Selon The Intercept, la coalition saoudo-franco-israélo-US combat les rebelles Houthi au côté d'Al Qaïda au Yémen

Même si l'information est peu diffusée dans les mass médias français, on sait que la coalition saoudienne qui bombarde sans discontinuer le Yémen depuis 2 ans et demi est soutenue économiquement, logistiquement, militairement et politiquement par la France, les Etats-Unis, Israël et la Grande-Bretagne. Mais voilà que l'excellent journal d'investigation US, The Intercept, révèle que les forces étatsuniennes (et ses alliés) combattent les rebelles houthi au côté d'Al Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPQ) au Yémen :



" L'utilisation de l'Autorisation de l'Usage de la Force Militaire (UAFM) dans le contexte yéménite est d'autant plus étrange que la résolution vise Al-Qaïda et que le groupe AQPA - Al-Qaïda dans la péninsule arabique - se bat aux côtés de la coalition étatsuno-saoudienne contre les rebelles Houthi."

Pour résumé, après le 11/9, les Etats-Unis ont brandi l'UAFM pour justifier sans vote du Congrès les guerres en Irak et en Afghanistan au nom de la lutte contre le terrorisme d'Al Qaïda sauf que cette entité terroriste combat au Yémen au côté de l'Arabie saoudite contre les rebelles houthi. Etrange alliance qui mêle la France, les USA, Israël, la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite au côté du groupe terroriste qui a revendiqué les attentats du 11/9 et des attentats du 11 janvier 2015 à Paris (pour ce dernier, c'est l'AQPA qui a revendiqué l'attentat).