Yémen - Les Saoudiens ayant perdu la guerre essaient le génocide - Les médias sont complices (Moon of Alabama)

Yémen - Les Saoudiens ayant perdu la guerre essaient le génocide - Les médias sont complices

Article originel : Yemen - Having Lost The War Saudis Try Genocide - Media Complicit

Moon of Alabama, 13.11.17 Traduction SLT

Du dernier lien : L'Arabie saoudite réagit aux avertissements de l'ONU contre la famine et affirme que les ports du Yémen qu'elle contrôle rouvriront pour recevoir de l'aide. Riyad les a fait fermés la semaine dernière après qu'un missile ait attaqué les rebelles Houthi soutenus par l'Iran. Les gros titres ci-dessus sont faux. Le gouvernement saoudien a annoncé la réouverture de certains ports et aéroports yéménites. Tous ces ports se trouvent dans le sud et sont sous le contrôle des forces saoudiennes qui combattent l'alliance Houthi-Saleh dans le nord-ouest du Yémen. Quelque 70 % de la population vit dans les régions du nord-ouest, qui continueront de faire l'objet d'un blocus extrême. Le port le plus important de leur zone est Hodeida qui restera fermé. En mars dernier, le Pentagone a tenté de prendre le contrôle du port. Mais la lutte pour celui-ci aurait détruit les jetées et, par conséquent, la voie d'approvisionnement de quelque 20 millions de personnes. L'aéroport le plus important est celui de Sanaa. L'alliance Saoudienne/États-Unis/Royaume-Uni bloque même les vols de l'ONU avec des fournitures médicales. Les Saoudiens "demandent" désormais à l'ONU d'envoyer une commission d'experts à Riyad pour "discuter" des procédures de contrôle futur des ports qui ne sont pas détenus par ses mandataires. Un tel processus prendra des semaines, voire des mois. Les Saoudiens, comme le Pentagone précédemment, exigeront un contrôle total sur les ports que leurs adversaires ne donneront pas. De tels combats ne feront qu'aggraver la situation. Grâce aux passeurs locaux, des vivres et d'autres marchandises pourront encore passer à travers le blocus. Mais ce sera bien trop peu et trop cher pour la grande majorité des Yéménites. Lorsque le récent blocus a été annoncé, les prix des denrées alimentaires et de l'essence au Yémen ont doublé en une nuit. Les fonctionnaires ne sont pas rémunérés depuis plus de 15 mois. Les gens ne peuvent tout simplement plus se permettre de garder leurs enfants en vie : A Sanaa, Nor Rashid a vendu la vache de sa famille pour payer les frais de transport de sa fille de quatre ans, qui pèse 7 kilos, au centre d'alimentation de la ville à l'hôpital d'Al-Sabaeen. Elle a d'autres enfants qui sont également malades, mais elle n'a pas les moyens de payer les soins médicaux si elle les fait venir pour les soigner. "C'est à cause du manque de versement des salaires gouvernementaux", a-t-elle déclaré. "Habituellement, nous allons voir la personne du village avec un salaire pour demander de l'aide et emprunter de l'argent si quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital. Mais depuis que les salaires ont cessé d'être versés, nous n'avons plus de soutien."

L'ONU prévient à juste titre que le blocus provoque une famine de masse. Cette famine n'est pas un effet secondaire de la guerre, c'est une arme : Affamer les civils yéménites est un acte manifeste de Riyad, furieux qu'il ait été victime d'un échec humiliant dans l'obtention d'une victoire militaire saoudienne. Les médias affirment que seulement 10 000 civils ont été tués au cours des deux ans et demi de guerre. Le chiffre est risible. Ni l'ONU ni d'autres n'ont publié de compte rendu détaillé. Le chiffre de 10 000 semble bien en deçà de la réalité. Comparez, par exemple, les dates et le contenu de ces deux rapports :

Al Jazeerah - 31 août 2016 : ONU: Au moins 10 000 morts dans le conflit au Yémen.

Les Nations Unies ont considérablement revu à la hausse le nombre de victimes de la guerre civile au Yémen, estimée à 10 000 personnes, après 18 mois de guerre civile

...

S'exprimant mardi à Sanaa, la capitale, Jamie McGoldrick, le coordinateur humanitaire de l'ONU, a déclaré que ce nouveau chiffre était basé sur des informations officielles provenant d'établissements médicaux au Yémen.

Al Jazeerah - 17 jan 2017:10 000 morts dans le conflit au Yémen : Le responsable de l'aide humanitaire des Nations Unies au Yémen a déclaré que le nombre de civils tués dans le conflit, qui a duré près de deux ans, a atteint 10 000 et que 40 000 autres ont été blessés. Jamie McGoldrick, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, a indiqué que ce chiffre est basé sur les listes de victimes recueillies par les établissements de santé...

Le même nombre de morts minimisé est revendiqué par le même fonctionnaire en août et en janvier, alors qu'une guerre dévastatrice s'est poursuivie tout au long de cette période. Cela n'a pas de sens. Pour fournir une compréhension risible, ou par stupidité, le rapport d'Al Jazeerah plus tard déclare : Cette annonce marque la première fois qu'un fonctionnaire de l'ONU confirme le nombre élevé de morts au Yémen. Jusqu'en juillet 2017, la coalition étatsuno-saoudienne avait survolé le Yémen avec plus de 90 000 avions. La plupart d'entre eux impliquent des lâchers d'armes. Doit-on croire que seulement 10 000 civils ont été tués par toutes ces bombes et l'artillerie supplémentaire, les tireurs d'élite et les attentats-suicides ? Cela ne serait pas cohérent, même avec les rapports occidentaux sur les incidents de masse connus pendant la guerre. 100 000 civils tués par la guerre jusqu'à présent est un chiffre plus probable que le chiffre des 10 000 qui n'ont jamais changé. Le 1er novembre, un attentat à la bombe perpétré par des Saoudiens a fait au moins 29 morts dans un marché achalandé de Saada. Le lancement de missiles yéménites contre l'aéroport de Riyad, le 4 novembre, a été une réponse à cette attaque meurtrière de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens affirment que ces missiles yéménites sont iraniens et que l'armée étatsunienne est, sans fournir de preuves, en faveur de ce conte de fées :

Un haut responsable de l'US Air Force au Moyen-Orient a déclaré vendredi que les missiles portaient des " marquages iraniens".

"Les Saoudiens ont trouvé un autocollant sur l'épave. "Made in Iran." Dans un message vidéo, l'ancien président yéménite a expliqué que ces missiles provenaient de la grande réserve qu'il avait achetée avant le déclenchement de la guerre. Selon IHS Janes, ces missiles sont d'origine nord-coréenne (pdf) et ont été modifiés par les forces militaires yéménites expérimentées. De concert avec la propagande saoudienne, les curieuses affirmations de la propagande saoudienne font maintenant leur apparition dans les médias étatsuniens. Des combattants chiites afghans (Fatemiyoun) ou le Hezbollah du Liban seraient soudainement venus du Liban pour combattre au Yémen. Ces affirmations n'ont aucun sens. Allez comprendre, par exemple, la géographie dans ce récent article du New York Times : Non seulement l'Iran a envoyé des unités plus petites du Fatemiyoun pour traverser les frontières syriennes et combattre au Yémen,... Comment et pourquoi les chiites afghans, qui ne parlent pas arabe, entreraient-ils dans le Yémen bloqué ? Il y a des millions de chômeurs yéménites dans les zones assiégées. Ils détestent les Saoudiens. Les Houthi ne manquent pas de fantassins. Dans l'interview télévisée d'hier, le Premier ministre libanais Saad Hariri a insinué qu'il serait libéré par les Saoudiens si le Hezbollah mettait fin aux opérations au Yémen. AP a résumé: Hariri] a souligné l'implication du Hezbollah au Yémen comme principale cause de la colère du royaume. Mais il n' y a aucune preuve raisonnable que le Hezbollah se trouve au Yémen. En 2015, un diplomate saoudien a affirmé qu'il avait des rapports sur les formateurs du Hezbollah au Yémen sans en fournir aucun. En 2016, la chaîne de télévision saoudienne d'État Al Arabia TV a diffusé une courte vidéo dont elle affirme qu'elle montre un formateur du Hezbollah formant des Houthis. Aucune date, aucun lieu ou autre information concernant l'enregistrement n' a été publié. Au cours des deux ans et demi de guerre contre le Yémen, aucun rapport sur le terrain n'a fait état d'une implication du Hezbollah, ni de combattants libanais, iraniens ou afghans blessés ou tués.