquent qu'un camion blanc est en train d'être réparé dans le coin de la cour. Son essieu a été brisé à cause du poids des munitions ", explique Abu Fawzi. Ce n'était pas tant une évacuation que l'exode de ce qu'on appelle l'État islamique (EI).

Les FDS ne voulaient pas que la retraite de Raqqa ressemble à une évasion victorieuse. Aucun drapeau ou bannière ne serait autorisé à flotter du convoi au moment où il quittait la ville, comme le stipulait l'entente. Il était également entendu qu'aucun étranger ne serait autorisé à quitter Raqqa vivant. En mai dernier, le secrétaire étatsunien à la Défense, James Mattis, décrivait le combat contre l'EII comme une guerre d'"annihilation": "Notre intention est que les combattants étrangers ne survivent pas au combat pour rentrer chez eux en Afrique du Nord, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Nous n'allons pas leur permettre de le faire ", a-t-il déclaré à la télévision étatsunienne. Mais les combattants étrangers - ceux qui ne venaient pas de Syrie et d'Irak - ont également pu rejoindre le convoi, selon les chauffeurs.



Ils expliquent : Il y avait un grand nombre d'étrangers. France, Turquie, Azerbaïdjan, Pakistan, Yémen, Arabie saoudite, Chine, Tunisie, Egypte..." D'autres pilotes ont entendu des noms de différentes nationalités.

À la lumière de l'enquête de la BBC, la coalition admet maintenant le rôle qu'elle a joué dans l'accord. Quelque 250 combattants de l'EI ont été autorisés à quitter Raqqa, avec 3 500 membres de leur famille. "Nous ne voulions pas que quelqu'un parte", a déclaré le Col Ryan Dillon, porte-parole de l'Opération Inherent Resolve, la coalition occidentale contre l'EI. Mais cela va au cœur de notre stratégie,"par, avec et à travers" les dirigeants locaux sur le terrain. C'est aux Syriens qu'il revient de décider, car ce sont eux qui se battent et qui meurent, qui prennent les décisions concernant les opérations ", a-t-il dit. Bien qu'un officier occidental ait assisté aux négociations, il n'a pas pris part activement aux discussions. Le colonel Dillon soutient toutefois qu'il ne reste plus que quatre combattants étrangers et qu'ils sont maintenant sous la garde des FDS.

En quittant la ville, le convoi passerait par les champs de coton et de blé bien irrigués au nord de Raqqa. Les petits villages cèdent la place au désert. Le convoi quitte la route principale et se dirige vers des pistes à travers le désert. Les camions ont eu du mal à tenir le coup, mais ce fut beaucoup plus difficile pour les hommes conduisant les camions. Un ami d'Abu Fawzi déroule la manche de sa tunique. En dessous, il y a des brûlures sur sa peau. "Regarde ce qu'ils ont fait ici", dit-il.

Selon Abu Fawzi, il y avait trois ou quatre étrangers avec chaque chauffeur. Ils le battaient et lui donnaient des noms, comme "infidèle" ou "cochon". Ils ont peut-être aidé les combattants à s'échapper, mais les conducteurs arabes ont été victimes d'abus sur tout le trajet, disent-ils. Et menacé. Ils ont dit : "Dites-nous quand vous reconstruirez Raqqa - nous reviendrons", dit Abu Fawzi. "Ils étaient défiants et s'en moquaient. Ils nous ont accusés de les virer de Raqqa." Une combattante étrangère l'a menacé avec son AK-47.

Dans le désert



Le commerçant Mahmoud ne se laisse pas intimider par grand-chose. Il était environ quatre heures de l'après-midi quand un convoi des FDS traversa sa ville, Shanine, et tout le monde fut prié de se rendre à l'intérieur. Nous étions ici et un véhicule des FDS s'est arrêté pour dire qu'il y avait un accord de trêve entre eux et l'EI", dit-il. "Ils voulaient qu'on dégage la zone." Il n'est pas fan de l'EI, mais il ne pouvait pas rater une opportunité d'affaires - même si certains des 4 000 clients surprises qui traversaient son village étaient armés jusqu'aux dents.

Un petit pont dans le village a créé un goulet d'étranglement et les combattants de l'EI sont sortis et ont fait du shopping. Après des mois de combats et de refuge dans des bunkers, ils étaient pâles et affamés. Ils se sont présentés à son magasin et, dit-il, ils ont vidé ses étagères. "Un combattant tunisien borgne m'a dit de craindre Dieu", a-t-il dit. D'une voix très calme, il me demanda pourquoi je m'étais rasé. Il a dit qu'ils reviendraient et appliqueraient la charia une fois de plus. Je lui ai dit qu'on n'avait aucun problème avec les lois de la charia. Nous sommes tous musulmans." Nouilles instantanées, biscuits et en-cas - ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont laissé leurs armes devant le magasin. Le seul problème qu'il avait, c'était quand trois des combattants ont espionné des cigarettes - de la contrebande dans leurs yeux - et déchiré les boîtes.

"Ils n'ont rien pris, rien du tout ", a-t-il dit. "Seulement trois d'entre eux se sont comportés comme des voyous. D'autres combattants de l'EII les ont même châtiés." Il dit qu'ils ont payé pour ce qu'ils ont pris.

"Ils ont vidé le magasin. J'ai été submergé par leurs chiffres. Beaucoup m'ont demandé des prix, mais je ne pouvais pas y répondre parce que j'étais occupé à servir les autres. Ils m'ont laissé de l'argent sur mon bureau sans que je le demande." Malgré les abus qu'ils ont subis, les chauffeurs de poids lourds ont accepté - quand il s'agissait d'argent, l'EI a réglé ses factures. "Les combattants de l'EI. ont pu être des psychopathes homicides, mais ils sont toujours réglo avec l'argent." déclare Abu Fawzi avec un sourire.

Au nord du village, c'est un paysage différent. Un tracteur solitaire laboure un champ, envoyant dans l'air un panache de poussière et de sable visible sur des kilomètres. Il y a moins de villages, et c'est là que le convoi a cherché à disparaître.

Dans le minuscule village de Muhanad, les gens se sont enfuis alors que le convoi approchait, craignant pour leur maison - et leur vie. Mais soudain, les véhicules tournèrent à droite et quittèrent la route principale pour une piste déserte. Deux Humvees guidaient le convoi en avant ", a dit Muhanad. "Ils l'organisaient et ne laissaient passer personne."