Trump et May derrière le coup d'Etat militaire contre Mugabe ?

Le coup d'Etat contre Mugabe par l'armée du Zimbabwe aurait été mis en place pour protéger Mugabe, 93 ans, de la volonté de sa femme Grace Mugabe de prendre le pouvoir. En effet celle-ci aurait poussé Mugabe à destituer son vice-président, Emmerson Mnangagwa. Le 6 novembre, le vice-président Emmerson Mnangagwa, âgé de 73 ans, avocat et vétéran des guerres de libération, a été évincé après un conflit avec Grace Mugabe. Le parti au pouvoir, le Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF), est divisé dans sa loyauté envers ces deux personnes. Le G40 " jeune aile " suit Grace Mugabe tandis que les anciens gardes du parti la méprisent.

L'armée voudrait remettre en selle l'ex-vice président, Emmerson Mnangagwa.



Selon Moon of Alabama, "Mnangagwa aurait prévu[de longue date] de former un gouvernement d'unité avec l'opposition et de ramener certains des fermiers blancs. On prétend qu'il avait le soutien britannique". Tandis que Grace Mugabe ne souhaitait faire aucun compromis et continuer sur la ligne sans concession de Mugabe. Le vice-président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, aurait remercié fin septembre "la femme du président Robert Mugabe, Grace, d'être la "force" derrière son patron".



Du coup les rumeurs d'un coup d'Etat mené par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour favoriser le retour du vice-président plus occidento-compatible vont bon train. Info ou intox ?