Selon un quotidien turc, les Etats-Unis complotent pour diviser l'Irak et la Syrie en 7 petits Etats (FNA)

Selon un quotidien turc, les Etats-Unis complotent pour diviser l'Irak et la Syrie en 7 petits Etats Article originel : Turkish Daily: US Plotting to Divide Iraq, Syria into 7 Small States Fars News Agency Traduction SLT

Les Etats-Unis se préparent à légitimer le Parti des travailleurs des Peshmerga et du Kurdistan (PKK) en déclarant plusieurs petits pays d'Irak et de Syrie, selon les informations d'un quotidien turc publiées samedi.



Le journal Yeni Safak cite un commandant qui a occupé un poste de haut rang dans l'armée syrienne pendant une longue période de temps et qui a été muté dans les rangs de l'opposition en 2013, déclarant :"On m'a dit qu'au cours de la seconde moitié de 2018, sept petits États seraient déclarés en Syrie et en Irak".

Le commandant de l'opposition a ajouté que des représentants du département d'État US et du Pentagone avaient eu des entretiens avec eux dans le district de Reyhanl, dans la province de Hatay, en Turquie.

Il a déclaré que les responsables étatsuniens ont souligné que "les Sunnites devraient être plus actifs, sinon ils souffriront davantage de victimisation".

"Les Etatsuniens qui nous ont rencontrés nous ont dit qu'ils étaient nos alliés et que si nous suivions leurs conditions, l'opposition serait plus fortement soutenue conformément à la vision de 2012. L'objectif des Etats-Unis est de permettre à Israël de gagner une plus grande partie de la frontière libano-syrienne et de bloquer le passage du Hezbollah", a déclaré le commandant de l'opposition, qui a souligné que le statut fédéral serait accordé le long de la ligne du Golan et de la frontière entre le Golan et al Sweida pour assurer la sécurité d'Israël et la sécurité de la communauté druze.

"Parmi les régions pétrolières actives en Syrie, 65% ont été livrées au PKK. La zone que les Etats-Unis ont réservée aux Sunnites est étroite et ne tient pas compte de la population", a déclaré le commandant.

Le commandant syrien, qui a déclaré que les Etats-Unis allaient recourir à diverses provocations le long de la frontière, a souligné que Washington essayait également d'aggraver la situation des civils contre la Turquie.

Selon Yeni Safak, les États-Unis ont inclus la ligne Latakia-Tartus-Damascus dans la région fédérale de Nusayri et réservé la ligne Sweida-Golan-Quneitra à la communauté druze. Alep, Idlib et Hama ont été assignés aux Sunnites sur la carte clivante tracée par les Etats-Unis.

La carte prévoit qu'al-Hasakah, le nord de Deir Ezzor, Raqqa, Manbij et Qamishli reviennent au PKK. Tikrit-Salah ad Din-Anbar-Falluja irakien pour les Sunnites, Erbil-Duhok-Halabja- Sulaymaniya pour les Peshmerga et Bagdad-Nassriya-Kadisiyyye-Najaf pour les Chiites.