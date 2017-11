Un bref aperçu de la conférence de Philadelphie qui a célébré un ennemi du gouvernement étatsunien (Black Agenda Report)

Un bref aperçu de la conférence de Philadelphie qui a célébré un ennemi du gouvernement étatsunien

Article originel : A Brief Review of the Philadelphia Conference That Celebrated an Enemy of the US Government

Par Danny Haiphong*

Black Agenda Report Traduction SLT

La conférence a condamné les nombreuses manières dont Temple et d'autres académies de "l'enseignement supérieur" collaborent pleinement avec la gentrification, la pauvreté et l'oppression vécues par la classe ouvrière et les classes défavorisées afro-étatsuniennes." Huey P. Newton a été le cofondateur du Black Panther Party, l'une des organisations politiques les plus controversées de l'histoire des États-Unis. Le Parti des Black Panther a adopté des objectifs révolutionnaires et s'est doté d'un programme concret en dix points pour les atteindre. Huey Newton a été un leader clé tout au long de la vie du Parti. Son opposition courageuse à la violence policière a placé l'organisation sous les feux de la rampe à l'échelle nationale. Sous sa direction, le Black Panther Party a été qualifié en 1969 par le directeur du FBI J. Edgar Hoover de " la plus grande menace pour la sécurité intérieure du pays ". Pourquoi une organisation étudiante le célébrerait-elle ? Le 28 octobre, la Coalition Black and Brown de l'Université Temple a organisé une conférence célébrant Huey P. Newton. La conférence, intitulée "Huey P. Newton: Notre lutte pour l'autodétermination et la paix dans le monde", comprenait des exposés d'anciens membres du Black Panther Party, comme Regina Jennings et Yvonne King. King et Jennings ont partagé leur lien intime avec Huey Newton. La panthère noire d'East Oakland, Regina Jennings, a lu la poésie anonyme de Huey et a passé en revue l'histoire tragique de l'assassinat d'Alprentice "Bunchy" Carter par l'organisation "US". King donne un aperçu historique du Black Panther Party. Elle a discuté du rôle prépondérant que Huey P. Newton a joué dans le succès et l'influence du Parti, tant au pays qu'à l'échelle mondiale. "Huey Newton a organisé des patrouilles armées audacieuses de la police et mené des enquêtes indépendantes sur les meurtres de la communauté noire par des policiers."

Selon l'appel à l'action de la conférence, l'événement a été organisé "par nécessité de soulever les questions nécessaires pour nous guider dans la bonne direction à travers notre lutte pour la liberté". Nous croyons qu'une éducation qui élève l'esprit humain peut aider à démasquer. . . l'hypocrisie du système, à l'instar des projets établis par la Black Panther Party avec le programme Free Breakfast et les centres médicaux gratuits." La conférence a condamné les nombreuses manières dont Temple et d'autres académies de "l'enseignement supérieur" collaborent pleinement avec la gentrification, la pauvreté et l'oppression vécues par la classe ouvrière et la classe pauvre afro-étatsunienne. L'éducation était un thème central de la conférence. Chaque panel a canalisé les contributions de Huey Newton à l'histoire dans les domaines idéologique et organisationnel. Les panels ont étudié l'importance de la théorie de Huey sur l'intercommunalisme révolutionnaire et l'éducation. Regina Jennings a expliqué comment la lutte de Huey P. Newton et Bobby Seale pour instituer un programme d'études noires au Merritt College a mené à l'émergence de programmes d'études noires à l'échelle nationale. Les prisonniers politiques Mumia Abu-Jamal et Dilbert Africa ont enregistré des déclarations qui ont parlé de l'amour de Huey pour le peuple et de la lutte pour libérer les prisonniers politiques aux Etats-Unis.

Un autre thème central de la conférence était la question de la guerre et de la paix. Peu d'autres incarnent cette lutte plus clairement que Huey P. Newton. Huey qui a embrassé la lutte pour la paix sur de nombreux fronts différents. Il a organisé avec audace des patrouilles armées de la police et mené des enquêtes indépendantes sur les meurtres de policiers commis contre des membres de la communauté noire. Sa connaissance approfondie du droit a été une source d'inspiration dans tout le parti et a incité l'État de Californie à adopter la loi Mulford pour interdire le port libre d'armes.

Huey et le Black Panther Party ont été la cible de la répression gouvernementale la plus violente qu'on puisse imaginer. Le gouvernement étatsunien, comme l'explique Huey dans sa thèse, a mené une guerre contre les Panthers. Les opérations du FBI comprenaient l'assassinat ciblé de dirigeants des Panthers, les raids dans les bureaux du Parti et la surveillance constante des activités des membres. Dans l'un de ses derniers discours, en 1986, Huey a expliqué qu'il avait accumulé 58 accusations criminelles et qu'il en avait en moyenne deux par année pour les vingt dernières années. Le soi-disant système de justice pénale n'était rien d'autre qu'une arme de guerre contre le Black Panther Party en général et contre Huey Newton en particulier.

L'un des aspects les plus importants de la conférence a été la manière dont elle a mis en lumière les raisons pour lesquelles le Black Panther Party a reçu une réponse aussi dure de la part du gouvernement étatsunien en premier lieu. Huey Newton a joué un rôle déterminant dans les "programmes de survie" du Parti qui ont nourri, logé, habillé, éduqué et traité médicalement les communautés noires pauvres, maintenues dans un état de colonialisme national par l'ordre social américain. Pour cela, le Black Panther Party était considéré comme une menace pour un État entièrement investi dans la super exploitation des Etats-Unis noires. En outre, Huey P. Newton a souligné qu'une conscience politique révolutionnaire était nécessaire pour libérer véritablement les sections opprimées des Etats-Unis de leur ennemi commun : l'impérialisme. Cela signifiait non seulement organiser la communauté noire autour de ses besoins, mais aussi étudier la théorie pour éclairer les activités des Black Panthers.

"Le gouvernement étatsunien a fait la guerre aux Panthers." Cela a amené Huey P. Newton à conclure que l'oppression de la communauté noire était intimement liée à l'exploitation des personnes opprimées partout dans le monde. Le sixième point du programme en dix points du Black Panther Party déclare ceci : "Nous ne nous battrons pas et ne tuerons pas d'autres personnes de couleur dans le monde qui, comme les Noirs, sont victimes du gouvernement raciste blanc des Etats-Unis d'Amérique. Huey croyait que la libération de l'humanité était le but premier du mouvement de libération des Noirs et que la communauté noire aux États-Unis devait établir des alliances avec les nations attaquées par l'armée étatsunienne. Le Parti des Black Panthers a concrétisé cette idée en proposant aux membres de lutter au nom des Vietnamiens contre les Etats-Unis et du peuple mozambicain contre le colonialisme portugais. La popularisation des réalisations et des activités de Huey Newton ne mène pas à une carrière lucrative dans le monde universitaire. Se souvenir des aspects révolutionnaires du Black Panther Party est donc une action audacieuse pour les organisations estudiantines dans le contexte des déserts élitistes et néolibéraux où la curiosité intellectuelle est vouée à la mort. Pourtant, la Coalition noire et brune a pris cette mesure parce qu'elle s'intéresse à quelque chose de complètement différent que celle des institutions d'"enseignement supérieur" aux États-Unis. Les organisateurs de la conférence et leurs alliés à l'école libre du samedi ont célébré Huey P. Newton précisément parce que son héritage représente tout ce que l'empire étatsunien méprise, à savoir la fin de l'ancien système d'exploitation et le début d'un nouveau système basé sur les besoins humains. La Coalition des Noirs et des Marrons a non seulement célébré l'héritage de Huey, mais elle a aussi fait un saut qualitatif en continuant cet héritage jusqu' à nos jours.