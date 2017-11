Tillerson et Mattis justifient des guerres d'agression sans fin (ICH)

Tillerson et Mattis justifient des guerres d'agression sans fin

Article originel :Tillerson and Mattis Justifying Endless Wars of Aggression

Par Stephan Lendman

ICH Traduction SLT

(c) AFP

Dans leur témoignage devant les membres de la Commission sénatoriale des relations extérieures, ils ont demandé lundi l'autorisation du Congrès d'autoriser une guerre illimitée n'importe où dans le monde - une déclaration choquante émanant d'un État voyou menaçant la survie de l'humanité, au risque d'une éventuelle guerre nucléaire catastrophique. Les faits : Les membres du Conseil de sécurité peuvent à eux seuls autoriser une nation à en attaquer une autre - seulement en cas de légitime défense, jamais de manière préventive. Le 14 septembre 2001, l'autorisation d'utilisation de la force militaire (AUFM) a violé de façon flagrante le droit international. Ni le Congrès ni les présidents ne peuvent légalement faire la guerre sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Tout au long de son histoire postérieure à la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis ont violé et détruit nation après nation, de façon préventive et illégale, sans cause juste. Ils ne répondent toujours pas des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide. L'administration Trump conspire avec le Congrès pour continuer à mener une agression étatsunienne contre tout adversaire désigné - de manière extrajudiciaire. Tillerson a menti en affirmant que l'AUFM autorise la force étatsuniennes contre les talibans, Al-Qaïda, l'EI et les "forces associées", citant leur soi-disant menace terroriste alors qu'il n'y en a pas. Dans les années 1980, les Etats-Unis ont créé les moudjahidines de l'Afghanistan, les talibans d'aujourd'hui. Ils ont créé et soutenu Al-Qaïda, l'EI et d'autres groupes terroristes, en les utilisant comme des fantassins impérialistes, principalement comme prétextes pour mener des guerres d'agression sans fin contre des nations souveraines ne menaçant personne.

Tillerson : l'administration Trump "ne devrait pas être limitée dans le temps" et "ne doit pas être géographiquement restreinte":"Toute limitation du Congrès sur les guerres" encourage nos ennemis " (inventés parce que les vrais n'existent pas, il n'a pas réussi à s'expliquer). Il n'est pas nécessaire de créer un nouvel AUFM, a-t-il déclaré, affirmant de manière injustifiée que "le Président a le pouvoir, en vertu de l'article II de la Constitution, d'utiliser la force militaire dans certaines circonstances pour promouvoir d'importants intérêts nationaux étatsuniens, y compris pour défendre les États-Unis contre des attaques terroristes". Mattis a exprimé son soutien à la même politique d'agression sans fin, déclarant :"Nous devons reconnaître que nous sommes dans une ère d'affrontements fréquents, et nous sommes plus susceptibles de mettre fin à ce combat plus tôt si nous ne disons pas à notre adversaire le jour où nous avons l'intention d'arrêter de nous battre". "Toute nouvelle expression d'unité du Congrès, qu'elle soit ou non une AUFM, présenterait une déclaration forte au monde de la détermination des Etats-Unis "- pour mener des guerres d'agression sans fin, a-t-il omis d'expliquer. La soi-disant guerre mondiale contre le terrorisme est le plus grand canular des temps modernes - créée par Washington pour mener des guerres d'agression sans fin contre des nations souveraines indépendantes, en mettant en place une gouvernance pro-occidentale, le pillage des ressources et l'exploitation des peuples en tant que serfs. C'est exactement l'ordre du jour géopolitique étatsunien, la mère de tous les faux drapeaux parrainés par l'État du 11/9 lançant la guerre contre l'Humanité, enrôlant d'autres États voyous comme partenaires pour le faire, en utilisant l'EI et d'autres groupes terroristes.