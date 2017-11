[Vidéo] L'opération Condor a renforcé le mépris des États-Unis envers l'Amérique latine (TeleSur)

L'opération Condor a renforcé le mépris des États-Unis envers l'Amérique latine Article originel : Operation Condor Files Reinforce US Contempt for Latin America TeleSUR, 15.12.16 Traduction SLT

Dans l'ensemble des documents divulgués, les groupes de gauche qui s'opposaient aux gouvernements dirigés par les militaires étaient communément appelés " terroristes ",et les réponses brutales étaient considérées comme un moyen pour parvenir à ses fins.

Dans une évaluation de la politique étrangère de la CIA en 1978, les gouvernements de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay ont estimé que la politique étatsunienne dans la région était " incohérente et indûment punitive ".

La dernière publication de documents précédemment classifiés sur l'Opération Condor révèle que les États-Unis ont caractérisé l'Amérique latine comme une région voulant un régime autoritaire et paternaliste, tout en montrant comment les régimes de droite parrainés par les États-Unis voyaient la politique étatsunienne et ses préoccupations au sujet des droits de l'homme.

Une séance d'information sur la politique étrangère du Brésil a déclaré que "comme d'autres pays latino-américains, les Brésiliens en général adhèrent à des modèles culturels autoritaires et paternalistes et sont beaucoup plus tolérants que les Nord-Américains à l'égard des privations individuelles de liberté".

Les documents classifiés précédemment révèlent une utilisation étendue de la terreur, de la torture, de la censure tandis que les cibles antigouvernementales sont systématiquement "liquidées", enfin de nombreux dictateurs soutenus par les États-Unis dans la région semblaient "amèrement mécontents" de leur perception à l'internationale, où ils sont communément qualifiés de "totalitaire" et de "fasciste".

Au début de l'année 1977, un mémoire quotidien d'un président affirmait que les violations des droits de l'homme au Chili, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay s'étaient "légèrement atténuées","en grande partie grâce à l'opinion et à la publicité internationales".