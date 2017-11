Un groupe de réflexion financé par le gouvernement étatsunien fait l'éloge des "modérés" d'Al-Qaïda (MintPress)

Un groupe de réflexion financé par le gouvernement étatsunien fait l'éloge des "modérés" d'Al-Qaïda.

Article originel : US Govt-Funded Think Tank Praises “Moderate” Al Qaeda

Par Whitney Webb*

MintPress News Traduction SLT

Alors qu'Al-Qaïda est maintenant considéré par les États-Unis comme étant probablement le seul groupe en Syrie "militairement capable de remettre en question l'emprise du régime d'Assad sur le pouvoir, les États-Unis sont mal à l'aise de devoir se remémorer le 11 septembre et de réhabiliter les terroristes actuels en "modérés".

La semaine dernière, Foreign Affairs, qui s'est décrit comme le "magazine phare pour l'analyse et le débat sur la politique étrangère", a publié un article intitulé "Le visage modéré d'Al-Qaïda", dans lequel il note que la branche syrienne d'Al-Qaïda, connue depuis longtemps sous le nom de Jabhat al-Nosra ou le Front al-Nosra, a changé de nom à de nombreuses reprises pour se présenter comme "modéré" par rapport à d'autres groupes terroristes en particulier le soit disant Etat islamique (EI) La plupart des analystes de la politique étrangère et de la lutte antiterroriste ont fait remarquer à l'époque que les tentatives des rebelles affiliés à Al-Qaïda de changer d'image visaient à améliorer leurs chances de recevoir des fonds de gouvernements étrangers et à se protéger contre les attaques aériennes syriennes et russes en faisant partie de l'opposition "modérée". En fait, les changements de nom d'Al-Qaïda ont amené le groupe - présumé responsable des attentats du 11 septembre 2001 et de la justification ostensible de la guerre contre le terrorisme aux États-Unis - à être rayé de la liste de surveillance du terrorisme aux États-Unis et au Canada.

Cependant, Colin P. Clarke, l'auteur de l'article de Foreign Affairs, adopte une approche différente, soutenant que le changement de nom "aurait pu fonctionner" pour redéfinir le groupe terroriste autrefois revendiqué comme une force légitime, capable et indépendante dans la guerre civile syrienne en cours "qui est dédiée à aider les Syriens à l'emporter dans leur lutte". Il soutient en outre que cela "pourrait créer une situation, du moins à long terme, dans laquelle Al-Qaïda commencerait à ressembler au groupe libanais Hezbollah, un parti politique légitime ayant une longue histoire de lutte contre des groupes terroristes comme Al-Qaïda et l'EI. Clarke poursuit en louant le "penchant pour la coopération" d'Al-Qaïda et note que "le groupe a même annoncé publiquement qu'il s'abstiendrait d'attaquer l'Occident" afin de concentrer "ses ressources limitées sur le renversement du régime d'Assad" - qui, selon Clarke, est "la priorité absolue des sunnites syriens".

Bien que les mots de Clarke brossent un tableau d'une franchise "modérée" d'Al-Qaïda, les preuves en provenance de Syrie montrent clairement que le groupe est toujours aussi extrême et odieux. Les crimes de guerre commis par les rebelles d'Al-Qaïda en Syrie sont nombreux et bien documentés. Ils ont massacré des communautés civiles, en ciblant spécifiquement des minorités religieuses comme les musulmans druzes et chiites. Ceux qui ont été autorisés à vivre sous le régime d'Al-Qaïda ont été lapidés, amputés, flagellés et pire encore pour ceux qui ont violé les codes juridiques adoptés par le groupe. Un récent massacre de civils, perpétré par Al-Nosra et d'autres membres d'Al-Qaïda en Syrie, a pris pour cible des autobus d'évacuation de civils chiites, tuant plus de 200 innocents. Parmi les morts figuraient 116 enfants qui ont été attirés vers une mine avec la promesse de nourriture par des terroristes affiliés à Al Nosra. Au-delà de cette description déformée, Clarke suggère que les sunnites syriens sont maintenant enclins à soutenir le groupe sans fondement factuel. Le peuple syrien a montré - tout au long de la guerre - qu'il soutenait massivement Assad, démenti l'affirmation selon laquelle le retrait d'Assad du pouvoir par les wahhabites est la "priorité absolue" de tous les sunnites.

De plus, le témoignage de civils syriens après la rébellion, en particulier dans la région d'Alep occupée, a révélé que l'affirmation de Clarke selon laquelle les rebelles affiliés à Al-Qaïda sont déterminés à "travailler avec les populations locales" et possèdent "les ressources nécessaires pour fournir les pistes de la gouvernance" est tout aussi farfelue. Pendant qu'ils régnaient sur l'est d'Alep, Al Nosra et d'autres rebelles liés à Al-Qaïda ont amassé de la nourriture et des médicaments, occupé des hôpitaux et des écoles, et jugé des civils dans des tribunaux extrémistes de la charia, les condamnant souvent à l'isolement, à la torture ou à l'exécution. Un jeune homme a été torturé pendant quatre heures, puis exécuté parce que son téléphone portable contenait une photo de son ami tenant un drapeau syrien. L'Al-Qaïda "modéré", auquel Clarke fait allusion, reste en réalité insaisissable.

Cet argument pourrait être motivé par l'échec des efforts de changement de régime visant le gouvernement syrien. Comme le note Clarke : "Maintenant que l'EI a perdu sa capitale à Raqqa, Al-Qaïda est peut-être le seul groupe considéré comme militairement capable de remettre en question l'emprise du régime d'Assad sur le pouvoir. Et contrairement à l'EI, Al-Qaïda est perçu comme travaillant avec les locaux et possédant les ressources nécessaires pour fournir des pistes de gouvernance." Etant donné que des événements récents ont mis en lumière le vrai visage extrémiste des soi-disant rebelles "modérés", les Etats-Unis et leurs alliés, toujours déterminés à changer le régime syrien, sont coincés dans cette position malheureuse où ils tentent de légitimer ce que Clarke appelle le seul groupe "militairement capable de défier l'emprise du régime d'Assad sur le pouvoir".

Le moment choisi pour la parution de l'article de Clarke est également remarquable, car il a précédé les déclarations du secrétaire d'État Rex Tillerson. Tillerson a déclaré aux journalistes jeudi dernier : "Nous sommes d'avis - et je l'ai dit à maintes reprises - que nous ne pensons pas qu'il y ait un avenir pour le régime Assad et la famille Assad. Le règne de la famille Assad touche à sa fin. La seule question est de savoir comment cela devrait se produire." La seule force d'opposition susceptible de tirer profit du changement de régime est la rébellion "modérée" affiliée à Al-Qaïda, d'autant plus que les factions kurdes qui contrôlent le nord du pays ont débuté des négociations avec le gouvernement d'Assad.

Le moment est donc venu de réhabiliter à nouveau ce qui est soi-disant l'un des groupes terroristes les plus notoires du monde, même si c'est la présence de ce groupe dans d'autres pays - comme le Yémen, le Niger et d'autres - qui sert de prétexte à l'intervention militaire et aux campagnes de bombardement des États-Unis. Toutefois, en Syrie, Al-Qaïda, comme l'EI, est un outil utile - ainsi que le dernier recours - pour certains gouvernements étrangers dans la poursuite de la campagne de changement de régime contre Bachar al-Assad - une campagne qui, pendant six longues années, n'a donné que peu de résultats, si ce n'est la destruction d'une partie de la Syrie et de sa population civile.