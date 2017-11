[Vidéo] La culture française est-elle une couverture pour le régime autocratique des Emirats Arabes Unis et Macron son VRP ?

Macron visiblement mal à l'aise a remercié les dirigeants autocratiques émiratis pour leurs projets de créer une annexe du Louvre à Abu Dhabi ainsi qu'une Sorbonne locale puisqu'ils "consistent à refuser un obscurantisme à l'oeuvre et en faire un vrai projet de civilisation et de culture pour lutter contre toute tentation de repli et défendre une vision d'un Islam ouvert, refuser la théorie d'un Islam politique et surtout d'assumer la multiplicité des religions au Proche et Moyen Orient. Et à ce titre il était important que la France soit à ses côtés"..."C'est une très bonne décision pour la culture française"



Un projet qui apporterait 1 milliard d'euros dans l'escarcelle de l'Etat français, des universités et qui renforcerait la collaboration entre les grandes universités françaises et émiratis sans compter les ventes d'armes massives de la France aux EAU et la présence de base militaire importante montrant l'ampleur de la collaboration étroite de l'Etat français et du régime émirati.