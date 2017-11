Une femme licenciée pour avoir fait un doigt d'honneur au cortège motorisé de Trump reçoit 453 673 offres d'emploi (Extranews feed)

Une femme licenciée pour avoir fait un doigt d'honneur au cortège motorisé de Trump reçoit 453 673 offres d'emploi Article originel : Woman Fired For Flipping Off Trump’s Motorcade Receives 453,673 Job Offers Extranews feed Traduction SLT

Juli Briskman, âgée de 50 ans et mère de deux enfants qui circulait à bicyclette au coeur des Etats-Unis, ne sera pas sans emploi pour longtemps.

Une photo de l'incident, prise par un photographe de la presse dans la caravane des SUVs noirs, est devenue virale le lendemain, faisant de Mme Briskman une célébrité sur Internet du jour au lendemain. Mais cela lui a aussi coûté son emploi chez Akima LLC, une firme de sous-traitance du gouvernement étatsunien.

Pas de soucis. Une semaine après avoir fait un doigt d'honneur au Président et s'être retrouvée sans emploi, Mme Briskman a maintenant reçu 453 678 offres d'emploi (et en comptant) de la part d'employeurs, petits et grands, de tous les États.

"C'est mon héroïne", a déclaré Lucy Clementori, qui possède une chaîne de centres de conditionnement physique dans tout le Sud-Ouest et qui a promis d'embaucher Mme Briskman. "Elle peut reprendre nos cours de spinning et enseigner le salut présidentiel à tout le monde!"