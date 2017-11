Trump tue un nombre record de civils (OpEdNews)

Trump tue un nombre record de civils

Article originel : Trump Is Killing Record Numbers of Civilians

Par Marjorie Cohn*

OpEdNews, 1.11.17

Pendant la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump a prôné le meurtre de familles innocentes de terroristes présumés. "Quand on attrape ces terroristes , il faut buter leurs familles", a-t-il déclaré. Outre l'immoralité du meurtre d'innocents, le fait de prendre pour cible des civils viole les Conventions de Genève. L'administration George W. Bush a illégalement arrêté et torturé des terroristes présumés. Résolue à ne pas envoyer d'autres suspects à Guantánamo, l'administration de Barack Obama les a assassinés illégalement avec des drones et d'autres méthodes, tuant de nombreux civils. Aujourd'hui, l'administration Trump tue un nombre record de civils et affaiblit les règles d'assassinat ciblé mises en place par Obama et déjà peu sévères. En 2013, l'administration Obama a promulgué un ensemble d'exigences concernant les assassinats ciblés "en dehors des zones d'hostilités actives" dans un document intitulé Presidential Policy Guidance (PPG). Le New York Times a rapporté le 21 septembre 2017 que les conseillers de Trump en matière de sécurité nationale ont proposé d'édulcorer le PPG d'Obama. Ces recommandations à Trump sont appelées Principes, normes et procédures ou PSP. Le 29 octobre, le Times rapportait : "Deux représentants du gouvernement ont déclaré que M. Trump avait récemment signé ses nouvelles règles pour de telles opérations antiterroristes pour tuer ou pour capturer, sans changements majeurs" pour la PSP. Obama a organisé à la fois des " attaques de personnalités " - visant des terroristes présumés - et des " groupes ciblés " - dans lesquelles tous les hommes en âge militaire pouvaient être tués dans une zone d'activité suspecte. Les bombardements ciblés sont souvent appelées "meurtres de masse" parce que les auteurs des attaques ne savent même pas qui ils tuent. Trump a probablement poursuivi ces deux types de bombardements. Le PPG a exigé que la cible constitue une menace continue et imminente pour les ressortissants étatsuniens. Rien n'indique que les nouvelles règles de Trump aient modifié cette exigence. De plus, même sous Obama, un livre blanc du ministère de la Justice de 2011 indiquait qu'un citoyen étatsunien pouvait être tué même s'il n' y avait pas de " preuve claire qu'une attaque spécifique contre des personnes et des intérêts étatsuniens aurait lieu dans un avenir immédiat ". Obama a vraisemblablement fixé une barre plus basse pour tuer les non-citoyens.

Les règles d'Obama exigeaient également une quasi-certitude qu'un "terroriste important" ou une autre cible terroriste légitime soit présente avant de frapper. Un fonctionnaire a déclaré au Times que l'administration "a réduit le niveau de confiance requis quant à la présence de la cible visée dans une zone de frappe, la faisant passer de" quasi-certitude "à" certitude raisonnable ". Les bombardements ne ciblent pas les individus nommés. En vertu des nouvelles règles de Trump, les cibles ne se limiteraient plus aux terroristes importants, mais pourraient également inclure des fantassins sans rôle de leadership. Pendant l'administration Obama, les décisions de ciblage ont été prises aux plus hauts niveaux du gouvernement et le président aurait eu le dernier mot quant aux personnes qui seraient assassinées. En vertu de la PSP, toutefois, ces décisions ne nécessiteraient pas l'approbation des hauts fonctionnaires de l'administration et pourraient être prises par les commandants sur le terrain. Les conseillers Trump ont recommandé de maintenir l'exigence du PPG selon laquelle il était presque certain que les civils ne seraient pas blessés ou tués, et l'administration a accepté, selon le Times.

Malgré le PPG, l'administration Obama a tué de nombreux civils. Le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) d'Obama a signalé qu'entre 64 et 116 non-combattants ont été tués "en dehors des zones d'hostilités actives" entre janvier 2009 et décembre 2015. Cela comprenait le Pakistan, le Yémen, la Somalie et la Libye. Les décès de civils en Afghanistan, en Irak et en Syrie n'ont pas été inclus. Et même pour les pays inclus, les chiffres de l'ODNI pourraient être sous-estimés : le Bureau of Investigative Journalism, basé à Londres, estime qu'entre 380 et 801 civils ont été tués en dehors des zones d'hostilités actives au cours de la même période. Avant même d'assouplir les règles, les frappes de drones et autres assassinats ciblés en dehors des zones d'hostilités actives ont déjà augmenté, passant d'un tous les 5,4 jours sous l'administration Obama à un tous les 1,25 jours sous Trump, a rapporté Micah Zenko du Council on Foreign Relations. Trump a conféré à la CIA et au Pentagone des pouvoirs accrus pour mener des frappes de drone. Il a également assoupli les règles relatives aux meurtres ciblés dans de vastes régions du Yémen et de la Somalie en les désignant comme "zones d'hostilités actives". Rien qu'en mars, l'administration Trump a tué 1 000 civils en Irak et en Syrie, selon Airwars, une organisation non gouvernementale qui surveille les pertes civiles causées par les frappes aériennes. Nous pouvons nous attendre à voir augmenter le nombre de morts parmi les civils alors que Trump poursuit la "guerre contre le terrorisme" dont il a hérité de ses prédécesseurs. Depuis que Bush a lancé cette guerre après le 11 septembre 2001, nous sommes devenus plus vulnérables au terrorisme. Les meurtres de civils intensifient la colère à l'égard des États-Unis et entraînent une augmentation du recrutement de ceux qui nous veulent du mal.