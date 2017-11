Selon un Haut responsable iranien : Israël, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et USA planifient la guerre avec le Liban (Southfront)

Selon un Haut responsable iranien : Israël, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et USA planifient la guerre avec le Liban Article originel : Iranian Top Official: Israel, Saudi Arabia, US and UAE Planing War With Lebanon South Front

Le 10 novembre, le secrétaire du Conseil iranien de l'Expédience, Mohsen Rezaei, a déclaré que les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et Israël planifient une guerre contre le Liban.

Rezaei a ensuite averti les autorités iraniennes des conséquences de cette guerre sur le Liban sur son site personnel, selon l'agence iranienne du MEHR.

"L'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et Israël avec le feu vert des Etats-Unis ont décidé de déstabiliser et d'insécuriser le Liban et ont déclaré une situation de guerre contre le pays mais le peuple et le gouvernement libanais vont résister contre cette invasion ", a écrit Rezaei sur son site personnel.

De nombreux médias libanais ont averti qu'une possible guerre menée par les Saoudiens contre le Liban à la suite de la démission du Premier ministre libanais le 4 novembre. Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, a déclaré que l'Arabie saoudite encourage Israël à attaquer le Hezbollah au Liban lors d'un discours télévisé le 10 novembre.

Pendant ce temps, le secrétaire d'État US Rex Tillerson a appelé toutes les parties, à l'intérieur et à l'extérieur du Liban, à respecter le gouvernement libanais. En outre, M. Tillerson a souligné que les États-Unis reconnaissent le Premier ministre libanais Saad Hariri et le considèrent comme "un partenaire fort des États-Unis".

" Il n' y a pas de place ou de rôle légitime au Liban pour des forces étrangères, des milices ou des éléments armés autres que les forces de sécurité légitimes de l'État libanais ", a déclaré M. Tillerson dans un communiqué de presse officiel.

Dans sa déclaration, Tillerson faisait clairement allusion au Hezbollah, qui serait la plus grande force armée au Liban. La déclaration de Tillerson pourrait être un signe que les États-Unis ne s'opposent pas à une attaque israélienne ou saoudienne contre le Liban, qui viserait clairement le Hezbollah.