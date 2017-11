[Vidéo] Après la guerre occidentale contre la Libye, des migrants subsahariens sont mis aux enchères en Libye, à la frontière algérienne (TSA)

« Les migrants sont vendus sur le marché comme s’ils étaient une matière première », dénonçait en avril dernier Othman Belbeisi, qui dirige la mission de l’OIM en Libye, cité par Le Monde. « La traite d’êtres humains est de plus en plus fréquente chez les passeurs, dont les réseaux sont de plus en plus puissants en Libye », ajoutait-il.

Selon CNN, cet état de fait de traite d’êtres humains s’est développé suite aux mesures drastiques prises par les garde-côtes libyens afin d’endiguer le phénomène de migration, réduisant considérablement les traversées de la méditerranée des migrants. Avec des centaines de migrants bloqués à leur disposition, les passeurs se seraient naturellement transformés en maîtres puis commissaires-priseurs, et les migrants en esclaves.

Environ un à deux marchés sont organisés chaque mois pour la vente d’esclaves, affirme le média américain. Les images filmées par les caméras de la chaîne ont été fournies aux autorités libyennes, qui ont promis de lancer une enquête…