Les États-Unis imposent un blocus pétrolier pour contraindre le Venezuela à la faillite (Mision Verdad)

Les États-Unis imposent un blocus pétrolier pour contraindre le Venezuela à la faillite

Article originel : U.S. Imposes Oil Blockade to Force Venezuela into Default

Mision Verdad

Lu sur TeleSUR

Traduction SLT

Une plate-forme pétrolière PDVSA au Venezuela. Photo: AVN

Les États-Unis misent sur un défaut de paiement du Venezuela, ce qui nuit à sa crédibilité financière et entrave le remboursement de sa dette. Tout en maintenant l'embargo commercial et financier et l'attaque systématique contre la société pétrolière vénézuélienne PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima), il a été révélé début novembre que les importations de pétrole vénézuélien aux États-Unis ont diminué cette année à 56% par rapport à l'année dernière. Cette attaque sur plusieurs fronts à laquelle est confrontée cette industrie d'État, principale source de devises étrangères du pays, a été menée par un réseau d'alliés internes, dont beaucoup ont été détenus par le ministère public au cours des derniers mois. C'était après que l'ancien procureur général Luisa Ortega Diaz est devenu un facteur clé pour permettre à la continuité de ces mafias d'opérer au sein de l'entreprise. Outre la corruption et le sabotage interne, PDVSA fait face à une série de sanctions pour l'émission de dettes, ce qui a également compliqué les transactions avec les raffineries étatsuniennes pour l'achat de pétrole brut. Au cours des derniers mois, les banques étatsuniennes, sous la pression du département du Trésor étatsunien, ont restreint les notes de crédit que les raffineries étatsuniennes doivent payer pour le pétrole vénézuélien. Il en résulte que les importations et les dividendes en dollars ont été réduits de moitié par rapport à 2016. Trump n'a pas osé prendre une mesure visant à interdire les importations en provenance du Venezuela, compte tenu des nombreux intérêts des entreprises étatsuniennes concernées, mais cette attaque concertée rend inutile toute interdiction explicite. Les mesures prises ont réussi à faire chuter les exportations de pétrole vers ce pays. Tout cela dans le but de continuer à étrangler l'économie vénézuélienne et à contraindre le pays à un défaut de paiement de sa dette en limitant les achats des raffineries étatsuniennes.

Les prévisions concernant le service des obligations PDVSA pour ces dates ont été modifiées. Selon Kapital Consultants, entre octobre et novembre, PDVSA doit se conformer à des paiements de 3,525 milliards de dollars US pour un total d'environ 9 milliards de dollars US versés en intérêts et en capital de la dette pour l'année 2018. Comme d'habitude, les informations partielles contenues dans ce rapport ont été utilisées par l'opposition vénézuélienne comme moyen de propagande pour semer la confusion et semer le doute sur la capacité de paiement de l'entreprise. Selon le Président Nicolas Maduro, la République et PDVSA ont versé plus de 71,7 milliards de dollars US au cours des quatre dernières années pour le capital et le service de la dette. Ces manœuvres contre PDVSA ne sont pas isolées et s'inscrivent dans un cadre d'actions imposées depuis que l'administration Barack Obama a publié un décret exécutif qui déclare le Venezuela comme une "menace à la sécurité nationale" des Etats-Unis, derrière lesquels se trouvaient les grandes compagnies pétrolières étatsuniennes.

Des articles de Reuters et d'autres médias nationaux sur l'impossibilité présumée de la PDVSA de payer font partie de ce plan, ce qui alimente le feu du terrorisme financier dirigé par les agences de notation contre le Venezuela ainsi que par certains leaders de l'opposition comme Julio Borges qui continue de réclamer des sanctions. Les États-Unis misent sur le défaut de paiement du Venezuela, qui affecte leur crédibilité financière et entrave le remboursement de leurs dettes, dans le cadre d'une manœuvre visant à forcer un défaut de paiement qui permettrait la violation des actifs internationaux de PDVSA et bloquerait partiellement ses revenus pétroliers. Toutefois, les délais de paiement par le Venezuela ont permis d'éviter que le défaut de paiement ne se produise, même si les agences de notation, le département du Trésor et certaines banques de Wall Street continuent d'aller dans cette direction. Mais étant donné que cette action dans la guerre financière n'a pas donné les résultats escomptés, les États-Unis semblent vouloir prendre la voie de l'embargo pétrolier comme carte maîtresse. L'objectif qui consiste à empêcher les banques et les raffineries étatsuniennes d'acheter du pétrole brut vénézuélien vise à restreindre le flux de dollars dans l'économie vénézuélienne, qui sont utilisés à diverses fins - comme le remboursement de la dette et l'importation de produits de base.

Le Venezuela demeure le troisième fournisseur de pétrole des États-Unis. En 2016, il a exporté environ 736 000 barils par jour, ce qui a entraîné - si l'on se base sur un prix moyen de 30 $US le baril - plus de 700 millions de dollars par mois en revenus pétroliers pour le Venezuela, provenant du marché étatsunien. En raison du blocus financier imposé par le département du Trésor aux raffineries étatsuniennes sur les achats de pétrole vénézuélien, ce chiffre est tombé à 255 000 barils par jour, ce qui a réduit les recettes en devises étrangères de plus de 50%.

Il y a quelques semaines, le cinquième acheteur de pétrole vénézuélien, PBF Energy, a suspendu ses achats auprès de PDVSA en raison de ces pressions, tandis que d'autres raffineurs peinent à faire des paiements à la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne. Avec ces mesures sournoises de la part de l'administration Trump devenues institutionnalisées en tant que sanctions financières, les États-Unis forcent le Venezuela et PDVSA à avoir moins de dollars pour honorer leurs engagements de dette en 2018 (protégés à environ 8 milliards de dollars US) et, de cette façon, poussent le pays à tomber en défaut de paiement. Ajoutez à cela les sanctions empêchant l'émission de nouvelles dettes par PDVSA et le Venezuela aux États-Unis à des fins de refinancement, cela a obligé Maduro à appeler les détenteurs de la dette pour commencer un processus de restructuration.