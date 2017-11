Un câble israélien secret "explosif" confirme la coordination israélo-saoudienne pour provoquer la guerre (Zero Hedge)

Un câble israélien secret "explosif" confirme la coordination israélo-saoudienne pour provoquer la guerre Article originel : “Explosive” Leaked Secret Israeli Cable Confirms Israeli-Saudi Coordination To Provoke War Par Tyler Durden Zero Hedge

Tôt ce matin, les informations de la chaîne israélienne Chanel 10 ont révélé la fuite d'un câble diplomatique qui avait été envoyé à tous les ambassadeurs israéliens à travers le monde concernant les événements chaotiques qui se sont déroulés pendant le week-end au Liban et en Arabie Saoudite. Evènements ayant commencé avec la démission inattendue du Premier ministre libanais Saad Hariri après qu'il ait été convoqué à Riyad par ses partisans saoudiens, et qui a conduit les Saoudiens à annoncer que le Liban avait "déclaré la guerre" contre le Royaume.

Comme on le sait déjà , la cause commune saoudienne et israélienne contre l'influence iranienne perçue et l'expansion dans des endroits comme la Syrie, le Liban et l'Irak, ces derniers temps, a conduit les ennemis historiques sur la voie pragmatique d'une collaboration tacite, car ils semblent tous deux avoir placé l'éclatement du prétendu "croissant chiite" comme leur principal objectif politique dans la région. Pour Israël, le Hezbollah est depuis longtemps son plus grand ennemi, que les dirigeants israéliens considèrent comme une extension de la présence territoriale de l'Iran contre la frontière nord de l'État juif.

Les événements au Liban et le lancement d'un missile balistique par les signataires de l'accord de Riyad exigent une pression accrue sur l'Iran et le Hezbollah sur toute une série de questions allant de la production de missiles balistiques à la subversion régionale. "

La démission d'Al-Hariri prouve que l'argument international selon lequel l'inclusion du Hezbollah dans le gouvernement est une recette de stabilité est fondamentalement faux. Cette unité artificielle engendre la paralysie et l'incapacité des pouvoirs souverains locaux à prendre des décisions qui servent leurs intérêts nationaux. Cela les transforme effectivement en otages sous la menace physique et les contraint de promouvoir les intérêts d'une puissance étrangère - l'Iran - même si cela peut mettre en danger la sécurité de leur pays.

"Au Directeur général : il vous est demandé de prendre d'urgence contact avec le Ministère des affaires étrangères et les autres responsables gouvernementaux concernés[de votre pays hôte] et de souligner que la démission d'Al-Hariri et ses commentaires sur les raisons qui l'ont amené à démissionner signale une fois de plus le caractère destructeur de l'Iran et du Hezbollah et de leur danger pour la stabilité du Liban et des pays de la région .

Ainsi, alors que les tensions s'accroissent de plus en plus au Moyen-Orient, il semble que l'alliance de complaisance anti-iranienne et anti-Chiite entre les Saoudiens et les Israéliens semble avoir placé le Liban dans la ligne de mire d'une autre guerre entre Israël et le Hezbollah imminente. Et la guerre au Yémen continuera également à s'intensifier, peut-être maintenant avec un soutien politique israélien de plus en plus manifeste. Selon le commentaire de Channel 10, "Dans le câble, les ambassadeurs israéliens ont également été invités à transmettre un message inhabituel de soutien à l'Arabie Saoudite à la lumière de la guerre dans laquelle elle est impliquée au Yémen contre les rebelles soutenus par l'Iran".

Tout cela n'est sans doute pas le fruit du hasard, au moment même où l'Etat islamique est sur le point d'être complètement anéanti (partiellement grâce aux efforts du Hezbollah), et comme Israël et l'Arabie saoudite ont tous deux récemment de plus en plus déclaré des "lignes rouges" concernant l'influence iranienne perçue dans toute la région ainsi qu'une large acceptation et popularité du Hezbollah au Liban.

Israël et les Saoudiens s'inquiètent du fait que la guerre syrienne a renforcé le Hezbollah, et non pas affaibli. Et maintenant, nous avons des preuves internes évidentes qu'Israël est en train de formaliser discrètement son alliance inhabituelle avec l'Arabie Saoudite et son prince faucon et avide de pouvoir, le prince Mohammed bin Salman.