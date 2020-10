La rédaction de France Télévision fait-elle l'apologie du terrorisme djihadiste en Syrie ?

France télévisions (c)LUDOVIC MARIN AFP

Alors que les JTs de France TV ne traitent quasiment pas des bombardements sans discontinuer depuis 3 ans de la coalition saoudienne au Yémen (soutenue par la France, Israël, les USA et la Grande-Bretagne), cette même rédaction se focalise sur les zones de rebelles djihadistes bombardées par l'armée syrienne. Durant la semaine du 19.02 au 25.02.18, l'accent a été mis par toutes les rédactions de France TV sur les bombardements syriens sur la zone rebelle de la Ghouta Est sans jamais traiter de la répression sanglante israélienne des Palestiniens à Jerusalem ou Gaza, sans jamais évoquer les bombardements du peuple yéménite par la coalition saoudienne.



Cette focalisation de la rédaction de France TV dans les JTs de France 2 et France 3 est encore plus grave dans son traitement de l'information sélective qu'elle livre à l'opinion publique. Nous l'avions souligné à plusieurs reprises notamment lors de la campagne médiatique pour défendre les rebelles d'Alep face à l'avancée des troupes syriennes.

Lire : - [Vidéo] Ben Swann sur CBS revient sur les mensonges médiatiques à propos d'Alep

...1. les rebelles "modérés" de l'Armée syrienne libre (ASL) se sont démobilisés et ont donné toutes leurs armes à Al-Quaïda en Syrie (Front Al-Nosra). La plupart des combattants rebelles à Alep appartenaient à la mouvance d'Al-Quaïda ou de l'Etat islamique (EI).

2. Les hôpitaux d'Alep-Est sont habités par les combattants d'Al-Quaïda et de l'EI.

3. Les Casques Blancs qui se présentent comme une ONG impartiale, ont reçu 100 millions de dollars des USA, de la Grande-Bretagne, du Japon, de l'Allemagne...

Actuellement, nous assistons à la même campagne de défense médiatique par la rédaction de France 2 et France 3 des "rebelles" de la Ghouta Est sans jamais évoquer que bon nombre de ces "rebelles" dont ils défendent le droit de conserver leur quartier sont des rebelles djihadistes dont un certain nombre sont affiliés ou furent affiliés à Al Qaïda qui appliquent dans les quartiers sous leur contrôle la charia et la répression sanglante des minorités religieuses telles que les Alaouites mis en cage en 2015.

Ou bien lorsque ces "rebelles" se mettaient en scène en train d'essayer d'abattre un avion de ligne.

En prenant le parti des djihadistes de la Ghouta responsable de nombreuses atrocités en Syrie et à la Ghouta même selon les informations citées ci-dessus, la rédaction de France Télévisions et bon nombre de rédactions atlantistes ou autres chaînes d'Etat occidentales prennent-elles le parti des djihadistes islamistes en les qualifiant de "résistants" alors qu'ils sont considérés lorsqu'ils agissent en Europe et aux USA comme des "terroristes" ? Font-ils l'apologie du terrorisme ?