L'ancien Commandant général de la Royal Navy commente sur la BBC les "preuves" de Macron (Vidéo)

Après le show de Macron qui se targue avec véhémence au Parlement européen d'avoir attaqué la Syrie, en d'autres mots d'avoir violé les lois internationales sans preuves avérées si ce n'est des "images d'enfants et de femmes mortes d'attaque de chlore", l'ancien Commandant général de la Royal Navy lui réplique. La sottise de la "ligne rouge" macronienne est qu'elle incite les rebelles djihadistes à pousser les interventions de leurs alliés occidentaux. La "ligne rouge" est une stratégie qui amène forcément une réponse militaire et tue toute processus politico-diplomatique.

Lord West, ancien Commandant général de la Royal Navy et ministre de la Sécurité de Gordon Brown, commente sur la BBC les "preuves" de Macron. On ne pourra pas nous dire que c'est de la "propagande russe", surtout si on considère que l'intervenant est un partisan des frappes et un pourfendeur déterminé de la Russie.