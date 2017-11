Revue de presse n°13. Rapport de l'ONU sur Israël occulté par la presse; Retour sur les fake news des médias français pour légitimer la guerre en Libye

Philippe Weiss revient dans Mondoweiss sur le rapport cinglant de l'ONU à l'égard de l'occupation israélienne qui dénonce de manière non voilée l'apartheid israélien et demande des sanctions à l'égard d'Israël. Ces faits dûment documentés n'ont quasiment pas été traités par les mass médias étatsuniens selon Weiss, pas plus que les médias français. "La semaine dernière, la réponse internationale à l'occupation israélienne a connu un développement significatif lorsque le rapporteur des Nations unies pour les droits de l'homme dans les territoires occupés a publié un rapport sévère déclarant que le monde était trop passif à propos de l'occupation. La "durée de cette occupation est sans précédent ni parallèle dans le monde d'aujourd'hui", a déclaré le rapport de l'ONU. Israël a "ramené Gaza à l'âge des ténèbres" en raison de la privation d'eau, d'électricité et de liberté de mouvement. Il y a une "tache sombre" sur le cadre juridique mondial parce que d'autres pays ont traité l'occupation comme normale et n'ont rien fait pour résister à "l'ambition coloniale par excellence" d'Israël, qui comprend deux séries de lois pour les Israéliens et les Palestiniens". Pour en savoir plus sur le rapport de l'ONU, lire l'article en entier de Mondoweiss : Le rapporteur de l'ONU demande instamment des sanctions contre Israël pour avoir "renvoyé les Palestiniens à l'âge des ténèbres"

Retour sur les fake news des médias français pour légitimer la guerre en Libye

Il y a eu un gros déballage sur Europe 1, dans l'émission de Frédéric Taddeï, Social Club, sur Europe 1. L'émission était consacrée aux fake news. Elle s'intitulait "Fake news: qui contrôlera les contrôleurs ?". Les invités s'entendaient presque tous comme larron en foire pour dénoncer les fake news diffusées par les médias dits libre et en point d'orgue les méchants médias russes tels que Sputnik ou Russia Today. Mais tout a dégénéré quand certains invités ont plaidé pour un fact cheking des informations diffusées par les médias libres. Et c'est là que tout a dégénéré quand Fabrice Eppelboin, professeur de géopolitique appliqué au cyber et sur les cultures contemporaines issues de l'internet à Sciences Po, a déclaré au micro d'Europe 1 que si on appliquait le fact cheking à certaines informations diffusées par les mass médias, cela ne plaiderait pas en leur faveur. Il a pris l'exemple de la Libye :

" ...J'ai un de mes cours où j'explique la guerre en Libye à travers WikiLeaks. Et l'histoire que raconte WikiLeaks notamment à travers les e-mails échangés entre Hillary Clinton et un agent de renseignement qui était à Tripoli au moment de l'arrivée des troupes françaises, euh, enfin des troupes anti-Kadhafi raconte une histoire qui n'a strictement rien à voir avec ce que le monde nous a raconté qui est à l'opposé de tout ce que les médias français nous ont raconté. Donc si on commence à vraiment faire du journalisme et faire du fact checking cela ne sera pas à l'honneur de la presse".

Le professeur de Science Po fait allusion aux mails d'Hillary Clinton révélant la volonté de l'Etat français sous Sarkozy de se débarrasser du régime libyen pour empêcher que celui-ci mette en place une monnaie africaine basée sur l'or qui concurrencerait le franc CFA.



Pour plus d'informations, lire :

- Asheepnomore Les Emails d'Hillary Clinton révèlent que l'OTAN a tué Kadhafi pour stopper la création libyenne d'une monnaie basée sur l'or en Afrique



C'est alors la panique à bord et un intervenant journaliste qui donnait des leçons de déontologie aux médias libres a été obligée de corriger le tir et reconnaître que les médias français en tant de guerre ne sont pas en mesure d'informer la population librement :

Nicolas Hervé : "...Globalement, je ne dirais pas que les journalistes sont des salauds. Je ne dirais pas que les journalistes veulent désinformer. En revanche moins il y a de journalistes, moins il y aura ce travail là d'analyse critique des informations qui sont diffusées. Et typiquement dans le cadre des guerres..."

Taddeï : "vous voulez dire que c'est une profession qui se paupérise".

Nicolas Hervé : "Qui se paupérise mais c'est surtout qu'elle a de moins en moins les moyens de faire son travail correctement et quand on est sur un théâtre de guerre comme la Libye où en gros c'est l'armée et donc l'Etat qui contrôle l'information qui est diffusée, etc. La manière dont les informations vont être remontées à la population française alors que le pays est en guerre, etc, le gouvernement va naturellement déformer l'information, la faire paraître sous un beau jour, etc. Après la question est de savoir dans quelle mesure est-ce que les journalistes sont conscients ou pas du fait qu'ils relayent une parole officielle sans chercher à en savoir plus ou même à masquer un certain nombre de choses, ça c'est un autre débat. Et on arrive, si l'on parle des médias traditionnels, sur les questions du pouvoir des médias, de qui sont les actionnaires des médias, quelles sont les velléités qu'il y a derrière et ces questions là. Mais ça c'est des questions qui sont différentes de la notion de fake news mais qui ne sont pas complètement décorrélées parce que effectivement la confiance dans la manière dont les médias traitent l'information cela va avoir aussi une influence sur ce que l'on va pouvoir percevoir à côté..."



En somme on tombe plein dans le sujet de l'émission de Taddeï "Qui contrôlera les contrôleurs ?".



Oui les médias français avant la guerre en Libye, comme les médias étatsuniens avant la guerre en Irak (avec la fameuse fiole chimique brandie par Collin Powell à l'ONU) ont véhiculé des fake news comme au temps de l'ORTF pour légitimer la guerre voulue par la France et l'OTAN en Libye. Oui ils sont sous contrôle et ont une marge de manoeuvre limitée pour informer la population. Oui, certains comme Pujadas ont eu quelque courage à exposer les présumés crimes du chef de guerre Sarkozy mais c'est aussitôt pour les légitimer en brandissant une fake news sur France 2, cinq ans plus tard en octobre 2016.