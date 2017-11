Yémen : "milliers de victimes innocentes" possibles à cause d'une "guerre stupide", déplore l'ONU (AFP)

Les responsables de trois agences de l'ONU ont affirmé jeudi que "des milliers de victimes innocentes" allaient "mourir" au Yémen si le blocus imposé par la coalition menée par l'Arabie saoudite se poursuivait dans une guerre qualifiée de "stupide" par Antonio Guterres.

A New York, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a dit que ce dernier était "très déçu" de ne pas voir une levée du blocus réclamée depuis plus d'une semaine par le Conseil de sécurité. "C'est une crise créée par l'homme", a-t-il ajouté, racontant qu'Antonio Guterres avait qualifié le conflit au Yémen de "guerre stupide".

Dans une lettre à l'ambassadeur saoudien à l'ONU, Abdallah al-Mouallimi, Antonio Guterres réclame à nouveau un accès humanitaire pour les avions de l'ONU à Sanaa et Aden et aux ports de Hodeida et de Saleef. Il propose aussi d'envoyer une équipe en Arabie saoudite pour étudier un renforcement des inspections des cargaisons mais seulement une fois que l'aide humanitaire pourra reprendre.

Riyad n'accepte une levée du blocus qu'à condition d'avoir discuté avant d'un renforcement des contrôles, arguant de la nécessité de lutter contre les trafics d'armes à destination des rebelles yéménites...



Lire la suite