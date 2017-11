Une ministre britannique sur la sellette pour des rencontres secrètes avec Israël (AFP)

Priti Patel avait présenté des excuses pour avoir rencontré toute une série de responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahu, et des représentants d'ONG et d'entreprises durant ses vacances en août, sans en informer son gouvernement à l'avance

(c) REUTERS/Toby Melville/File Photo

Priti Patel avait présenté des excuses pour avoir rencontré toute une série de responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahu, et des représentants d'ONG et d'entreprises durant ses vacances en août, sans en informer son gouvernement à l'avance.

Un nouveau membre du gouvernement britannique est menacé de démission pour avoir rencontré en secret des dirigeants israéliens, fragilisant davantage la Première ministre Theresa May qui a déjà fort à faire avec un scandale de harcèlement sexuel et le Brexit.

La secrétaire d'Etat au Développement international Priti Patel, convoquée dans la soirée au 10 Downing Street, est revenue mercredi après-midi à Londres, écourtant une tournée en Afrique entamée la veille.

Si Priti Patel devait démissionner, cela constituerait le deuxième départ au sein du gouvernement conservateur en une semaine après celui du ministre de la Défense Michael Fallon le 1er novembre. Ce dernier est mis en cause dans un scandale de harcèlement sexuel qui ébranle la classe politique et risque de faire tomber également un proche de Theresa May, le vice-Premier ministre Damian Green, ainsi que le secrétaire d'Etat au Commerce international Mark Garnier...



Lire la suite